«Отчего так в России берёзы шумят»: Как за 22 года преобразились актёры из сериала «Участок»

Совсем недавно, 17 ноября, вся Россия отмечала День участкового уполномоченного полиции. Праздник был утверждён в 2002 году приказом МВД № 868 «Об объявлении Дня участковых уполномоченных милиции». В 2011-м милицию переименовали в полицию. Поменялось и название праздника. А 8 декабря 2003 года состоялась премьера сериала «Участок» — милицейской саги о том, как оперативник становится участковым уполномоченным в деревне Анисовка и находит там душевный покой. Рассказываем, как за 22 года изменились актёры из «Участка».

Павел Кравцов, участковый, — актёр Сергей Безруков

Актёр Сергей Безруков исполнил главную роль в сериале «Участок» — это бывший оперативник Павел Кравцов, ставший участковым. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Александр Рюмин

Сергей Безруков исполняет в сериале «Участок» главную роль — это Павел Кравцов. Он был оперативником, работал без выходных, и начальство из-за этого поставило ему условие: либо уход из органов, либо пост участкового. Сначала Павел отказывался, но потом передумал. Потому что деревенские женщины сказали ему, что на таком посту можно отдохнуть и разобраться в себе. А от Кравцова как раз из-за работы ушла жена. Не выдержала. Что особенно трагично: в фильме жену участкового играет Ирина Безрукова. Их брак с Сергеем продлился 15 лет. В 2015-м состоялся развод. Только в реальной жизни, поговаривают, ушёл сам Безруков. В 2025 году одновременно в производстве находятся пять проектов с актёром. Среди них — «Князь Андрей», «Космическая собака Лида», «Финал».

Бладхаунд Цезарь — говорящий пёс участкового

Мощный пёс породы бладхаунд по кличке Цезарь — тоже главный герой сериала «Участок». Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kinopoisk

В сериале «Участок» рассказчиком выступает пёс Цезарь. Эта собака породы бладхаунд досталась главному герою случайно, но стала его лучшим другом. Мысли Цезаря озвучивает исполнитель роли участкового — сам Сергей Безруков. В 12-м номере газеты «Петровка, 38» от 26 декабря 2006 года даже выходило интервью с этим легендарным псом породы бладхаунд. «Кровавые гончие» (буквальный перевод названия) зарекомендовали себя как типичные собаки для полицейских и детективов.

Валентин Кублаков, бывший участковый, — актёр Михаил Васьков

Актёр Михаил Васьков сыграл роль бывшего участкового деревни Анисовка Валентина Кублакова. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Владимир Гердо

Чтобы в деревне Анисовка появился новый участковый в лице героя Безрукова, старый должен был пропасть. И он пропал. Местные говорили, будто бы утонул, ну или милиционера утопили. Всё оказалось совсем не так — Валентин Кублаков всего лишь спрятался в заброшенной церкви, чтобы не общаться со своими подопечными. Там его находят Кравцов с Цезарем и возвращают семье. Сейчас Михаил Васьков служит в Театре имени Вахтангова. В 2021 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в культуру. Последний фильм — «Анатомия убийства» 2019 года.

Наталья Кублакова, дочь бывшего участкового, — актриса Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд стала дочерью Кублакова Натальей в сериале «Участок». Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Сергей Виноградов

У Валентина Кублакова по сюжету сериала «Участок» есть дочь Наташа. Эта роль стала первой для юной актрисы Юлии Пересильд. Потом её принимали и в другие проекты с Безруковым, например третья роль — сестра Есенина в одноимённом сериале. А в фильме «Пять невест» 2011 года Пересильд одна сыграла две роли — сестёр-близнецов Катю и Асю. Сейчас Юлия — востребованная актриса. Вот её фильмы на один 2025 год: «ON и Она», «Екатерина Великая», «Мужу привет», «Финист. Первый богатырь».

