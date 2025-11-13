Россиянам рассказали, насколько выгодно покупать технику перед Новым годом
Обложка © freepik
Покупка электроники в январе, особенно в период постновогодних распродаж, может быть более выгодной, чем приобретение техники перед праздниками, уверен член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, магазины в это время предлагают скидки до 70% для очистки складов от старых запасов.
«Основной пик зимних скидок приходится на январь», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.
Он рекомендовал составлять предварительный список желаемых товаров и отслеживать их стоимость, чтобы отличить реальные скидки от маркетинговых уловок. Для максимальной экономии можно подписаться на рассылки и использовать кешбэк-сервисы.
«Перед Новым годом значительных скидок на электронику обычно не бывает», — предупредил депутат ГД РФ.
