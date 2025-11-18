Без слащавых турдизи: Почему сериал «Платоник» с Керемом Бюрсином рвёт Турцию осенью 2025 года Оглавление В чём уникальность: сатира вместо шаблонных турдизи Производство сериала: почему Netflix отказался от «Платоника» Сюжет «Платоник: Отель «Голубая луна»: о чём сериал с Керемом Бюрсином Актёры и роли: звёздный состав «Платоника» с Керемом Бюрсином Где смотреть «Платоник: Отель «Голубая луна» в России Осенью 2025 года Турцию взбудоражил новый сериал с популярным Керемом Бюрсином в главной роли. Почему стоит посмотреть эту сатирическую комедию — читайте в материале Life.ru. 17 ноября, 22:15 Керем Бюрсин в новом турецком сериале — неожиданное амплуа. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Платоник: Отель «Голубая луна», режиссёр Онур Билгетай / Kino-teatr

Сериал «Платоник: Отель «Голубая луна» стал громкой премьерой этой осенью в Турции. Лёгкая комедия моментально покорила зрителей. Сразу отметим, что в России используют несколько вариантов названия сериала: «Платоник: Отель «Голубая луна», «Чисто платонически: Отель «Голубая луна» и «Платоническая любовь: Отель «Голубая луна». Расскажем подробнее о сюжете и героях.

Страна : Турция

: Турция Жанр : комедия, мелодрама

: комедия, мелодрама Дата выхода: 18 сентября 2025 года

18 сентября 2025 года Производство : Netflix

: Netflix Сколько серий : 8 эпизодов

: 8 эпизодов Режиссёр: Онур Билгетай

Онур Билгетай Сценаристы : Гюпсе Озай, Онур Билгетай

: Гюпсе Озай, Онур Билгетай В главных ролях: Керем Бюрсин, Гюпсе Озай, Ойкю Караель

В чём уникальность: сатира вместо шаблонных турдизи

Керем Бюрсин станет звездой нового сериала. Фото © Кадр из фильма «Платоник: Отель «Голубая луна», режиссёр Онур Билгетай / Kino-teatr

«Платоник: Отель «Голубая луна» — нетипичный турдизи без слащавых любовных сцен. Это мелодрама с остроумной сатирой на современные темы. В этом сериале полно абсурдных ситуаций, а персонажи доведены до гротеска.

В нём также поднимаются серьёзные и важные темы: как сохранить семейные ценности, где грань между амбициями и алчностью и как найти своё истинное предназначение в современном мире.

«Платоник: Отель «Голубая луна» точно понравится тем, кто устал от шаблонных турецких мелодрам и ценит умный юмор.

Производство сериала: почему Netflix отказался от «Платоника»

Новый турецкий сериал «Платоник» — нетипичный турдизи. Фото © Кадр из фильма «Платоник: Отель «Голубая луна», режиссёр Онур Билгетай / Kino-teatr

Этот сериал изначально планировали выпустить на стриминговой платформе Disney+. Но проект не получил одобрения сервиса из-за неудовлетворительного, по мнению платформы, сценария.

За постановку отвечал режиссёр Онур Билгетай. В его профессиональном портфолио уже есть заметная работа — фильм «Зять Айкут». Автором сценария выступила Гюпсе Озай, известная по картине «Горький, сладкий, кислый». Актриса также сыграла одну из главных женских ролей. Ранее Гюпсе Озай и Онур Билгетай уже сотрудничали — вместе они работали над фильмом «Война невесток».

Сюжет «Платоник: Отель «Голубая луна»: о чём сериал с Керемом Бюрсином

Керем Бюрсин теперь может покорить сердца сразу двух красавиц. Фото © Кадр из фильма «Платоник: Отель «Голубая луна», режиссёр Онур Билгетай / Kino-teatr

Уютный отель «Голубая луна» находится в живописном уголке Турции. Это родовое гнездо семьи Дервиш, которое полно тёплых воспоминаний и семейных традиций. Сердце отеля — две сестры, Гюльтен и Недрет. Гюльтен — энергичная и решительная, она отвечает за организационные вопросы и умеет находить выход из любой ситуации. Недрет — тонкая и мечтательная натура, её стихия — создавать атмосферу гостеприимства и уюта. А вместе они — идеальная команда.

Их идиллию нарушает внезапное появление Каана — молодого, самоуверенного и, конечно, красивого бизнесмена. Он видит в «Голубой луне» не очарование старинного отеля, а лакомый кусок для своего бизнес-проекта. Каан планирует выкупить землю, снести старое здание и возвести на его месте современный курортный комплекс.

Для сестёр это не просто угроза бизнесу, а настоящий удар по самому сердцу их семьи. В попытке спасти наследие предков Гюльтен и Недрет вынуждены объединить силы. Они ещё не знают, что эта борьба перевернёт их жизнь с ног на голову, заставит переосмыслить ценности и поставит перед непростым выбором: что важнее — родственные узы или собственные мечты?

Актёры и роли: звёздный состав «Платоника» с Керемом Бюрсином

Новый турецкий сериал «Платоник» — актёры и роли. Фото © Кадр из фильма «Платоник: Отель «Голубая луна», режиссёр Онур Билгетай / Kino-teatr

Кастинг-лист нового турецкого хита не оставит равнодушным ни одного поклонника турдизи. Главный герой — харизматичный бизнесмен Каан, роль которого исполняет Керем Бюрсин. Для многих актёр навсегда останется Серканом Болатом из культового сериала «Постучись в мою дверь», но в «Платонике» он предстаёт в совершенно новом амплуа. Образ Каана намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. За пышущей самоуверенностью скрывается человек в поиске собственного пути.

Хозяйку отеля, волевую и принципиальную Незахат, играет Угур Демирпехливан. Актриса хорошо знакома турецкой аудитории по ярким ролям в популярных сериалах «Зимородок», «Запах клубники» и «Два лица Стамбула».

Помогают в отеле Незахат её две дочери — Гюльтен и Недрет. Гюльтен играет Гюпсе Озай, которая, как уже отмечалось выше, выступила также сценаристом. Она известна по проектам «Делиха», «Война невесток» и «Золовка». Недрет воплощает на экране актриса Ойкю Караель. Многие её знают по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Сердцебиение». Также она вместе с Бюрсином снималась в криминальной драме «Великолепная двойка».

Где смотреть «Платоник: Отель «Голубая луна» в России

«Платоник: Отель «Голубая луна» официально показывают по подписке на Netflix. В России платформа не работает.

Посмотреть сериал можно на Rutube и неофициальных сайтах о турецких сериалах.

Авторы Галина Глазко