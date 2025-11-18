Поезд Деда Мороза 2025–2026: расписание, билеты и как попасть на новогодний экспресс Оглавление Что такое поезд Деда Мороза Поезд Деда Мороза 2025: точное расписание Маршруты и направления: из каких городов можно увидеть поезд Сколько стоят билеты и кто может посетить Как купить билет на поезд Деда Мороза онлайн Что входит в новогоднюю программу: анимация, подарки, игры Можно ли ехать без детей — возрастные ограничения Что взять с собой в поездку: советы родителям Если билетов нет — куда ещё поехать к Деду Морозу Вопрос – ответ Можно ли сдать билет на поезд Деда Мороза? Нужны ли документы для посещения поезда? Когда открывается продажа билетов? Сколько длится программа? Можно ли выбрать места в вагоне? Есть ли льготы и действует ли Пушкинская карта? Что делать, если опоздал на сеанс? Как узнать об изменениях расписания? Когда едет поезд Деда Мороза в 2025 году? Какое у него расписание, сколько стоят билеты и как их купить? Все официальные даты, направления и советы для семей с детьми — в материале Life.ru. 18 ноября, 06:01 Прибытие поезда Деда Мороза — какие города посетит зимний волшебник. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В этом сезоне Дед Мороз отправился в путешествие по России уже в пятый раз, и 2025–2026 год обещает стать самым насыщенным. Поезд проходит свыше 20 тысяч километров и в 2025 году зайдёт в 70 российских городов. Ниже — практическое руководство: где увидеть поезд Деда Мороза, как купить билеты, когда он будет в вашем городе и что делать, если билеты закончились.

Что такое поезд Деда Мороза

Впервые волшебный состав отправился в путь в декабре 2021 года. Проект «Поезд Деда Мороза» придумали железнодорожники вместе с правительством Вологодской области, чтобы главный зимний волшебник смог добраться даже до тех, кто не может поехать к нему в Великий Устюг. В сезоне 2025–2026 состав вновь отправился в тур.

Вагоны передвижной резиденции, «Сказочная деревня» для квестов, сцена и кукольный театр, вагон‑буфет со сладостями, сувенирная лавка и даже ледяное царство Снежной королевы — всё это объединено в один состав. В пути волшебник и его команда дарят подарки, проводят квесты, принимают письма от детей, угощают чаем с пряниками и даже дают небольшой спектакль. Снаружи новогодний состав украшен гирляндами, мишурой и красочными гербами, а везёт его мощный локомотив, в том числе легендарный паровоз П‑36. Поезд сопровождает команда аниматоров, режиссёров, актёров и волонтёров, которые готовят представления в каждом городе остановки. Таким образом поезд превращается в настоящий мобильный праздник для детей, которые не могут приехать в Великий Устюг.

Поезд Деда Мороза 2025: точное расписание

Новогодний тур 2025–2026 года разделён на две части: отправление из Великого Устюга (родины дедушки) в направлении Владивостока для формирования состава и обратное путешествие к дому через всю страну. 9 ноября состав встречали на станции Великий Устюг; затем он совершил технический переход на Дальний Восток. Официальные остановки с праздничной программой начнутся 19 ноября во Владивостоке, а завершатся 11 января в Великом Устюге. Маршрут построен так, чтобы состав проехал через Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть России. В Москве поезд волшебника будет стоять 2–3 января 2026 года на Киевском вокзале.

Актуальное расписание выложили 9 ноября, однако на некоторых участках время стоянок ещё уточняется. За обновлениями лучше всего следить на официальном сайте главного оператора железных дорог. Статус и время посещения своего города всегда можно уточнить на официальном сайте проекта.

Маршруты и направления: из каких городов можно увидеть поезд

География — широкая: поезд идёт «волной» через Сибирь и Урал к Поволжью и центру страны, а затем — на север, от тихоокеанских побережий до живописной Карелии. То есть маршрут поезда Деда Мороза охватывает всю страну.

