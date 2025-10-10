Я ненавижу свою работу: как определить признаки выгорания, почему они появляются и что делать

Когда человек говорит: «Я ненавижу свою работу», — в большинстве случаев это не про лень или капризы. Чаще — про усталость и внутреннее опустошение. Про то, что долгие месяцы или годы он жил на пределе, а теперь ресурсы закончились. Известный психоаналитик Манфред Кетс де Врис отмечал: выгорание начинается незаметно — сначала уходит радость, потом — мотивация, а дальше остаётся лишь механическое существование.

Почему приходит ненависть к своей работе

Откуда берётся ненависть к своей работе и зарождается выгорание? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

По данным ВОЗ, сегодня синдром профессионального выгорания официально признан фактором, влияющим на здоровье. Согласно исследованиям, в мире более 40% сотрудников хотя бы раз сталкивались с его проявлениями, а в России о признаках выгорания регулярно сообщают около трети работников. Это не единичный случай, а массовое явление, связанное с изменившимися ритмами и требованиями к труду.

«Выгорание редко связано только с большим количеством задач. Чаще это результат сочетания факторов», — говорит бизнес-психолог Виктория Харитонова. И добавляет, что постоянное давление и ожидания лишают человека ощущения контроля над своей жизнью. Он вкладывается, но не получает обратной связи или признания, и тогда усилия начинают казаться бессмысленными. Однообразная рутина убивает интерес. Конфликты или отсутствие поддержки создают чувство одиночества. А хронический недосып и тревога постепенно истощают и тело, и психику.

Как ощущается выгорание

А как ощущается выгорание помимо ненависти к работе? Со слов бизнес-психолога, такой человек всё время уставший, даже после сна или отпуска. Он становится равнодушным к тому, что раньше было важно, теряет концентрацию, срывается по мелочам. «Начинаются сбои в теле: бессонница, головные боли, частые простуды. Самое болезненное — ощущение внутренней пустоты и оторванности от себя», — подчёркивает эксперт.

Кто чаще всего сталкивается с выгоранием

Люди каких профессий и сфер больше всего подвержены выгоранию? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Чаще всего выгорают не те, кто избегает ответственности, а наоборот, самые включённые и ответственные. «Перфекционисты, люди с высокой планкой, привыкшие всё держать под контролем и не показывать слабость. Именно поэтому они замечают проблему слишком поздно, когда сил почти не остаётся. Особенно уязвимы те, кто работает в профессиях, связанных с постоянным контактом с людьми: врачи, педагоги, психологи, менеджеры», — рассказывает эксперт Виктория Харитонова.

Как выгорание на работе рушит связь с собой настоящим

Как рассказывает Life.ru бизнес-психолог, в основе выгорания почти всегда лежит потеря контакта с самим собой. Человек продолжает выполнять задачи, но теряет ощущение смысла. Живёт на автомате, подчиняясь внешним требованиям, а не внутренним желаниям. Именно это рождает отторжение к работе. Она становится символом того, что жизнь проходит мимо.

Я ненавижу свою работу: что можно сделать

Профессиональное выгорание: как справиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / javi_indy

Итак, вы поняли, что выгорели. Что делать? Первое — притормозить. Не нестись дальше по привычке, а дать себе передышку и прислушаться к себе. Что именно вас выматывает? Где накопилось раздражение? А что вы продолжаете делать просто по инерции, хотя это давно не ваше? «Затем вернуться к простым вещам. Начать нормально спать, есть без спешки, позволять себе отдых и ничего не делать без угрызений совести. Пока тело не восстановится, психика тоже не справится», — советует Виктория Харитонова, бизнес-психолог, executive coach.