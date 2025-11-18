Не просто «распальцовки»: Что означают жесты святых на православных иконах, как их читать

Часто мы видим, как святые на иконах показывают определённые жесты. Иногда непонятно, почему одна женщина несёт амфору и крест, а другая вообще держит целый храм на ладошке. И что значат разные положения пальцев. Если у вас есть проблемы с чтением жестов на иконах, то мы спешим на помощь. В материале покажем самые популярные в русской и византийской иконографии жесты, поясним, что они значат.

Жест для начала проповеди на православных иконах

Жесты на иконах, которые становятся немного более понятны. Один из них — это знак начала речи. Фото © Gemini Nano Banana

Многие жесты на иконах связаны со святыми, но есть один, который ассоциируется практически только с Иисусом Христом. Например, жест начала проповеди. Безымянный палец Спаситель подгибает под большой, а другие персты протягиваются вверх. Римские ораторы так обозначали начало своей речи. Такой жест на иконах Христа часто встречается вместе с закрытым Евангелием. Это значит, что Иисус начинает свою проповедь.

Настоятельный жест чтения на православных иконах

Святые на иконах часто изображены с разными жестами. Как распознать, что значат сложенные определённым образом персты? Фото © Gemini Nano Banana

Жесты рук на иконах иногда напоминают что-то более современное. Но это только так кажется, поскольку Иисус, Мария и святые обладают в иконографии другой, не мирской анатомией, в том числе в вопросе сложения рук. Когда под большой палец подгибаются средний вместе с безымянным, а указательный и мизинец протянуты вверх, это жест настояния. Он тоже для Иисуса Христа. Такое положение перстов соседствует с открытым Евангелием и означает, что надо прочитать текст.

Жест величия на православных иконах

Жесты рук на иконах часто связаны с непосредственным церковным служением изображённого на образе. Фото © Wikipedia

Святые на иконах порой изображаются с жестом величия. Когда безымянный палец и мизинец подогнуты под большой, а к небу протягивается двоеперстие. То самое двоеперстие, которое было запрещено никонианскими реформами Церкви. На иконе этот жест означает величие, потому как у римлян он же символизировал императорский триумф. А для старообрядцев двоеперстие было символом благословения. Они так крестились. За это при патриархе Никоне можно было сильно пострадать, поскольку именно Никон ввёл символизирующее Троицу троеперстие.

Жест благословения на православных иконах

Жесты на иконах менялись с течением времени. Иногда те или иные расположения перстов переосмыслялись. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Жесты рук на иконах могли меняться со временем. Например, благословение. Мы уже рассказали, как в итоге реформ патриарха Никона староверам запретили использовать для благословения двоеперстие. На смену ему пришёл этот жест на иконах. Относитесь к нему как к соединению жестов начала проповеди и величия. Мизинец тянется вверх, безымянный подогнут под большой, а указательный и средний персты сложены так, чтобы выходила буква Х. Этот жест буквально говорит: Иисус Христос.

Жест «Ладонь праведника» на православных иконах

Святые на иконах часто изображаются с раскрытой ладонью. Но что это значит? Фото © VK / Воскресенское Новоиерусалимское подворье

«Ладонь праведника» — пожалуй, один из самых распространённых среди близких к нам по времени святых жест на иконах. К невидимому «собеседнику», то есть к вам, обращена открытая ладонь. Просто ладонь — а какой мощный смысл! Этот жест на иконе символизирует искренность и доверие, отсутствие коварства, чистые помыслы. Поэтому и называют его «Ладонь праведника», с ним изображены самые важные святые. И не только древние римляне — из наших с «Ладонью праведника» пишут Ксению Петербургскую, Матрону Московскую и святого адмирала Феодора Ушакова.

Жест «Оранта» на православных иконах

«Оранта» — это не только жест рук на иконах. Это ещё и целая иконописная традиция. Фото © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Не очень корректно называть «Оранту» всего лишь «жестом» на иконах. Это ещё со времён Древнего Рима не просто жест. Оранта — это целая иконографическая традиция. В ней написана, например, икона «Знамение Божией Матери». Богородица на таких иконах изображена с воздетыми к небу ладонями, открытыми к «собеседнику». Так изображают только Деву Марию.

Жест с двумя раскрытыми на груди ладонями на православных иконах

Святых на иконах изображают с двумя «ладонями праведника», если они достойны особого почтения. Фото © Gemini Nano Banana

Жест на иконе, когда обе руки приложены к груди, но находятся в положении «Ладонь праведника», то есть раскрыты по отношению к зрителю. Им наделяют тех, кто «стоял у истоков». Святой праотец Авраам, родивший Исаака, преподобная святая Анна, бабушка Иисуса Христа, преподобномученица Анастасия Римская... Довольно много святых на иконах изображены с этим жестом. По смыслу он либо отмечает принятие благодати, либо символизирует молитву к Богу.

Жест скрещения рук на груди на православных иконах

У святого на иконе руки скрещены на груди, но ладони закрыты — что это значит? Фото © ПРАВОСЛАВИЕ.ru

Скрещённые на груди руки с закрытыми ладонями — этот жест на иконе всегда указывает на особое положение святого праведника. Часто его можно увидеть на образах людей, которые отметились подвигом перед Христом. Такое положение рук свидетельствует о верности Иисусу. Но не только. Часто его на иконах даруют аскетам, таким как Алексий, Человек Божий, или Мария Египетская, а также мученикам. Святой на иконе «нёс свой крест» по жизни, вот что это значит.

Жест приложенной к груди руки на православных иконах

Если на православной иконе рука приложена к груди — что данный жест означает? Фото © Wikipedia

Икона, на которой святой приложил руку к груди в закрытом виде... Каждый из нас такую видел. Это же Серафим Саровский, тот самый праведник, который кормил медведей! Жест означает, что святой преуспел в сердечной молитве к Господу. Кстати, святой пустынник Василиск Сибирский тоже так изображается. Поищите праведников, может быть, в вашем приходском храме есть икона с человеком, который приложил руку к сердцу?

Обличительный жест на православных иконах

Если святой на иконе использует жест «Обличающего перста», то он должен призвать нас к ответу за наши грехи, к покаянию. Если виден только указательный палец с подогнутыми под большой остальными, то мы имеем дело именно с обличающим жестом рук на иконах. Недаром с детства в нашей культуре говорят, что показывать пальцем неприлично. Приличествует такое поведение только самым праведным святым.

Что значат предметы в руках святых на иконах

Святые на иконах — как по жестам и предметам в их руках «прочитать» всю их биографию? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Fige

Предметы в руках святых на иконах рассказывают подчас всю их биографию. Например, люди, которые открыли на своём веку храм, чтятся как ктиторы. Одним из таких была княгиня Ольга, поэтому святую на иконах изображают с церковью на руках. Преподобномученица Елисавета Феодоровна построила на свои деньги храм в Марфо-Мариинской обители, её пишут с этим храмом. Жёны-мироносицы изображаются с миром. Апостолы и пророк Давид, автор псалмов, с палочкой для письма, стилусом. Монахи изображаются с чётками.