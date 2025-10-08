Валдайский форум
Тёплое наследство: Life.ru рассказывает, как петербурженка превращает бабушкины одеяла в трендовые куртки

Оглавление
От идеи до первого изделия из детского одеяла
Поиски материалов и особенности работы над изделием
Секрет популярности — детство
Планы на будущее

Мастерица Валентина из Петербурга шьёт стильные куртки из старых советских одеял, превращая воспоминания детства в тёплые дизайнерские вещи.

8 октября, 04:00
Бабушкино одеяло — новый тренд! Петербурженка шьёт куртки, о которых говорит весь Интернет. Обложка © Telegram / Дизайнер интуит

В мастерской петербурженки Валентины нет рулонов новой ткани и фабричных лекал — вместо этого тут аккуратно разложены старые советские одеяла, найденные на барахолках и в бабушкиных сундуках. Из них мастерица шьёт тёплые куртки, каждая из которых хранит частичку прошлого: узоры, фактуру и воспоминания о детстве. Валентина уверена — вещи с историей могут быть не только красивыми, но и модными. Она рассказала Life.ru, как из идеи переработки вырос бренд, где воспоминания превращаются в стиль, а старое одеяло возвращает чувство уюта, ностальгии и домашнего тепла, которое мы помним с детства.

От идеи до первого изделия из детского одеяла

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина — мастерица из Петербурга. Вместе с напарницей Викторией они создают необычные куртки — из старых советских одеял. Их дуэт — это творческий союз: Валентина отвечает за пошив, а Виктория — за продажи и продвижение. Именно Виктория делает те самые короткие видео, благодаря которым о бренде узнали сотни людей в соцсетях.

Как рассказывает Валентина, её путь в мир шитья начался ещё в студенчестве с первой машинки и мелких экспериментов. Позже был первый крупный проект — магазин аксессуаров с галстуками-бабочками «Чинаски», который просуществовал восемь лет. После его закрытия Валентина решила больше не возвращаться к швейному делу и даже продала все машинки. «Никогда не говори «никогда». И снова я вернулась так или иначе к этому», — рассказывает Валентина.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

По словам девушки, идея курток из одеял выросла из любви к вторичному потреблению. Вместе с Викторией они открыли секонд-хенд в Петербурге — не ради моды, а ради идеи переработки и борьбы с перепроизводством одежды. Работая с вещами, которые не подлежали продаже из-за дефектов, Валентина стала их кастомизировать, добавляя декоративные элементы. «Я перешивала вещи, добавляла какие-то декоративные элементы. Так мы пришли к пути индивидуальности в одежде. Это уже не просто перепродажа бывшей в употреблении одежды, а создание чего-то со своими особенностями. Постепенно мы поняли, что нас больше интересует именно кастомизация, а не просто перепродажа», — вспоминает Валентина.

Первую куртку из советского одеяла мастерица сшила ещё до открытия секонд-хенда. В деревенском доме родителей она обнаружила детское одеяло, которым её укрывали в детстве, и сделала из него первую куртку. «Я сшила её вручную, без каких-либо приспособлений — без машинки и без профессиональной обработки. Но именно это, мне кажется, сделало её особенно ценной», рассказывает девушка.

Видео © Из личного архива Валентины

Валентина рассказывает, что идея шить куртки из одеял не была оригинальной — такие эксперименты уже проводили мастера в России, странах СНГ и Европе. Тем не менее ей понравилось работать с этим материалом и она продолжила эксперименты. Первые куртки постепенно находили своих покупателей, и вскоре команда поняла, что подобные изделия пользуются спросом. Большой успех пришёл благодаря соцсетям: по словам Валентины, полки распродались буквально за два дня.

Поиски материалов и особенности работы над изделием

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина признаётся, что самый частый вопрос, который она слышит, — где они находят советские одеяла. По словам мастерицы, задача эта непростая: нужный материал приходится искать буквально по всей стране. В ход идут блошиные рынки, барахолки, объявления, а иногда — и старые кладовки родственников и друзей. Так, во время последней поездки в родную деревню под Омском ей удалось достать несколько одеял и даже плюшевый ковёр с оленями, много лет пролежавший без дела.

Найденные одеяла, как признаётся Валентина, не всегда попадают к ней в идеальном состоянии, но она умеет обращать несовершенства в достоинства — при раскрое мастерица аккуратно обходит потёртости и неровности, сохраняя структуру ткани и придавая каждой вещи индивидуальность. «Шерсть, особенно советская, например из этих старых одеял, очень тёплая и долговечная — это не шутка. Она прослужит ещё очень долго, поэтому верхняя одежда из такого материала, на мой взгляд, идеальный вариант», делится Валентина.

