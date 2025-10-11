11 октября День девочек: 5 фраз от родителей, которые превратят дочку в уверенную в себе женщину

Мы часто думаем, что дети всё поймут сами, что любовь и так очевидна, что достаточно накормить, одеть и отправить в хорошую школу. Но психологи утверждают — слова родителей формируют личность ребёнка не меньше, чем поступки. Особенно это касается девочек, чья самооценка и ощущение себя в этом мире напрямую зависят от того, что они слышали в детстве от самых близких людей. Мы поговорили с психологом Ириной Коржаевой и узнали, какие пять фраз должна регулярно слышать каждая дочь, чтобы вырасти уверенной в себе женщиной.

«Я тебя очень люблю» — слова, которые не надоедают

Как воспитать уверенную в себе дочь: 5 важных фраз от психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Казалось бы, что может быть проще? Но многие родители стесняются говорить о любви вслух, считая, что она и так понятна из их действий. Дети же устроены иначе — им нужно слышать эти слова снова и снова, как подтверждение того, что их ценят просто за сам факт существования. Не за пятёрки, не за послушание, не за помощь по дому. Просто потому, что они есть. Эта фраза закладывает фундамент безусловной любви к себе, того самого внутреннего стержня, который потом поможет не принимать близко к сердцу чужое мнение и не искать подтверждения собственной ценности во внимании мужчин.

Психолог Ирина Коржаева подчёркивает: «Эти слова — базовая уверенность в том, что ребёнок ценен сам по себе, без всяких условий». Девочка, которая регулярно слышит признания в любви от мамы и папы, вырастает с ощущением, что достойна любви по умолчанию. А вот та, которой родители забывали говорить о чувствах, во взрослой жизни будет постоянно доказывать миру и себе, что она чего-то стоит.

«Ты для меня самая лучшая на свете» — здоровый эгоцентризм как основа уверенности

Многие родители боятся перехвалить ребёнка, опасаясь вырастить эгоистку. Но детские психологи уверены — в раннем возрасте девочка должна чувствовать себя центром вселенной хотя бы для своих родителей. Это не воспитывает самовлюблённость, а формирует ту самую здоровую любовь к себе, которой потом так не хватает многим взрослым женщинам. Когда папа говорит дочери, что она самая лучшая, он создаёт эталон отношения мужчины к женщине. В будущем эта девочка не будет терпеть пренебрежительное отношение от партнёра потому, что с детства знает — она достойна восхищения и уважения. Когда мама повторяет эти слова, дочь учится принимать комплименты и не обесценивать собственные достижения. Именно эта фраза помогает сформировать внутреннее ощущение уникальности, без которого невозможна настоящая уверенность в себе. Девочка, которую в детстве считали особенной, вырастает женщиной, которая не боится заявлять о своих желаниях и границах.

«Что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне и буду защищать тебя» — щит от жестокого мира

Психолог назвала слова, которые формируют здоровую самооценку у девочек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Эта фраза особенно важна от отца. Девочка, которая знает, что папа всегда защитит её, растёт с ощущением безопасности в этом мире. Она не боится пробовать новое, совершать ошибки, отстаивать своё мнение — потому что знает, что за спиной надёжный тыл. Ирина Коржаева отмечает: «Особенно важны эти слова от папы. Они создают невидимый щит, дают девочке почувствовать себя в безопасности в большом мире и формируют эталон здоровых, доверительных отношений с мужчинами в будущем».

Девочки, которым не хватало отцовской защиты в детстве, часто вырастают с повышенной тревожностью и недоверием к мужчинам. Они либо становятся чрезмерно независимыми, не позволяя никому о себе заботиться, либо, наоборот, ищут в партнёре замену отцу, готовы терпеть многое ради иллюзии защищённости. Но мало просто произносить эти слова — важно подтверждать их делом. Если папа обещает защиту, но при первом конфликте встаёт на сторону учителя или других взрослых против дочери, слова теряют смысл. Ребёнок учится не словам, а поступкам.

«Я всегда тебя поддержу» — право на ошибку как часть взросления

Страх совершить ошибку парализует многих взрослых людей, мешая им развиваться и пробовать новое. А начинается всё в детстве, когда родители критикуют за каждый промах, сравнивают с более успешными детьми или просто молчат, когда ребёнку нужна поддержка. Фраза о безусловной поддержке даёт девочке понять: неудача — это не катастрофа, а естественная часть жизни. Можно упасть и встать, можно ошибиться и исправить, можно попробовать и не получить желаемого результата — и всё равно остаться любимой и ценной для родителей. Эта уверенность формирует здоровое отношение к трудностям и учит не бояться вызовов. Девочка, которая знает, что её поддержат в любой ситуации, не боится пробовать себя в новом деле, менять профессию, переезжать в другой город, выходить из токсичных отношений. Она знает — даже если что-то пойдёт не так, дома её примут и помогут. А вот те, кто не слышал слов поддержки в детстве, часто застревают в несчастливых обстоятельствах просто потому, что боятся сделать шаг в неизвестность.

«Ты очень красивая, умная, добрая и сильная» — комплексный образ себя как основа личности

Что говорить дочери, чтобы она выросла счастливой: советы психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Многие родители хвалят дочерей только за внешность: «Какая красавица!», «Принцесса моя!». Но этого недостаточно. Девочка должна слышать, что она ценна не только своими внешними данными, но и умом, характером, душевными качествами. Иначе вырастает женщина, которая считает главной своей ценностью только красоту и панически боится её потерять с возрастом. Психолог Ирина Коржаева подчёркивает важность комплексного подхода: «Такой комплексный набор качеств (важно подчёркивать не только внешность, но и ум, характер, душевные качества) помогает сформировать целостный позитивный образ себя».

Когда родители хвалят дочь за сообразительность, отмечают её доброту, восхищаются силой духа — они показывают, что ценность женщины складывается из множества граней. Такая девочка вырастает с пониманием, что она многогранная личность, а не просто красивая оболочка. Она не будет тратить все силы только на поддержание внешности, забывая о развитии других качеств. Она не впадёт в депрессию от первой морщинки потому, что знает — её ценность не исчезнет вместе с молодостью. И главное — она научится видеть и в других людях не только внешнюю оболочку, но и внутреннее содержание.

Все эти фразы работают только в том случае, если подкрепляются реальными действиями. Нельзя говорить о любви, но при этом не проводить с ребёнком время. Нельзя обещать поддержку, но критиковать за каждую ошибку. Нельзя называть красавицей, но при этом постоянно делать замечания по поводу внешности. Дети считывают фальшь мгновенно. Настоящая любовь проявляется в объятиях после трудного дня, в готовности выслушать про школьные переживания, в уважении к детским секретам и мечтам.