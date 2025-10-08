Тёплое наследство: Life.ru рассказывает, как петербурженка превращает бабушкины одеяла в трендовые куртки Оглавление От идеи до первого изделия из детского одеяла Поиски материалов и особенности работы над изделием Секрет популярности — детство Планы на будущее Мастерица Валентина из Петербурга шьёт стильные куртки из старых советских одеял, превращая воспоминания детства в тёплые дизайнерские вещи. 8 октября, 04:00 Бабушкино одеяло — новый тренд! Петербурженка шьёт куртки, о которых говорит весь Интернет. Обложка © Telegram / Дизайнер интуит

В мастерской петербурженки Валентины нет рулонов новой ткани и фабричных лекал — вместо этого тут аккуратно разложены старые советские одеяла, найденные на барахолках и в бабушкиных сундуках. Из них мастерица шьёт тёплые куртки, каждая из которых хранит частичку прошлого: узоры, фактуру и воспоминания о детстве. Валентина уверена — вещи с историей могут быть не только красивыми, но и модными. Она рассказала Life.ru, как из идеи переработки вырос бренд, где воспоминания превращаются в стиль, а старое одеяло возвращает чувство уюта, ностальгии и домашнего тепла, которое мы помним с детства.

От идеи до первого изделия из детского одеяла

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина — мастерица из Петербурга. Вместе с напарницей Викторией они создают необычные куртки — из старых советских одеял. Их дуэт — это творческий союз: Валентина отвечает за пошив, а Виктория — за продажи и продвижение. Именно Виктория делает те самые короткие видео, благодаря которым о бренде узнали сотни людей в соцсетях.

Как рассказывает Валентина, её путь в мир шитья начался ещё в студенчестве с первой машинки и мелких экспериментов. Позже был первый крупный проект — магазин аксессуаров с галстуками-бабочками «Чинаски», который просуществовал восемь лет. После его закрытия Валентина решила больше не возвращаться к швейному делу и даже продала все машинки. «Никогда не говори «никогда». И снова я вернулась так или иначе к этому», — рассказывает Валентина.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

По словам девушки, идея курток из одеял выросла из любви к вторичному потреблению. Вместе с Викторией они открыли секонд-хенд в Петербурге — не ради моды, а ради идеи переработки и борьбы с перепроизводством одежды. Работая с вещами, которые не подлежали продаже из-за дефектов, Валентина стала их кастомизировать, добавляя декоративные элементы. «Я перешивала вещи, добавляла какие-то декоративные элементы. Так мы пришли к пути индивидуальности в одежде. Это уже не просто перепродажа бывшей в употреблении одежды, а создание чего-то со своими особенностями. Постепенно мы поняли, что нас больше интересует именно кастомизация, а не просто перепродажа», — вспоминает Валентина.

Первую куртку из советского одеяла мастерица сшила ещё до открытия секонд-хенда. В деревенском доме родителей она обнаружила детское одеяло, которым её укрывали в детстве, и сделала из него первую куртку. «Я сшила её вручную, без каких-либо приспособлений — без машинки и без профессиональной обработки. Но именно это, мне кажется, сделало её особенно ценной», — рассказывает девушка.

Видео © Из личного архива Валентины

Валентина рассказывает, что идея шить куртки из одеял не была оригинальной — такие эксперименты уже проводили мастера в России, странах СНГ и Европе. Тем не менее ей понравилось работать с этим материалом и она продолжила эксперименты. Первые куртки постепенно находили своих покупателей, и вскоре команда поняла, что подобные изделия пользуются спросом. Большой успех пришёл благодаря соцсетям: по словам Валентины, полки распродались буквально за два дня.

Поиски материалов и особенности работы над изделием

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина признаётся, что самый частый вопрос, который она слышит, — где они находят советские одеяла. По словам мастерицы, задача эта непростая: нужный материал приходится искать буквально по всей стране. В ход идут блошиные рынки, барахолки, объявления, а иногда — и старые кладовки родственников и друзей. Так, во время последней поездки в родную деревню под Омском ей удалось достать несколько одеял и даже плюшевый ковёр с оленями, много лет пролежавший без дела.

Найденные одеяла, как признаётся Валентина, не всегда попадают к ней в идеальном состоянии, но она умеет обращать несовершенства в достоинства — при раскрое мастерица аккуратно обходит потёртости и неровности, сохраняя структуру ткани и придавая каждой вещи индивидуальность. «Шерсть, особенно советская, например из этих старых одеял, очень тёплая и долговечная — это не шутка. Она прослужит ещё очень долго, поэтому верхняя одежда из такого материала, на мой взгляд, идеальный вариант», — делится Валентина.

