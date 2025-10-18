Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 13:01

Психолог раскрыл вред установки «никогда не сдавайся»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Слепое следование установке «никогда не сдавайся» может привести к выгоранию и упущенным возможностям, поэтому иногда правильнее пересмотреть свои цели, уверен бизнес-психолог Данил Бережной. Первым шагом на этом пути он считает осознанную паузу, которая поможет отойти от эмоциональной бури и найти внутреннюю точку покоя для трезвой оценки ситуации.

По словам эксперта, в состоянии стресса преобладают обида и желание доказать свою правоту, поэтому важно дать себе от одного до трёх дней, не погружаясь в самообвинение. На следующем этапе важно провести беспристрастный анализ причин неудачи. Это поможет отделить управляемые переменные от непреодолимых преград. Особое внимание собеседник 360.ru уделил видению будущего, предложив представить две картины: достижение цели через преодоление и жизнь без неё.

Нет сил, всё раздражает? Осенняя хандра или депрессия — как отличить и куда бежать за помощью по ОМС
Нет сил, всё раздражает? Осенняя хандра или депрессия — как отличить и куда бежать за помощью по ОМС

«Если мысль о достижении цели через преодоление не вызывает энтузиазма, а лишь тяжесть, это серьёзный сигнал», — подчеркнул специалист.

Завершающим шагом он считает вопрос о том, как изменится, если цель не будет достигнута. Этот вопрос помогает увидеть альтернативные пути и освободить ресурсы для их реализации. Решение попытаться снова должно быть стратегическим выбором, основанным на анализе причин неудачи и искренней страсти к цели, заключил эксперт.

Синдром второй молодости: Почему после 50 лет хочется всё начать заново
Синдром второй молодости: Почему после 50 лет хочется всё начать заново

Ранее Life.ru раскрыл лайфхаки Обломова, которые актуальны и сегодня. Кроме того, названы 5 фраз от родителей, которые превратят дочку в уверенную в себе женщину.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar