Что нельзя говорить на собеседовании: 7 жёстких ошибок в резюме и на интервью, которые вас завалят

Поиск работы может быть стрессовым для кандидата, но, поверьте, «по ту сторону» кадровики тоже переживают. Они прорываются сквозь тонны резюме и часы собеседований, чтобы найти того самого, идеального кандидата. Поскольку поиск сотрудников — это тоже сейчас «головная боль». В материале мы расскажем, как составить резюме и как вести себя на собеседовании, чтобы дать отделу кадров понять: вы — самый идеальный кандидат.

Резюме — как его составить в 2025 году?

Резюме — ваш главный документ для поиска работы. Если оно хорошее, вы точно попадёте на собеседование. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Резюме является главным документом для поиска работы. В нём вы отражаете свои ключевые достижения на прошлых местах. Оно не должно быть больше одной страницы формата A4, это в 2025 году — общее правило. Образцы резюме часто появляются на разных ресурсах, они составлены по различным шаблонам, порой для каждой профессии — свой. А мы расскажем, каких вещей там точно быть не должно. В тексте и оформлении кадровики могут заметить красные флаги — тогда вы не доберётесь до собеседования. По статистике, в среднем на одну вакансию приходит около 250 резюме, но до собеседования доходят максимум пять кандидатов.

Красные флаги в резюме на работу

Составить резюме в 2025 году правильно — это целое искусство. Как и успешное прохождение собеседования. Примеры резюме для устройства на работу есть в Интернете. Фото © Freepik / gpointstudio

Но что в вашем резюме служит красным флагом для потенциальных работодателей? Мы спросили старшего преподавателя кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонида Неровного. Специалист по психологии перечислил семь пунктов, и даже один из них сразу оттолкнёт кадровиков и лишит вас работы мечты.

Вот эти красные флаги. Завышенные требования и ожидания соискателя, не соответствующие его реальному опыту и квалификации. Неструктурированное резюме и излишний объём информации. Отсутствие конкретных сведений о трудовой деятельности. Несоответствие вакансии и профессионального опыта и компетенций соискателя. Отсутствие фото или неделовое фото (на пляже, на тренировке, в клубе и т.д.), а также «странное» оформление резюме (рисунки, форматирование, провокационные цветовые решения). Недостоверные сведения о себе или отсутствие ключевых данных об образовании или опыте работы. Отсутствие контактных данных для обратной связи.

Леонид Неровный, специалист по психологии труда, перечислил то, за что ваше резюме могут сразу отправить в корзину на рабочем столе компьютера. Не стоит требовать 250 тысяч в месяц в резюме Python-разработчика уровня Junior сразу после университета. Структурируйте резюме — работодателей интересуют в основном последние три года. То, что было более десяти лет назад, либо в резюме не включается, либо опишите достижения 2010-го максимально кратко. Лишняя информация — красный флаг. Соискатели, составляющие резюме правильно, переходят на следующий этап, этап собеседования, гораздо чаще.

Собеседование на работу в 2025 году — как его пройти?

Как проходит собеседование на работу в крупной компании? И какие вопросы там задают. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Собеседование на работу, как и его прохождение, — отдельный вид искусства. Как мы уже упоминали, из 250 резюме отбирают лишь четыре или пять. Этих кандидатов приглашают на очное знакомство — на собеседование. Как себя вести на собеседовании? Какого кандидата точно возьмут? Расскажем вам, чего точно на собеседовании быть не должно.

Типичные ошибки соискателей на собеседовании

По сути, собеседование — это встреча, когда вы с работодателем «приглядываетесь» друг к другу. Фото © Life.ru

Вопросы на собеседовании обычно задают по теме вашего прошлого опыта работы. Также могут и «прогнать» вас по истории компании, в которую вы идёте устраиваться. И не волнуйтесь сильно — язык тела всё равно всё выдаст. На собеседовании нужно отвечать на вопросы чётко, уверенно и ясно. Никаких пространных монологов на полчаса, никакого мычания и никакого молчания!

Перечислим типичные ошибки соискателей на собеседовании. Нет знаний о компании, вы не заинтересованы в работе, и это видно.

Трудности с ответами на типичные вопросы из серии «расскажите о себе» или «где вы видите себя через пять лет».

Язык тела, который показывает, что вы — тревожный, робкий и неуверенный в себе человек.

Опоздание, как и раннее появление. Если собеседование назначено на 11:00, приходить надо чётко ко времени.

Вид и поведение, далёкие от делового. Например, еда и напитки с собой, отвлечение на мобильный телефон, рваные джинсы.

Вы не задаёте вопросы работодателю.

Вы уходите, не спросив о дальнейших действиях, и не напоминаете о себе позже.

Вы ругаете прошлое начальство. Кадровик, скорее всего, подумает, что проблема в вас.

Ошибки во время собеседования онлайн

Собеседование при приёме на работу может проходить не только в офисе, но и онлайн. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Agenturfotografin

Как пройти собеседование в офисе — важный вопрос. В большинстве случаев кадровики пригласят к себе «в реальной жизни», чтобы посмотреть на вас. И, конечно, чтобы вы посмотрели на будущее место работы. Но что, если собеседование на работу проходит онлайн? Можно расслабиться и сидеть в пижаме? Нет и ещё раз нет!

Вот типичные ошибки соискателей при собеседовании онлайн: Технические проблемы с устройствами. Если у вас сломался компьютер, это ваша ответственность.

Вы не умеете пользоваться программами для видеоконференций. Если на собеседовании вы впервые такое увидели, это не только лишний стресс, это также видно кадровикам.

Неуместный внешний вид становится красным флагом и тут. Вы должны быть одеты в деловом стиле, даже на собеседовании онлайн.

Невозможность уединиться дома сыграет с вами злую шутку. Если на заднем плане слышны шум и крики, кто-то из вашей семьи вечно мелькает в кадре — это произведёт на кадровиков плохое впечатление.

Беспорядок на заднем плане. Не стоит устраивать видеоконференцию на фоне раскиданных из шкафа книг или чего-то подобного.

Вы не поддерживаете зрительный контакт. Во время собеседования онлайн это особенно важно. Способность посмотреть в глаза — главный признак уверенности в себе.

Идеальный кандидат — как выглядит его резюме и как он ведёт себя на собеседовании?

Составить резюме и успешно пройти собеседование — это, естественно, большой труд. Но у каждого работодателя есть идеал кандидата в голове. © Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Для каждого работодателя, а порой и для каждого кадровика, идеальный кандидат — свой. Но есть набор общих правил, которых стоит придерживаться, потому что такие вещи уже стали не просто признаком хорошего тона, а деловым стандартом. В 2025 году резюме точно должно умещаться на листок A4, рассказывать все ключевые данные о вас как о профессионале, содержать актуальные сведения о профессиональном опыте за последние три года. И сведения о работе, которая была десять лет назад, только в том случае, если это была шедевральная работа. Подробности будут в следующей главке.

А что насчёт собеседования? Как себя вести, чтобы пойти ещё дальше? Например, приступить к выполнению тестового задания или сразу начать работать в офисе мечты? Составить резюме — только полдела. Нужно ещё и пройти собеседование с кадровиками при приёме на работу. Идеальный кандидат на него приходит вовремя. И во время собеседования всем своим видом показывает, что заинтересован в людях, которые работают в данной компании, а также в рыночном успехе предприятия. Он одет в деловом стиле, имеет при себе копии резюме, отвечает на вопросы без заминки, кратко и ёмко. Под конец собеседования идеальный кандидат задаёт вопросы кадровикам, а потом интересуется тем, каков следующий этап. Если ему не написал работодатель, он сам напишет.

Составляем резюме, которое работает в 2025 году

Пример резюме на работу можно найти на профильных сайтах. Помните: шаблон резюме — не более листа A4. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iJeab

Составить резюме на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже если это «продающее» резюме. Соблюдайте закон краткости. Освещайте только ключевые достижения как на последней работе, так и ранее. Укажите все относящиеся к делу профессиональные умения, «скиллы». Главное для устройства на работу — не только избегать красных флагов, но и предоставлять кадровикам флаги «зелёные».

Резюме 2025 для идеального кандидата такое: Содержит актуальные сведения о профессиональном опыте с 2021-го по 2024 год.

Подано именно на ту позицию, что указана в вакансии.

Адаптировано под работодателя и прислано вместе с сопроводительным письмом.

Чётко структурировано и красиво, но сдержанно выглядит.

Не использует нестандартных ходов в дизайне.

Иллюстрировано фото в деловом стиле.

Указывает полные и достоверные сведения о человеке.

В нём есть контакт для связи, а также город проживания.