По словам девушки, процесс создания одной куртки из одеяла нельзя назвать быстрым. Всё начинается с поиска — самого сложного и непредсказуемого этапа. Затем следуют чистка, стирка, сушка и отпаривание, после чего Валентина приступает к раскрою и пошиву. Само изготовление занимает меньше времени: за один рабочий день она может сшить пару курток, если материалы уже подготовлены, однако именно поиски и отбор одеял остаются самой длительной частью работы. «Сложность в том, чтобы обработать ткань так, чтобы она была свежей, приятной и качественной. Многие, видя, что вещи сделаны из одеял или покрывал, относятся с недоверием, понимая, что это бывшие в употреблении материалы. Но мы очень трепетно относимся к чистоте потому, что мне важно, чтобы покупатели были довольны и могли наслаждаться этой одеждой», — рассказывает девушка.

Другой особенностью работы, отмечает Валентина, становится невозможность повторить изделие. Каждое одеяло — уникально, и найти два одинаковых практически невозможно, поэтому каждая куртка существует в единственном экземпляре. Иногда покупатели просят сделать копию понравившейся модели, но повтор невозможен: принт, фактура и оттенок ткани неповторимы.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

«У нас не бывает такого, чтобы попадались три одинаковых одеяла. Бывает какой-то популярный принт, который встречается несколько раз, но это всё равно редкий случай. Многим хочется повтор, и мне, с одной стороны, очень грустно отказывать потому, что я понимаю: был бы такой же материал — я бы сшила. А с другой стороны, я рада потому, что это всё-таки уникальность», — делится Валентина.

По словам Валентины, особое место в её работе занимают заказы, когда клиенты приносят свои старые одеяла. Нередко в мастерскую приходят люди с детскими одеялами, в которые их когда-то укутывали родители. «Бывали случаи, когда девчонки приносили свои детские одеяла — те самые, в которые их кутали родители. И теперь эти одеяла, которые когда-то грели в детстве, превращаются в современные куртки. Это как будто переработанные воспоминания и тепло, собранные во что-то новое», — рассказывает девушка.

Секрет популярности — детство

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Мастерица отмечает, что для многих миллениалов подобная одежда — способ вернуть ниточку к прошлому, к детству, к временам дворов, гаражей и первых зимних прогулок. Но интерес к этим вещам проявляют и молодые покупатели, для которых советская эстетика кажется чем-то аутентичным и самобытным. По мнению Валентины, эти изделия отражают особую «русскую душу», передают атмосферу прошлого и отсылают к привычным элементам советского быта — в этом сочетании ностальгии, культуры и современного дизайна и кроется секрет популярности курток.

Соединить прошлое и настоящее в одном изделии Валентине помогают чувство стиля и опыт в модной индустрии. В прошлом она несколько лет работала стилистом и хорошо понимает, как важно соблюсти баланс между уникальностью и универсальностью. «Нет смысла что-то необычное придумывать относительно кроя. Поэтому у нас базовый формат, легкий оверсайз, чуть-чуть спущенное плечо, воротник-стойка, кнопки. То есть всё максимально просто, и мне кажется, что этого достаточно», — рассказывает Валентина.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Мастерица рассказывает, что для неё шитьё из старых одеял — это не просто ремесло, а осознанный способ сохранять память и заботиться о мире вокруг. Она признаётся, что ручной труд приносит ей особое удовлетворение, ведь каждая вещь создаётся с душой и вниманием к деталям. Каждая куртка становится не просто предметом гардероба, а частью личной истории. Для кого-то это модный тренд, для кого-то — воспоминание о бабушкином ковре или детском одеяле. У самой Валентины есть особенная куртка, сшитая из покрывала её бабушки, — она не сможет её продать, ведь в ней заключено тепло семьи и память о близком человеке.

«Мне кажется, такие вещи несут в себе гораздо больше ценности, чем, например, бомбер из магазина, сшитый на фабрике в этом сезоне. Это безликая вещь, которую через время захочется заменить. А такую куртку ты будешь носить долго потому, что это не просто одежда — в ней есть что-то особенное: тепло твоей души, твоей семьи, частичка прошлого», — делится девушка.

Планы на будущее

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина делится, что сейчас они мечтают о создании собственной мастерской, совмещённой с магазином. Команда ищет просторное, красивое помещение, где можно будет не только шить, но и общаться с клиентами, проводить выставки и мастер-классы. Сейчас их главная цель — наладить стабильное производство и справляться с растущим спросом. В планах нет поспешного расширения ассортимента: команда хочет сохранить атмосферу ремесленного подхода, когда каждая куртка создаётся с вниманием и душой.