Мария Липкина, учительница химии, — актриса Нина Русланова

Актриса Нина Русланова в сериале «Участок» сыграла роль деревенской учительницы химии Марии Липкиной. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Юрий Самолыго

В первой серии сериала «Участок» будущего уполномоченного милиции по деревне Анисовка встречают на пике его мужской депрессии две женщины. Сначала они подкармливают Цезаря, потом предлагают Кравцову пиво, но тот отказывается. Тогда дамы рассказывают всё про свою деревню и зовут туда работать. Одна из этих женщин — учительница химии Мария Липкина. Роль исполнила Нина Русланова. Она снималась в кино с 1967 года, первый фильм — «Короткие встречи». А последней картиной стал «Вий» 2014 года. Нина Ивановна перенесла инсульты в 2009 и 2014 годах, и в 2021-м её не стало. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Нюра Сущёва — актриса Татьяна Догилева

Актриса Татьяна Догилева сыграла роль Нюры Сущёвой в сериале «Участок». Обычная жительница деревни Анисовка. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Активнее всего нового участкового зазывала в Анисовку Нюра Сущёва, подруга учительницы химии Марии Липкиной. Она же выдала версию о том, что прошлого уполномоченного «утопили». Роль сыграла Татьяна Догилева, известная и востребованная актриса кино и телевидения. Её первая роль — это радистка в фильме «Отдать швартовы!» 1971 года. В 2023 году она сыграла роль Бабы-яги в картине «Волшебный участок». Последние работы — фильмы «Последний богатырь. Наследие» и «Братья».

Продавщица Клавдия Васильевна — актриса Ирина Розанова

Актриса Ирина Розанова сыграла в сериале «Участок» сельскую продавщицу Клавдию Васильевну. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Вадим Тараканов

Без сельского магазина деревня — не такое привлекательное место, как может показаться на первый взгляд. Вот и в Анисовке тоже есть деревенская лавка с продавщицей Клавдией Васильевной. Эта роль сыграна Ириной Розановой. Той самой Симой Гулливер из «Интердевочки». И Клео из «Фаталистов». В сериале «ВИА «Васильки» 2025 года Розанова сыграла Елену Клюкину из окружения ВИА.

Семён Хали-Гали — актёр Валерий Золотухин

Роль мудрого старика Семёна Хали-Гали сыграл актёр Валерий Золотухин. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Валерий Шарифулин

В открывающей заставке сериала «Участок» сразу за Безруковым следует фактурный монтаж сцен с персонажем по прозвищу Хали-Гали. Семён Миронович — деревенский старик, он ходит на рыбалку и делится житейскими мудростями. Семёна Хали-Гали играет Валерий Золотухин. Его последним фильмом тоже стал «Вий». В 2013 году Валерий Золотухин скончался. У него нашли глиобластому, опухоль головного мозга.

Баба Нюся — актриса Екатерина Васильева

Роль бабы Нюси в сериале «Участок» исполнена актрисой Екатериной Васильевой. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Владимир Родионов

Баба Нюся Квашина — очень интересный персонаж из сериала «Участок». По вероисповеданию она принадлежит к старообрядцам. Дома у бабы Нюси лежит книга «О тебе радуется», и она отказывается продавать религиозный труд староверов. Пенсионерка душевная, уважает власть, живёт небогато. Её роль сыграла Екатерина Васильева. В 2021 году актриса ушла в монастырь и стала инокиней Василисой. Теперь её дом — Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь.

Инвалид-партиец Валерий Дуганов — актёр Юрий Кузнецов

В сериале «Участок» появляется инвалид Валерий Дуганов, его играет актёр Юрий Кузнецов. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В деревне Анисовка есть местный правдолюб, который ранее числился в партии, Валерий Дуганов. Вроде бы он получил инвалидность и параллельно заработал невроз. Роль исполняет Юрий Кузнецов. Он наиболее известен как Мухомор из «Улиц разбитых фонарей». Он стабильно снимается в российском кино. В 2023 году это был фильм «Ёлки-10», в 2024-м — «Огниво».

Андрей Шаров, глава администрации Анисовки, — актёр Роман Мадянов

В деревне из сериала «Участок» есть местная администрация, и главу сыграл актёр Роман Мадянов. Фото © Кадр из сериала «Участок», режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kino-teatr, © ТАСС / Вадим Тараканов

В деревне Анисовка есть местная администрация, то есть главный орган исполнительной власти на селе. Глава администрации — Андрей Шаров. Его роль исполнил Роман Мадянов. Его первая роль — это 1972 год, фильм «Перевод с английского». В 2025 году вышла лента «Август», где актёра можно увидеть в роли генерал-лейтенанта Алексея Егорова — посмертно. В 2024 году Роман Мадянов скончался от рака лёгкого.