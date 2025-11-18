Life.ru показывает фото удивительно крутых морских животных, открытых учёными в 2025 году

В Калифорнии существует некоммерческий фонд, и он не связан с Соросом (кажется). Это Океанографический институт Шмидтов, организация, которая регулярно организует экспедиции на дно морское и обнаруживает там новые виды глубоководных существ. Они кого-то находили даже в Марианской впадине. Осенью 2025-го ресурс Ocean Census опубликовал фото новых животных, которых удалось обнаружить в этом году. Самые крутые из них — в материале.

Новое морское перо, пока не классифицированное

Новый вид морских перьев был обнаружен в ходе экспедиции Шмидтовского института. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

На латыни данный отряд животных называется Pennatulacea. Они представляют собой колониальные коралловые полипы. Это такие животные, из которых потом получаются коралловые рифы. Обычно они основывают колонию, почкуются там, а потом выпускают личинку, планулу, для полового размножения. Кажется, вы на фото видите именно её. Новый вид морских перьев обнаружился в Южном океане (это прилегающие к Антарктиде части всех океанов Земли, кроме Северного Ледовитого океана). Пока морское перо не классифицировано, проводятся ДНК-исследования. Такое перо живёт на глубине 805 метров.

Новая глубоководная прозрачная изопода

Новая изопода обнаружена в ходе экспедиции Шмидтовского института в Южном океане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

Если вы хоть раз в жизни видели мокрицу... Вы уже знакомы с изоподами в реальной жизни. Они бывают разные, эти существа. Если завелись в ванной, поможет борная кислота. Потому что в квартире от мокриц лучше избавляться. Зато на морском дне их родственники могут вырастать до полуметра. На фото — тоже изопода, но уже более суровая. Живёт в холодных водах Южного океана на глубине 3533 метра.

Новый бронированный чешуйчатый червь

Чешуйчатые черви обнаружены относительно недавно. Они все принадлежат к семейству Aphroditidae. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

Чешуйчатые черви — само название о многом говорит, не правда ли? Не каждый смог бы ежедневно взаимодействовать с этими существами по работе и спать спокойно. Кстати, на Дальнем Востоке такие тоже есть. Чешуйчатых червей выделяют в семейство Aphroditidae. Конкретно этот экземпляр принадлежит к бронированному отряду, это очевидно. Живёт это бронированное совершенство на глубине 727 метров.

Тоже новый чешуйчатый червь, но из рода «Элвисов»

Такие чешуйчатые черви и поспособствовали выбору Aphroditidae в качестве названия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

Теперь вы видели, что будет, если Леди Гага вдруг станет червём. Всё ещё можно любить, не правда ли? Правда, к певице данные существа особого отношения не имеют. Они названы в честь певца Элвиса Пресли. Мерцающие чешуйчатые черви других видов напоминают звезду рок-н-ролла и его костюмы. А это — просто новый мерцающий чешуйчатый червь, который живёт на глубине 2859 метров. Кстати, семейство Aphroditidae так называется как раз из-за мерцающих подвидов, ведь название читается как «Афродитиды», а Афродита — богиня красоты Древней Греции.

Новая морская звезда

Новая глубоководная морская звезда была обнаружена в ходе экспедиции учёных в Антарктику. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

Иронично, что в этом материале морская звезда расположена недалеко от морской губки. В мультфильме «Губка Боб» так тоже было. Эти существа там стали лучшими друзьями. Новая морская звезда, которую обнаружили в ходе экспедиции, — это существо из рода Benthopectinidae («Бентопектиниды»). Мы только по количеству лучей определили — их пять. Новую звёздочку океана встретили на глубине 1107 метров. Для таких животных — ещё не очень глубоко, некоторые из них вообще на глубине пять километров живут.

Хищная губка со смертоносными шариками

Звёздочка вечера — хищная смертоносная губка с шарами. Если когда-нибудь прервётся франшиза «Губка Боб», она станет первым подозреваемым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oceancensus

Хищная губка «Шары смерти» — это звучало так забавно, что не оставило животному выбора. Оно завирусилось. «Шары смерти» попали практически во все заголовки, от «Гардиана» до «Рен ТВ». Губка действительно хищная, она буквально плотоядная. Но не всеядная как люди. Плотоядная, как кошечки и собачки. Её зовут Chondrocladia («хондрокладия»). В отличие от Губки Боба, который просто фильтрует воду для питания, хондрокладия содержит на поверхности своих шаров липкое вещество. К нему прилипают рачки, черви, прочие подводные жители. И потом губка «Шары смерти» их медленно пожирает.