На Дальнем Востоке состав посещает Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск‑на‑Амуре, Благовещенск, Белогорск и другие станции. Далее поезд пересекает Сибирь: Чита, Улан‑Удэ, Слюдянка, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Омск. На Урале главные остановки — Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Уфа. В Поволжье праздничный состав ждут Тольятти, Тамбов, Пенза, Саранск, Ульяновск, Казань, Йошкар‑Ола и Ижевск. В европейской части поезд делает остановки в Кирове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Костроме, Ярославле, Иванове и Москве. В Санкт‑Петербург поезд прибывает 6 января, затем отправляется в Карелию и Мурманскую область, после чего через Вологду и Котлас возвращается в Великий Устюг. Поезд минует около 70 станций; однако в этом сезоне в списке нет некоторых крупных городов, например Самары, Томска и Новосибирска.

Прибытие поезда Деда Мороза в Санкт-Петербург. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

В каждом городе программа зависит от длительности стоянки: если поезд стоит больше трёх часов, пассажиров пускают внутрь на платные программы, а если меньше двух часов — праздник проходит на площадке у сцены. Проверяйте дату и длительность стоянки именно в вашем городе — продажи открываются за 30 дней до визита.

Чтобы не путать новогодний экспресс с туристическими поездами, помните, что поезд Деда Мороза возит праздник, но не перевозит пассажиров из города в город. Для тех, кто хочет устроить полноценное путешествие на север России, существует туристический поезд «Мороз‑экспресс». На него можно оформить отдельный билет в одну сторону или полный экскурсионный тур: пакет включает в себя программу с гидом, трансферы и питание. Такой поезд — отличный вариант, если вы не успели на визит передвижной резиденции в своём городе.

Сколько стоят билеты и кто может посетить

Вход на новогодний экспресс платный, и количество мест ограничено: в каждом сеансе допускается не более 15 человек, включая взрослых и детей. Существует два основных тарифных плана:

Детский билет (6–12 лет) — от 2950 рублей. Такой билет оформляется только на ребёнка, без сопровождения; взрослым старше 13 лет в поезд по этому тарифу вход не разрешён. По данному билету также доступно посещение кукольного театра.

Детский с сопровождением (ребёнок 3–5 лет + взрослый) — от 3 450 рублей. По этому тарифу в поезд проходят ребёнок и один сопровождающий (от 13 лет). Если ребёнку больше пяти лет, пользоваться тарифом «с сопровождением» нельзя — взрослому могут отказать в допуске.

Кроме основного билета на входе можно заказать «мгновенное фото» с волшебником — снимок в рамке обойдётся в 600 рублей.

Детей до трёх лет в резиденцию и кукольный театр не допускают — для малышей и родителей доступны только вагоны свободного доступа («Снежная королева», сувенирная лавка и ресторан). Дети от трёх до пяти лет посещают поезд только в сопровождении взрослого; дети от шести до 12 лет могут войти самостоятельно, но взрослым билет не продаётся. Это не значит, что родители останутся без праздника: они могут свободно гулять по станции, заглянуть в сувенирную лавку, выпить чай в вагоне‑ресторане и сделать фотографии на память.

Как купить билет на поезд Деда Мороза онлайн

Продажи билетов открываются ровно за 30 суток до прибытия поезда в ваш город и начинаются в 09:00 по московскому времени. Билеты продаются только на официальном сайте главного оператора железных дорог (раздел «Пассажирам → Поезд Деда Мороза») и на сайте проекта поезда.

Выберите свой город, дату и формат. Определите, в какой город приедет поезд и в какой день, воспользовавшись расписанием на сайте poezddedamoroza.ru.

Определите, в какой город приедет поезд и в какой день, воспользовавшись расписанием на сайте poezddedamoroza.ru. Оформляйте билеты заранее, так как билеты быстро расходятся.

так как билеты быстро расходятся. Заполните данные ребёнка. В форму вводятся имя, фамилия и дата рождения ребёнка. Если вы оформите билет на взрослого, его придётся переоформлять.

В форму вводятся имя, фамилия и дата рождения ребёнка. Если вы оформите билет на взрослого, его придётся переоформлять. Выберите сеанс. Посещение резиденции разбито на интервалы (до 15 человек в группе). Выбирайте удобное время и оплачивайте билет.

