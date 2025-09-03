Кто остался жив и как выглядят сегодня актёры «Улиц разбитых фонарей» спустя 30 лет

3 сентября исполняется 79 лет Юрию Кузнецову — актёру, которого вся страна знает как подполковника Петренко по прозвищу Мухомор. В честь дня рождения легендарного артиста мы решили вспомнить, что стало с главными героями культового сериала «Улицы разбитых фонарей» спустя три десятилетия. Проект, первые серии которого снимали ещё в 1995 году, подарил нам целую плеяду ярких персонажей — но время, к сожалению, оказалось беспощадным ко многим из них...

Юрий Кузнецов — вечный начальник убойного отдела

Что стало с актёрами «Улиц разбитых фонарей»: судьбы героев спустя десятилетия. Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Такси под прикрытием», режиссёр Стас Шмелев, сценаристы Андрей Лариков, Артём Чащихин-Тоидзе, Виталий Ценёв / Kino-teatr

Именинник до сих пор остаётся одним из самых узнаваемых лиц российского кино. Справедливый, но требовательный Мухомор покорил сердца зрителей своей отеческой заботой о подчинённых и умением не обижаться на колкие прозвища. После завершения «Улиц» Кузнецов не изменил себе — продолжил сниматься в образе правоохранителей в «Литейном» и «Опере». Но актёр не боялся экспериментировать: в 2022 году удивил поклонников, сыграв монаха в фильме «Непослушник», а затем воплотил образ разведчика в отставке в сериале «Тётя Марта».

Личная жизнь Юрия Александровича была отмечена как радостями, так и потерями — у него две взрослые дочери от разных браков и внук Николай. В 2012 году актёр потерял любимую жену Ирину, с которой прожил счастливых 20 лет, и больше серьёзных отношений не заводил.

Алексей Нилов — от капитана Ларина до криминального авторитета

Как выглядят звёзды легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей». Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Полицейское братство», режиссёры Максим Бриус, Дмитрий Аверин, Андрей Коршунов, сценаристы Артём Чащихин-Тоидзе, Ярослав Генералов, Сергей Титинков и др. / Kinopoisk

Харизматичный сердцеед и прирождённый сыщик Андрей Ларин стал одним из самых ярких персонажей первых сезонов. Его трагическая гибель от взрыва гранаты потрясла миллионы зрителей — кстати, подрывника тогда сыграл молодой Данила Козловский. Жизнь самого Нилова была не менее драматичной, чем у его героя: актёр несколько раз женился и разводился, боролся с алкогольной зависимостью и даже оказывался на грани жизни и смерти. За ним надолго закрепилось амплуа сотрудника правоохранительных органов, но в недавнем сериале «Полицейское братство» Алексей удивил, сыграв криминального авторитета Гарина — полную противоположность своему знаменитому капитану.

Александр Лыков — Казанова, который сбежал от славы

Актёры «Улиц разбитых фонарей» тогда и сейчас: кто жив, кто умер, кто изменился. Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Моя мама — шпион», режиссёры Дмитрий Губарев, Дарья Балинова, сценаристы Максим Кучин, Зина Иткина, Тимур Левченко и др. / Kino-teatr

Харизматичный сердцеед капитан Казанцев по прозвищу Казанова покорил женскую аудиторию своим обаянием, стильной шляпой и ярким шарфом. Владимир Казанцев был не просто оперативником — он стал символом романтики в суровых буднях убойного отдела. Но Александр Лыков намеренно покинул проект уже во втором сезоне, испугавшись, что навсегда останется заложником одного образа. Решение оказалось мудрым — актёр сумел избежать участи многих коллег по сериалу и построить разнообразную карьеру. После «Улиц» Лыков снялся более чем в 90 фильмах и сериалах, включая «Бандитский Петербург» и недавний хит «Гранд», где сыграл чудаковатого владельца отеля.

В личной жизни Александр Анатольевич — образец постоянства: женат уже больше 40 лет, воспитал двоих детей и радуется четырём внукам. Интересно, что в юности актёру грозила инвалидность после травмы позвоночника, но он сумел не только восстановиться, но и стать звездой. Сейчас 63-летний Лыков — глубоко верующий человек, который даже прислуживает в храме в качестве пономаря и чтеца.

