Оладьи для осеннего уюта: от бабушкиных пушистых до ароматных с тыквой и яблоком

Чтобы оладьи всегда получались идеально

Главный секрет пышных, мягких, хорошо пропечённых оладий — правильная консистенция теста. Оно должно быть похоже на густую деревенскую сметану и медленно сползать с ложки. Если тесто будет слишком жидким — оладьи растекутся на сковороде, слишком крутым — останутся сырыми внутри. А ещё не забудьте добавить в тесто разрыхлитель или соду, которые дадут ту самую пористую структуру и пышность, и оставьте его отдохнуть на 15–20 минут.

Чтобы оладьи получились воздушными, муку нужно обязательно просеивать. Сухие и жидкие ингредиенты лучше смешивать по отдельности, а потом объединить и быстро перемешать до однородности, но не слишком долго, чтобы клейковина в муке не разошлась и тесто не получилось плотным и тугим.

Жарить оладьи нужно на среднем огне, хорошо смазав сковороду маслом и выкладывая тесто смоченной в воде столовой ложкой, до золотистого края и появления пузырьков на поверхности — 1,5–2 минуты. Затем ещё 1–2 минуты с другой стороны — и всё готово!

Классические пышные оладьи на кефире по советскому рецепту

Главный секрет тех самых оладий, как в детстве, — в тёплом кефире и соде, которые создадут необходимую воздушную текстуру.

Для приготовления нежных пышных оладий нам потребуются:

Кефир — 250 г,

Мука пшеничная — 200 г,

Яйцо куриное — 1 штука,

Сода — 1 чайная ложка,

Сахар — 2 столовые ложки,

Соль — 1 щепотка,

Ванильный сахар — 10 г,

Растительное масло — 2 столовые ложки.

Шаг 1: подготавливаем жидкую основу

Кефир для оладий должен быть комнатной температуры. Можно просто достать его из холодильника заранее или подогреть 30–40 секунд в микроволновке. Выливаем его в миску, добавляем яйцо, сахар, обычный и ванильный, и щепотку соли и лёгкими движениями взбиваем венчиком, чтобы соединить все ингредиенты.

Шаг 2: добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто

Смешиваем муку с содой, просеиваем их прямо в миску с жидкой основой и аккуратно перемешиваем движениями снизу вверх до однородной консистенции.

Шаг 3: оставляем тесто отдохнуть

Оставляем готовое тесто на 15–20 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, и по всей массе появятся пузырьки, которые и дадут пористость готовым оладьям.

Шаг 4: выпекаем оладьи

Хорошо разогреваем на сковороде растительное масло. Берём ложку, зачерпываем тесто, не перемешивая его, и выливаем на сковороду. Обжариваем оладьи около 2 минут на среднем огне до появления пузырьков и золотистого края, затем переворачиваем на другую сторону и жарим ещё примерно 1,5 минуты.

Шаг 5: убираем лишний жир

Перекладываем готовые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало излишки масла.

Нежные и ароматные оладьи с яблоками

Нежные, сочные яблочные оладьи буквально тают во рту, а готовить их ничуть не сложнее, чем классические.

Ингредиенты

Для приготовления пышных оладий с лёгкой яблочной кислинкой нам потребуются:

Яблоки — 3 штуки,

Яйца — 2 штуки,

Кефир — 2 стакана,

Мука пшеничная — 3 стакана,

Сахар — 5 столовых ложек,

Соль — 1/3 чайной ложки,

Сода — 1 чайная ложка,

Растительное масло — 100 мл.

Шаг 1: готовим жидкую основу

Разбиваем в просторную миску яйца, добавляем к ним сахар и взбиваем венчиком до лёгкой пены и полного растворения сахарных крупинок. Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем до однородности.

Шаг 2: добавляем сухие ингредиенты

Отправляем в кефирно-яичную смесь соль и соду: масса начнёт слегка пузыриться. Просеиваем прямо в миску муку и перемешиваем осторожными движениями снизу вверх до однородности.

Шаг 3: подготавливаем и добавляем яблоки

Очищаем яблоки от кожицы, натираем мякоть на крупной тёрке, выкладываем в готовое тесто и тщательно, но аккуратно перемешиваем.

Шаг 4: готовим оладьи

Разогреваем в сковороде растительное масло на среднем огне. Выкладываем тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладушки, и обжариваем их до золотистой корочки сначала с одной и потом с другой стороны.

Шаг 5: выкладываем на бумажное полотенце

При необходимости избавляемся от лишнего жира: выкладываем оладьи на покрытую бумажным полотенцем тарелку, а потом сервируем и подаём.