Посещение резиденции разбито на интервалы (до 15 человек в группе). Выбирайте удобное время и оплачивайте билет. Сохраните электронный билет. Его можно загрузить на телефон или распечатать. На посадке потребуется документ ребёнка — свидетельство о рождении или паспорт.

После оплаты вы получаете электронный билет, который нужно предъявить вместе со свидетельством о рождении или паспортом ребёнка при посадке. Каждое посещение привязано к конкретному времени, опоздание может привести к аннулированию билета или участию в следующем сеансе при наличии мест.

Поезд Деда Мороза 2025–2026 — где останавливается. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Что входит в новогоднюю программу: анимация, подарки, игры

Каждая остановка поезда — это маленькое приключение. В вагоне‑приёмной гостей встречает Снегурочка и проводит к Деду Морозу. Команда аниматоров разыгрывает квест, где дети вместе со сказочными героями ищут волшебные предметы, решают загадки и учатся колдовать. Встреча заканчивается чаепитием в вагоне‑ресторане и получением подарка — набор конфет и стикеров. После этого можно посетить сувенирную лавку, где продаются игрушки, украшения и оригинальные сувениры из Великого Устюга.

Параллельно работает «Вагон – кукольный театр» — там проходят 45‑минутные спектакли по мотивам русских сказок. Дети сидят в мягких креслах, а кукловоды выводят на сцену героев, придумывая новые истории. В стоимость билета в театр входят подарок и видеопоздравление Деда Мороза.

На перроне и в городских скверах команда устраивает бесплатные выступления: концерты, мастер‑классы, конкурсы и фотозоны. Если стоянка длится более трёх часов, Дед Мороз дважды выходит к публике: при прибытии и перед отъездом, аниматоры проводят шоу прямо на платформе. При коротких стоянках волшебник приветствует гостей со сцены в поезде. Так даже те, кто не попал в вагон, почувствуют атмосферу праздника.

Поезд Деда Мороза — детей какого возраста пустят. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Можно ли ехать без детей — возрастные ограничения

Проект создавался для детей, поэтому основная категория — ребята от трёх до 12 лет. Взрослым билеты не продают: сопровождение возможно только в билете «Детский с сопровождением», рассчитанном на ребёнка 3–5 лет и одного взрослого. Если ребёнок старше пяти лет, взрослому во входе будет отказано.

Что делать, если родители тоже хотят окунуться в сказку? В этом случае можно посетить свободные вагоны: «Снежная королева», ресторан, буфет и фотокупе. Здесь не требуется билет и можно посидеть в тёплом, красиво украшенном вагоне, выпить чай, пофотографировать и купить подарки. Также Дед Мороз обязательно выходит на платформу, чтобы поприветствовать всех желающих. Кроме того, на вокзале проходят бесплатные концерты и интерактивные игры — волшебник хочет подарить праздник каждому.

Что взять с собой в поездку: советы родителям

Чтобы посещение экспресса было комфортным, подготовьте небольшой «зимний набор»:

Документы: свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, электронный билет на программу.

свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, электронный билет на программу. Тёплая одежда: стоять в очереди и ждать прихода поезда придётся на улице; берите шапку, шарф, варежки, сменную обувь и термос с горячим чаем.

стоять в очереди и ждать прихода поезда придётся на улице; берите шапку, шарф, варежки, сменную обувь и термос с горячим чаем. Фотоаппарат или телефон с зарядкой: внутри вагонов фотографировать не запрещено, а чтобы запечатлеть встречу, понадобится зарядка и, возможно, внешний аккумулятор.

внутри вагонов фотографировать не запрещено, а чтобы запечатлеть встречу, понадобится зарядка и, возможно, внешний аккумулятор. Сладости и вода: чаепитие входит в программу, но если очередь большая, то ребёнок может проголодаться; возьмите лёгкий перекус и воду.

чаепитие входит в программу, но если очередь большая, то ребёнок может проголодаться; возьмите лёгкий перекус и воду. Рюкзачок: положите туда варежки, термос и сувениры; так руки останутся свободными.

