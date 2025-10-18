Психолог раскрыл вред установки «никогда не сдавайся»

Слепое следование установке «никогда не сдавайся» может привести к выгоранию и упущенным возможностям, поэтому иногда правильнее пересмотреть свои цели, уверен бизнес-психолог Данил Бережной. Первым шагом на этом пути он считает осознанную паузу, которая поможет отойти от эмоциональной бури и найти внутреннюю точку покоя для трезвой оценки ситуации.

По словам эксперта, в состоянии стресса преобладают обида и желание доказать свою правоту, поэтому важно дать себе от одного до трёх дней, не погружаясь в самообвинение. На следующем этапе важно провести беспристрастный анализ причин неудачи. Это поможет отделить управляемые переменные от непреодолимых преград. Особое внимание собеседник 360.ru уделил видению будущего, предложив представить две картины: достижение цели через преодоление и жизнь без неё.

«Если мысль о достижении цели через преодоление не вызывает энтузиазма, а лишь тяжесть, это серьёзный сигнал», — подчеркнул специалист.

Завершающим шагом он считает вопрос о том, как изменится, если цель не будет достигнута. Этот вопрос помогает увидеть альтернативные пути и освободить ресурсы для их реализации. Решение попытаться снова должно быть стратегическим выбором, основанным на анализе причин неудачи и искренней страсти к цели, заключил эксперт.