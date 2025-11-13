Россия и США
Регион

Закон об обязательной отработке медиков: кого коснётся, когда вступит в силу

Зачем выпускники медицинских и фармацевтических направлений будут работать в госмедучреждениях под руководством наставника, что за закон приняли в 2025 году и кого это коснётся — читайте подробнее в материале Life.ru.

12 ноября, 22:27
Медики будут обязаны отработать свой диплом — кого это коснётся и какой порядок. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BoxerX, Star Stock

В ближайшем будущем выпускникам медицинских специальностей будет не просто получить диплом — им нужно будет его отработать. Государственная дума РФ 11 ноября 2025 года приняла законопроект, вводящий обязательную работу в государственных или муниципальных медицинских учреждениях для молодых специалистов.

Принят ли закон об отработке медиков в 2025 году

Наставничество для выпускников медицинских вузов — в чём заключается. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Закон принят — в третьем (окончательном) чтении. Законопроект был инициирован правительством и прошёл все стадии парламентского рассмотрения.

Основные положения:

  • Вводится обязательный срок работы под руководством наставника после завершения обучения.
  • Максимальный срок — до трёх лет.
  • Дата вступления в силу — 1 марта 2026 года.
  • Для бюджетников-ординаторов вводится обязанность заключать договор о целевом обучении.

Итак, закон принят. Осталось дождаться официального опубликования и начала его действия — работать по новым правилам будут те, кто завершит обучение после этой даты.

Что предусматривает закон об отработке медиков после обучения

После окончания вуза, ординатуры или колледжа молодой специалист будет включён в систему наставничества. Согласно закону:

  • Он обязан работать в государственной или муниципальной медицинской организации, участвующей в программе государственных гарантий или тарификации по ОМС.
  • Срок наставничества устанавливается в зависимости от специальности и региона.
  • Бюджетные места в ординатуре становятся преимущественно целевыми: студент подписывает договор и обязуется работать по направлению после обучения.

Если договор или наставничество не выполняются — предусмотрены последствия.

Важно: Министерство здравоохранения РФ получит право определять перечень специальностей, для которых наставничество будет обязательным.

Кого коснётся новый закон

Какие категории студентов-медиков будут отрабатывать свой диплом. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Новая норма распространяется на тех, кто:

  • обучается на бюджетной основе по медицинским или фармацевтическим направлениям;
  • поступает в ординатуру на бюджетные места и заключает целевой договор.

После доработки законопроекта обязательная отработка установлена только для ординаторов-бюджетников, а не для всех студентов медицинских вузов.

Некоторые источники указывают, что фармацевтические направления могут быть исключены из перечня.

Иными словами: если вы ординатор-бюджетник — новые правила коснутся вас напрямую. Для тех, кто учится на платной основе или не проходит ординатуру, обязательства могут не применяться.

Срок отработки — 2, 3 или 5 лет: от чего зависит

Максимальный срок наставничества — до трёх лет. Однако возможны исключения:

  • срок может быть меньше трёх лет для отдельных регионов или специальностей;
  • первоначальные версии проекта предусматривали два года для колледжей и три — для вузов, но в финальном тексте срок унифицирован.

Где придётся работать: распределение по регионам и сёлам

Куда отправят студентов-медиков на отработку. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Выпускник должен будет трудиться в медицинской организации, входящей в систему ОМС или реализующей программу государственных гарантий.

Закон предоставляет право выбора региона и конкретного учреждения из согласованных вариантов.

При этом для работы в сельской местности или отдалённых районах могут устанавливаться льготы, надбавки или сокращённые сроки. Жёсткого распределения вроде «обязательно поедешь в село» закон не содержит — конкретные правила установят Минздрав и региональные власти.

Что будет, если не отработать: штрафы и последствия

Нарушение обязательств влечёт финансовую и профессиональную ответственность:

  • Выпускник, не выполнивший условия целевого договора, обязан возместить стоимость обучения.
  • Возможен дополнительный штраф (например, в двукратном размере компенсации).
  • В случае непрохождения наставничества или досрочного ухода с места работы — повторная аккредитация специалиста.

Точные суммы и порядок взыскания определят подзаконные акты. Механизм направлен не столько на наказание, сколько на стимулирование выполнения обязательств.

Зачем принят закон: решение кадрового дефицита

Главная цель — удержать молодых специалистов в системе государственной медицины, особенно в регионах с нехваткой врачей.

Ежегодно значительная часть выпускников медвузов не остаётся в госучреждениях, и бюджетные вложения в их обучение не приносят результата. Кроме того, наставничество должно помочь адаптировать молодых специалистов и повысить качество их практики.

Критика закона: почему есть возражения

Несмотря на заявленные цели, у закона много противников.

  • Студенты считают, что обязательная отработка снижает привлекательность поступления в медвузы.
  • Практикующие врачи отмечают: без обеспечения достойной зарплаты, жилья и условий труда кадровый дефицит не решить.
  • Эксперты добавляют: наставничество полезно, но без системных реформ оно может остаться формальностью.

Также остаются вопросы о перечне специальностей, порядке распределения мест и конкретных льготах — всё это будет прописано в подзаконных актах

Как это повлияет на поступление в медвузы

Закон может изменить структуру медицинского образования.

  • Некоторые абитуриенты предпочтут платное обучение, чтобы не быть связанными обязательствами.
  • Доля целевых мест в ординатуре, напротив, возрастёт, что повлияет на конкурс и мотивацию поступающих.

В долгосрочной перспективе это изменит баланс между престижем профессии и обязательствами, связанными с бюджетным обучением.

Подведём итоги

Закон об обязательной отработке медиков — попытка системно решить кадровую проблему здравоохранения, особенно в регионах. Он вводит наставничество, целевое обучение и закрепляет обязанность выпускников работать в государственных учреждениях.

Однако эффективность нововведения будет зависеть от практической реализации: условий труда, финансовой поддержки и чётких подзаконных механизмов. Если система заработает грамотно — она действительно поможет укрепить медицину. Если нет — рискует превратиться в очередную формальность без мотивации.