Если билетов нет — куда ещё поехать к Деду Морозу

Билеты на визит в поезд раскупают очень быстро: уже 12 ноября 2025 года многие программы были распроданы. Если вам не удалось купить билет, не расстраивайтесь — существует несколько альтернатив:

Великий Устюг. Это родина Деда Мороза и главный центр новогодних экскурсий. Здесь можно заглянуть в терем волшебника, отправить письмо, побывать на фабрике игрушек и поучаствовать в мастер‑классах. Туры в Великий Устюг продают многие туроператоры; добраться можно поездом, автобусом или на автомобиле.

Туристический поезд «Мороз‑экспресс». Если хотите отправиться в дорогу, выбирайте туристический поезд, который отправляется из Москвы и идёт в Великий Устюг с остановками в Ярославле и Вологде. Первые рейсы стартуют 23 декабря, далее — 25, 27, 29 декабря и 2, 4, 6, 8 января. Обратные отправления запланированы на 24, 26, 28, 30 декабря и 3, 5, 7, 9 января. На сайте главного оператора железных дорог можно купить билет в одну сторону или оформить экскурсионный пакет; программа включает в себя трансферы, проживание и питание.

Другие сезонные экспрессы. Кроме поезда Деда Мороза главный оператор железных дорог запускает «Зимнюю сказку» из Сочи и Минеральных Вод, а также из других регионов. Составы делают длительные остановки, предлагая туристические программы и встречи с Дедом Морозом.

Визит к братьям Деда Мороза. В ряде российских регионов есть резиденции местных зимних волшебников. Так, в Татарстане живёт Кыш Бабай, в Удмуртии — Тол Бабай, в Бурятии — Саган Убген, в Чувашии — Хель Мучи. А в Карелии — не дедушка с бородой, а молодой «морозец» Паккайне. И это далеко не полный список! И такое путешествие к коллегам главного новогоднего сказочника будет познавательным для детей и взрослых.

Поезд Деда Мороза — когда будет в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вопрос – ответ

Можно ли сдать билет на поезд Деда Мороза?

Да. Возврат возможен не позднее чем за 24 часа до вашего сеанса через сайт rzd.ru. После этого времени деньги возвращают только при предъявлении справки о болезни ребёнка.

Нужны ли документы для посещения поезда?

Да. При посадке потребуется свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, а также электронный билет.

Когда открывается продажа билетов?

Продажи стартуют за 30 дней до прибытия поезда в ваш город, всегда в 09:00 по московскому времени.

Сколько длится программа?

Стандартная программа и спектакль в кукольном театре занимают около 45 минут; если вы опаздываете, билет могут аннулировать или предложить место на следующем сеансе при наличии мест.

Можно ли выбрать места в вагоне?

Нет. Посетители заходят группой; внутри программы ведёт аниматор. Количество мест ограничено до 15 человек, рассадка не предусмотрена.

Есть ли льготы и действует ли Пушкинская карта?

Нет. Льготы и скидки на билеты не предусмотрены, Пушкинская карта на поезд Деда Мороза не распространяется.

Что делать, если опоздал на сеанс?

Опоздание приводит к аннуляции билета; иногда организаторы предлагают перейти на следующий сеанс, если там остались места. Лучше приезжать заранее.

Как узнать об изменениях расписания?

Самые свежие новости публикуются на официальных сайтах rzd.ru и poezddedamoroza.ru. Следите за обновлениями, так как время стоянок и список городов могут корректировать.

«Поезд Деда Мороза» — больше чем транспорт. Это целый мир на колёсах, где дети становятся участниками сказки, а взрослые на час‑полтора возвращаются в детство. В этом сезоне маршрут проходит через 70 городов от Владивостока до Великого Устюга. Билеты расходятся как горячие пирожки, поэтому планируйте заранее. Если вы не успели попасть, на помощь приходит туристический поезд «Мороз‑экспресс», который доставит в вотчину волшебника. В любом случае — главное взять тёплые варежки, добрую улыбку и веру в чудеса.

Авторы Михаил Грешнев