Праздник к нам приходит: 5 новогодних блюд, которые можно сделать бюджетно и красиво

Когда гости собираются у вас на Новый год, а на этот раз нас ждёт год Огненной Лошади, этот вопрос встаёт ребром. Чем их кормить при сжатом бюджете? У нас есть ответ на этот вопрос! В материале специально подготовили пять бюджетных новогодних блюд. Но мало просто уложиться в определённую сумму денег. Надо гостей ещё и поразить своими кулинарными способностями. На этот счёт тоже не беспокойтесь — блюда из нашей подборки ещё и красивые!

Новогодний холодец — самый быстрый и красивый вариант

Как делать холодец быстро, как делать на Новый год холодец красиво — объясняем. Домашние будут в восторге! Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

По сути, холодец — не что иное, как мясное желе. Кто-то учится делать его с детства. У некоторых он получается случайно, когда бульон остаётся на ночь в холодильнике и приобретает желеобразную консистенцию. Его ещё называют студнем. На самом деле готовить студень достаточно просто. Но долго. Если у вас говядина, варить придётся невообразимые 9 часов. Целый рабочий день, посвящённый говяжьему холодцу. Свинина обойдётся и семью часами. Курица, индейка, утка и любое птичье мясо варится всего 4 часа. На нём и остановимся, тем более что птица — это на 2025 год самый бюджетный вариант.

Мы будем варить её долго. Идеальный бульон для холодца — это такой, в котором мясо с лёгкостью отделяется от костей. Так студень становится сытнее и лучше застывает в желе. Но у нас есть ещё одна задача — сделать красиво. Поэтому за 20 минут до окончания варки бульона добавляем туда нарезанные кубиками морковь и батат. А за 10 минут до окончания варки добавим соцветия брокколи. Затем выливаем бульон в контейнер и туда же отправляем счищенное с костей мясо, брокколи, батат, морковь... Далее ставим в холодильник и ждём, пока остынет. Получится не просто красиво. Получится легендарно. Батат обойдётся недорого, поскольку больше двух штучек нам не понадобится.

Новогодний салат «Зимний» — вкусное и красивое блюдо, подойдёт вегетарианцам

Новогодний салат, который не опорожнит вам кошелёк, если есть ограничения по бюджету. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alyona Kotovich

Для данного варианта салата «Зимний» потребуются не самые дорогостоящие элементы. Вернее, ингредиенты. Всё начинается со свёклы. Это в большей степени свекольный салат. Нашу героиню нужно должным образом отварить, до мягкости, но не так чтобы овощ распадался от одного прикосновения вилки. Далее нарезаем стружкой варёную свёклу и обычное свежее яблоко. Натираем сыр. Открываем маленькую баночку консервированной кукурузы. Смешиваем всё вышеуказанное в глубокой миске с маслом. А сервируем следующим образом: сверху украшаем индивидуальную порцию салата дроблёными грецкими орехами с тёртым сыром.

Новогоднее канапе с твёрдым сыром и ягодами — выручит, когда нужна закуска

Настоящее новогоднее чудо — бюджетные канапе из дорогих ингредиентов. Когда гостей надо очаровать! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Chuen

Канапе любят все. Для тех, кому за 30, это признак особого шика — чаще всего они видели канапе на экранах телевизоров, когда смотрели кассеты с зарубежными фильмами. Примерно в такой обстановке росли дети 90-х. Но мы в 2025 году, который скоро сменится на 2026-й. И теперь канапе — это демократично. На них не придётся тратить столько денег, сколько мы думали. Нужно немного твёрдого сыра, немного винограда разных цветов и один французский багетик. Нарезаем хлеб на маленькие кусочки, сыр — на кубики. Виноград отделяем от ветки. Далее нанизываем всё это на шпажку или зубочистку в следующей последовательности: сначала хлеб, потом сыр, потом виноград. В идеале хлеб должен оказаться в самом низу. Максимум канапе на персону — три штуки. Ингредиенты нельзя назвать бюджетными, но понадобится их мало — вот в чём секрет канапешек.

Новогодний стейк из зубатки — белая рыба в каждый дом

Новогодние блюда — но простые и бюджетные. Ваша рыба на такой случай — это зубатка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sweet marshmallow

Новый год без рыбы как птица без крыльев. Рыба на Новый год нужна всем: красная, в виде икры, в виде тонкой нарезки на бутерброды и так далее. Но мы предлагаем перевернуть игру: что, если на Новый год пожарить на сковороде простой стейк из зубатки? Приправить его лимонным соком и оливковым маслом, положить несколько веточек рукколы рядом? Палтус и треска — это уже не бюджетно. Ситуация как с осетрами: чем больше рыб ловят, тем меньше их становится, на прилавках они дорожают. А вот килограмм стейка зубатки стоит пока как минимум в два раза дешевле, чем вся остальная новогодняя рыба. Если зубатка пёстрая или полосатая, она ещё больше дешевеет. Только не смотрите в Интернете, как она выглядит. Это глубоководная рыба.

Новогодний салат «Хварехан» — с корейскими корнями

Новогодний салат в корейском стиле. Корейский Новый год будет 17 февраля, но мы устроим его по-русски, пораньше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Koval

«Хварехан» с корейского языка переводится как «изысканный». И этот салат при правильной сервировке действительно выглядит изысканно. Не менее изысканным является сочетание вкусов. Для него понадобятся три варёных яйца, двести граммов крабовых палочек и один свежий огурец. Это всё необходимо нарезать кусочками. А потом мы добавляем по двести граммов моркови по-корейски и консервированной кукурузы. Сервировать нужно с укропом, разложите его как можно более красиво.