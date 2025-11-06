Закуска из СССР, сводившая с ума: Готовим те самые острые и ароматные фаршированные помидоры Оглавление Как выбрать помидоры для фарширования Ингредиенты Острые фаршированные помидоры: пошаговый рецепт Шаг 1: готовим начинку Шаг 2: фаршируем помидоры Шаг 3: готовим рассол и заливаем помидоры Шаг 4: настаиваем и ждём Советы опытных кулинаров и домохозяек Острота — дело вкуса Ничего лишнего! Рассол — всему голова Запаситесь терпением Храните готовую закуску правильно Готовим закуску, ради которой стоит ждать месяц. Знакомьтесь: фаршированные помидоры — острые и ароматные. Они так и просятся на стол, к картошке, мясу и чему-нибудь горячительному. Life.ru подготовил подробный рецепт с фотографиями и лайфхаками 5 ноября, 22:11 Фаршированные помидоры — закуска по советскому рецепту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaroshenko Maryna

Как выбрать помидоры для фарширования

Для этой закуски нам понадобятся плотные зелёные томаты в стадии «молочной» спелости. У них хрустящая мякоть, равномерный светло-зелёный или белёсо-зелёный цвет, иногда с молочным или желтоватым оттенком, а ещё они отлично сохраняют форму при заливке рассолом. Фаршировать удобнее плоды среднего размера и округлой формы.

Проще всего проверить помидор эмпирическим путём — аккуратно сжать его пальцами. Правильный плод будет твёрдым и упругим, как теннисный мячик. Такие — берём без вопросов. Также обращаем внимание на состояние кожицы: она должна быть гладкой, без пятен, вмятин и трещин, особенно вокруг плодоножки.

Какие помидоры лучше фаршировать. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Ингредиенты

Для приготовления фаршированных чесноком и хреном помидоров нам потребуются:

Помидоры зелёные — 3 кг;

Болгарский перец сладкий — 0,5 кг;

Хрен — 100 г;

Чеснок — 100 г;

Укроп — 20 г;

Петрушка — 20 г;

Вода — 1 л;

Сахар-песок — 2 столовые ложки;

Соль — 2 столовые ложки.

Острые фаршированные помидоры: пошаговый рецепт

Превращаем простые зелёные помидоры в острую, ароматную и хрустящую закуску, которая будет готова через месяц.

Шаг 1: готовим начинку

Тщательно промываем овощи и зелень. Чистим корень хрена и чеснок. У болгарского перца срезаем верхушку и удаляем семена. Пропускаем через мясорубку очищенные хрен, сладкий перец и чеснок. Мелко шинкуем укроп и петрушку. Всё аккуратно перемешиваем.

Фаршированные помидоры с перцем и чесноком — как правильно приготовить. Фото © Freepik

Шаг 2: фаршируем помидоры

У каждого зелёного помидора удаляем хвостик и делаем крестообразный надрез сверху, но не до конца, чтобы он не развалился. Аккуратно выскребаем часть мякоти чайной ложкой, освобождая место для начинки. Начиняем помидоры полученной острой массой, немного уплотняем её. Укладываем фаршированные томаты плотно друг к другу в ёмкость (стеклянные банки или небольшие пластиковые ведёрки).

Шаг 3: готовим рассол и заливаем помидоры

В отдельной кастрюле доводим до кипения один литр воды и растворяем в ней соль и сахар. Заливаем наши помидоры кипящим рассолом прямо с огня, чтобы они были полностью покрыты, и закрываем крышкой.

Шаг 4: настаиваем и ждём

Оставляем заготовку при комнатной температуре до полного остывания, затем переставляем её в прохладное тёмное место (но ни в коем случае не в холодильник!) и ждём месяц.

Советы опытных кулинаров и домохозяек

Острота — дело вкуса

Регулировать её можно, меняя количество хрена. Если не любите острое, положите 50 граммов хрена и добавьте чуть больше сладкого перца. А если хочется, наоборот, ядрёнее, положите хрена побольше.

Ничего лишнего!

Плодоножки и выскобленную мякоть тоже можно пустить в ход и выложить поверх фаршированных помидоров перед тем, как залить их рассолом. Это усилит брожение и сделает томатный аромат ярче.

Рассол — всему голова

Обязательно пробуйте рассол после того, как растворите в кипятке соль и сахар. Он должен быть хорошо солёным, но в разумных пределах, не до горечи. Регулируйте вкус по желанию.

Запаситесь терпением

Чтобы вкус полностью раскрылся, а острота, аромат трав и сладость помидора сбалансировались, выдержите весь срок — 1 месяц, прежде чем пробовать закуску.

Храните готовую закуску правильно

Фаршированные помидоры с чесноком — как хранить. Фото © Gemini

Через месяц готовую закуску нужно перенести в холодильник: это замедлит процесс брожения и не даст фаршированным помидорам перекиснуть.

Как видите, главное в этом несложном рецепте — выбрать правильные томаты и набраться терпения. Пикантные, хрустящие фаршированные помидоры добавят остринки обычным обедам и украсят праздничный стол.