Душистые оладьи с тыквой и корицей

Самые осенние оладьи: нежные, ароматные и солнечные. Секрет их идеальной текстуры и насыщенного вкуса — в тыквенном пюре.

Ингредиенты

Для оладий с тыквой и корицей нам потребуются:

Тыква — 200 г,

Молоко — 400 г,

Пшеничная мука — 260 г,

Разрыхлитель теста — 2 г,

Молотая корица — 4 г,

Яблочный уксус — 10 г,

Сахар — 50 г,

Мускатный орех — 2 г,

Сливочное масло — 80 г,

Растительное масло — 4 столовые ложки.

Шаг 1: готовим тыквенное пюре

Очищаем тыкву от кожуры, промываем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем кусочки в кастрюлю, заливаем холодной водой так, чтобы она покрывала тыкву примерно наполовину, и отвариваем до полной мягкости. Затем сливаем воду и превращаем горячую тыкву в однородное пюре с помощью блендера.

Перед тем как добавлять пюре в тесто, его необходимо охладить до комнатной температуры.

Шаг 2: подготавливаем сухие ингредиенты

В просторной миске соединяем все сыпучие компоненты: просеиваем муку с разрыхлителем, добавляем сахар, мускатный орех и молотую корицу. Перемешиваем их, чтобы равномерно распределить специи.

Шаг 3: готовим жидкую основу

В другой посуде смешиваем все жидкие ингредиенты: тыквенное пюре, молоко, растопленное сливочное масло, яблочный уксус и яйца. Взбиваем эту смесь до однородного состояния.

Шаг 4: соединяем все ингредиенты

Вливаем жидкую тыквенную смесь в миску с сухими ингредиентами. Аккуратно перемешиваем лопаткой или венчиком, пока не исчезнут комочки. Чем нежнее мы мешаем, тем воздушнее получатся оладьи.

Шаг 5: готовим оладьи

Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом Если используем антипригарную сковороду, можно обойтись и без него. Выкладываем тесто ложкой и обжариваем оладьи примерно по 2 минуты с каждой стороны, до румяной аппетитной корочки.

Топ-5 советов опытных кулинаров и домохозяек

Какие топпинги и соусы подать к оладьям

К оладьям можно подать как классические топпинги, так и более интересные варианты. Из сладких идеально подойдут сметана, мёд, густое варенье, ягодный соус или растопленный шоколад. Для контраста можно попробовать солёную карамель.

Не бойтесь экспериментировать: например, сочетание сметаны и мёда или взбитых сливок с ягодами создаст прекрасный вкусовой баланс. Главное — подавайте соусы отдельно, чтобы каждый мог выбрать свой идеальный вариант.

Как сделать оладьи пышными

Просто оставьте тесто в покое на 15–20 минут после того, как замесите его: этой паузы достаточно, чтобы активизировались все процессы. После отдыха главное правило — не перемешивать тесто снова!

Аккуратно зачерпывайте ложкой только верхний слой и сразу выкладывайте на раскалённую сковороду. Именно такое бережное обращение сохранит нежную воздушную структуру, и каждый оладушек получится пышным и пористым.

Как сохранить пышность оладий на следующий день

Конечно, лучше есть оладьи с пылу с жару. Но всё-таки вернуть вчерашним оладьям свежесть и пышность можно. Для этого разогрейте духовку до 180°С, распределите их на противне в один слой и накройте фольгой. Всего 4–5 минут — и они снова как только что со сковороды, мягкие и пышные.

Выпекаем оладьи идеальной формы

Чтобы оладьи получились аккуратными и округлыми, используйте две столовые ложки. Одной зачерпывайте тесто, а второй — снимайте его в сковороду.

Экспериментируйте с добавками

В классическое тесто для оладий можно добавить ягоды или размятый вилкой спелый банан. А ещё их можно превратить в сытную закуску, натерев в тесто чеддер или сулугуни.

Какой бы из этих трёх рецептов вы ни выбрали — проверенную временем классику, нежные яблочные с их освежающей кислинкой или солнечные тыквенные с бархатистой текстурой, — вы получите не просто вкусный завтрак, а настоящую порцию осеннего уюта. Экспериментируйте, добавляйте свои любимые начинки и топпинги, делитесь теплом с близкими. Ведь именно в таких простых и душевных блюдах, как оладьи, и рождается самое важное — вкус к жизни и счастливые моменты. Приятного аппетита и пусть ваша осень будет вкусной!