По словам девушки, процесс создания одной куртки из одеяла нельзя назвать быстрым. Всё начинается с поиска — самого сложного и непредсказуемого этапа. Затем следуют чистка, стирка, сушка и отпаривание, после чего Валентина приступает к раскрою и пошиву. Само изготовление занимает меньше времени: за один рабочий день она может сшить пару курток, если материалы уже подготовлены, однако именно поиски и отбор одеял остаются самой длительной частью работы. «Сложность в том, чтобы обработать ткань так, чтобы она была свежей, приятной и качественной. Многие, видя, что вещи сделаны из одеял или покрывал, относятся с недоверием, понимая, что это бывшие в употреблении материалы. Но мы очень трепетно относимся к чистоте потому, что мне важно, чтобы покупатели были довольны и могли наслаждаться этой одеждой», — рассказывает девушка.

Другой особенностью работы, отмечает Валентина, становится невозможность повторить изделие. Каждое одеяло — уникально, и найти два одинаковых практически невозможно, поэтому каждая куртка существует в единственном экземпляре. Иногда покупатели просят сделать копию понравившейся модели, но повтор невозможен: принт, фактура и оттенок ткани неповторимы.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

«У нас не бывает такого, чтобы попадались три одинаковых одеяла. Бывает какой-то популярный принт, который встречается несколько раз, но это всё равно редкий случай. Многим хочется повтор, и мне, с одной стороны, очень грустно отказывать потому, что я понимаю: был бы такой же материал — я бы сшила. А с другой стороны, я рада потому, что это всё-таки уникальность», — делится Валентина.

По словам Валентины, особое место в её работе занимают заказы, когда клиенты приносят свои старые одеяла. Нередко в мастерскую приходят люди с детскими одеялами, в которые их когда-то укутывали родители. «Бывали случаи, когда девчонки приносили свои детские одеяла — те самые, в которые их кутали родители. И теперь эти одеяла, которые когда-то грели в детстве, превращаются в современные куртки. Это как будто переработанные воспоминания и тепло, собранные во что-то новое», — рассказывает девушка.

Секрет популярности — детство

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Мастерица отмечает, что для многих миллениалов подобная одежда — способ вернуть ниточку к прошлому, к детству, к временам дворов, гаражей и первых зимних прогулок. Но интерес к этим вещам проявляют и молодые покупатели, для которых советская эстетика кажется чем-то аутентичным и самобытным. По мнению Валентины, эти изделия отражают особую «русскую душу», передают атмосферу прошлого и отсылают к привычным элементам советского быта — в этом сочетании ностальгии, культуры и современного дизайна и кроется секрет популярности курток.

Соединить прошлое и настоящее в одном изделии Валентине помогают чувство стиля и опыт в модной индустрии. В прошлом она несколько лет работала стилистом и хорошо понимает, как важно соблюсти баланс между уникальностью и универсальностью. «Нет смысла что-то необычное придумывать относительно кроя. Поэтому у нас базовый формат, легкий оверсайз, чуть-чуть спущенное плечо, воротник-стойка, кнопки. То есть всё максимально просто, и мне кажется, что этого достаточно», рассказывает Валентина.

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Мастерица рассказывает, что для неё шитьё из старых одеял — это не просто ремесло, а осознанный способ сохранять память и заботиться о мире вокруг. Она признаётся, что ручной труд приносит ей особое удовлетворение, ведь каждая вещь создаётся с душой и вниманием к деталям. Каждая куртка становится не просто предметом гардероба, а частью личной истории. Для кого-то это модный тренд, для кого-то — воспоминание о бабушкином ковре или детском одеяле. У самой Валентины есть особенная куртка, сшитая из покрывала её бабушки, — она не сможет её продать, ведь в ней заключено тепло семьи и память о близком человеке.

«Мне кажется, такие вещи несут в себе гораздо больше ценности, чем, например, бомбер из магазина, сшитый на фабрике в этом сезоне. Это безликая вещь, которую через время захочется заменить. А такую куртку ты будешь носить долго потому, что это не просто одежда — в ней есть что-то особенное: тепло твоей души, твоей семьи, частичка прошлого», — делится девушка.

Планы на будущее

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Фото © Telegram / Дизайнер интуит

Валентина делится, что сейчас они мечтают о создании собственной мастерской, совмещённой с магазином. Команда ищет просторное, красивое помещение, где можно будет не только шить, но и общаться с клиентами, проводить выставки и мастер-классы. Сейчас их главная цель — наладить стабильное производство и справляться с растущим спросом. В планах нет поспешного расширения ассортимента: команда хочет сохранить атмосферу ремесленного подхода, когда каждая куртка создаётся с вниманием и душой.