Михаил Трухин — Волков, заплативший за славу семьёй

Ларин, Дукалис, Мухомор: что случилось со звёздами «Улиц разбитых фонарей». Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Котострофа», режиссёры Урал Сафин, Иван Копылов, сценаристы Максим Маркин, Юлия Абрамчик, Александр Рудь и др. / Kino-teatr

Лейтенант, а затем майор Вячеслав Волков был одним из самых принципиальных и честных сотрудников убойного отдела. Он умел шутить, но от сезона к сезону «Улиц разбитых фонарей» становился всё серьёзнее — видимо, служба накладывала отпечаток. Михаил Трухин снимался в сериале почти 20 лет — с 1995 по 2014 год, став одним из самых преданных проекту актёров. Но цена славы оказалась высокой: из-за постоянной занятости и гастролей Михаил потерял семью. Первый брак распался, когда актёр практически не появлялся дома, всецело отдавшись съёмкам. После ухода из «Улиц» в 2014 году Трухин пережил настоящий кризис: «Казалось, никому не нужен, я был как сбитый лётчик».

К счастью, актёр сумел переосмыслить жизнь и начать заново — у него трое детей от двух браков, младшая дочь Софья родилась в 2008 году. Сейчас 53-летний Трухин активно снимается в комедийных проектах, таких как «Ивановы-Ивановы» и «Фитнес», доказывая свою универсальность. В 2010 году он получил звание заслуженного артиста России, а недавно даже выпустил хит «Котлеты с пюрешкой», показав неожиданную музыкальную сторону таланта.

Сергей Селин — добряк Дукалис и его непростая судьба

30 лет спустя: как сложились судьбы героев «Улиц разбитых фонарей». Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из фильма «Полицейское братство», режиссёры Максим Бриус, Дмитрий Аверин, Андрей Коршунов, сценаристы Артём Чащихин-Тоидзе, Ярослав Генералов, Сергей Титинков и др. / Kino-teatr

Анатолий Дукалис был душой команды — весёлый, надёжный товарищ, который мечтал о большой любви. Его смерть от рук бандитов стала ещё одним ударом для поклонников сериала «Улицы разбитых фонарей». Сергей Селин продолжил карьеру в похожих проектах — «Убойная сила», «Литейный», где его даже «повысили» до полковника ФСБ. Личная жизнь актёра складывалась непросто: два брака, трое детей и недавний развод с супругой, которая была моложе его на 24 года. От первого брака у него сын Прохор, от второго — дочь Мария и сын Макар. В начале 2024 года стало известно о расставании Сергея с женой Анной после 15 лет совместной жизни.

Александр Половцев — Георгич, который не изменил принципам

От Мухомора до Георгича: звёзды «Улиц разбитых фонарей» спустя годы. Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Цена иллюзий», режиссёр Максим Демченко, сценаристы Марина Покровская, Ануш Варданян, Владимир Рыжков / Kino-teatr

Майор, а затем полковник Олег Соловец по прозвищу Георгич был образцом ответственного руководителя — требовательного, но справедливого. Александр Половцев — единственный из основного состава, кто дошёл до финала сериала, а затем появился в схожем образе в «Полицейском братстве». Но актёр сумел вырваться из плена типажа — в «Восьмидесятых» он блестяще сыграл простого работягу и отца семейства Смирновых, доказав свою универсальность. У Александра Юрьевича молодая жена, подарившая ему сына Андрея и дочь Яну, а от предыдущего брака — сын Степан, который в 2019 году сделал деда счастливым, родив внука Эрика.

Анастасия Мельникова — от дерзкой дознавательницы к депутату

Культовый сериал «Улицы разбитых фонарей»: что стало с любимыми актёрами. Фото © Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Кирилл Капица и др., сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин, Сергей Сейранян и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Агата и сыск. Рулетка судьбы», режиссёр Владимир Койфман, сценаристы Григорий Жихаревич, Антон Чиж / Kino-teatr

Настя Абдулова попала в милицию по блату, но сумела доказать коллегам своё право работать наравне с мужчинами. Её шутки и лёгкость помогали разряжать обстановку в мрачных буднях убойного отдела. После ухода из сериала в пятом сезоне Анастасия Мельникова кардинально изменила жизнь — с 2011 года она депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но продолжает сниматься и играть в театре. Последние годы оказались тяжёлыми для актрисы: она потеряла маму, брата и мужа, а также борется с серьёзным заболеванием, которое изменило её внешность. У неё есть взрослая дочь Мария, которая пошла по стопам матери и тоже занимается актёрским мастерством.