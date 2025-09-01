Пробьёт на слёзы ностальгии! 7 поразительных фактов из жизни советских школьников, что знакомы всем

Первое сентября — всегда особенный день. Для учащихся, потому что они возвращаются в школу. Для студентов, потому что они продолжают получать высшее образование. Для родителей — ведь подготовка к 1 сентября занимает почти весь предыдущий месяц, август. В честь 1 сентября мы нашли несколько удивительных ностальгических фактов о том, как жили школьники в СССР.

Учились только 10 классов

Советское образование составляло 10 классов. Потом — универ, техникум или ПТУ. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Семен Майстерман

Десять процентов советских школьников получали высшее образование. Настолько суровым был отбор в институты и университеты. Все остальные получали среднее профессиональное образование, учились в техникумах или ПТУ. Около пяти процентов могли вовсе бросить всё и пойти в колхоз трактористом, например. Но, кстати, даже 10 классов появились не сразу. В 1949 году Сталин ввёл обязательное всеобщее образование, оно составляло всего 7 лет. Уже в 1960-х обязательное образование увеличилось на год, составив 8 лет, но большинство школьников доучивались до 10 класса. Одиннадцатые классы появились только в 1987 году, а после распада СССР окончательно установились.

Подделывали оценки в дневнике и журнале, потому что могли

Лезвие, ручка, перекись: школьники СССР старались избежать наказания за тройки и двойки как могли. Фото © РИА Новости / Борис Бабанов

Школьники в СССР делились на четыре основные группы: отличники, хорошисты, троечники и двоечники. Если какой-нибудь уникум из последних отличался особым скудоумием, могли поставить единицу. Но это происходило чрезвычайно редко. Учителя знали: в дневнике её можно легко исправить на четвёрку и показать родителям дневник «хорошиста». Но и другие оценки прекрасно правились. Можно было стереть исходную тройку ластиком. Можно было взять остренькое лезвие и соскрести верхний слой бумаги. Можно было отбелить чернила перекисью. А потом вписать свою оценку, пятёрку, естественно. Практика сохранялась до 10-х годов — теперь в ходу электронные журналы, там ничего не исправишь.

Три школьные организации, в которые все вступали обязательно

Жизнь советского школьника проходила плечом к плечу с братьями по молодёжной организации. Фото © ТАСС / Петр Маслов

Помимо деления на хорошистов – троечников, в школе существовали ещё и молодёжные организации, которые курировала партия. Первоклашек 7 октября принимали в октябрята. Они считались символическими внучатами Ленина. С 10 лет вы уже становились пионером, а пионер — всем ребятам пример, поэтому нужно было носить красный галстук и участвовать в соцсоревнованиях. А с 14 лет начиналась взрослая жизнь — вас принимали в комсомол. Хорошая учёба и примерное поведение автоматически позволяли вступить во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодёжи (ВЛКСМ). Комсомольцами ребята оставались до 28 лет, потом могли пойти уже в партию для совсем взрослых, то есть в КПСС.

Все сдавали макулатуру и металлолом

Соцсоревнование было в чём-то весёлым, а в чём-то — напряжённым. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Роман Азриель

Мы не просто так упомянули социалистическое соревнование. Это — буквально социалистический аналог KPI. Участие в нём было обязательным как для взрослых, так и для пионеров. Но если совершеннолетние граждане СССР доказывали свою способность к повышению производительности в колхозах и на заводах, то подростки занимались, по сути, тем, что сейчас называется «ресайклинг», или просто «переработка отходов». Пионеры делились на отряды, искали по всему городу старые газеты, запрещённые или просто скучные книги, а также куски покорёженного металла. Находку дети радостно тащили в пункт приёма. Если ваш отряд был первым по сдаче таких вещей, вы могли собой гордиться!

Тимуровцы — как детей приучали к добрым делам

Пионер — всем ребятам пример. А самый крутой пионер — это тимуровец. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Ч. Мезин

Если в детстве вы застали СССР или девяностые, вам наверняка рассказывали про Тимура. Повесть Аркадия Гайдара была написана как раз для пионеров. Книгу выпустили в 1940 году. По сюжету две дочки полковника Александрова, Женя и Ольга, приезжают на дачу. Семиклассница Женя случайно обнаруживает, что на чердаке старого сарая на участке завелись «тимуровцы». Тринадцатилетний Тимур Гараев собрал команду для помощи семьям, чьи кормильцы ушли на войну, и устроил на участке Жени штаб. Тем жителям посёлка, чьи кормильцы ушли на войну, тимуровцы приносили провиант, мыли в домах полы, защищали, всячески помогали. Практика была перенята многими пионерами. Тимуровец — это не просто пионер, это пионер высшей касты.

Школьные дежурства: как они были устроены?

В Советском Союзе в школе надо было дежурить. Часто в парах, убираться и следить за порядком. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

А ещё в СССР придумали школьные дежурства. Это шикарный способ переложить бремя слежки за порядком с усталых плеч учителей. Дежурные менялись каждую неделю. Дежурство по классу — самое лёгкое, вы просто подметаете, моете полы, поднимаете стулья, складывая их на парту. Дежурство по коридору — уже серьёзнее, туда вы отправляетесь только вдвоём и тренируете силу и власть. В вашем распоряжении весь этаж, все, кто там находится, должны вас слушаться. В СССР на коридор обычно ставили пару «отличница — хулиган». А вот дежурство по столовой — это ад. Ничего общего с сериалом «Кухня», вам приходится убирать недоеденные школьные обеды, именно тут, как правило, постоянно собираются школьные хулиганы и буллеры, в общем, приятного довольно мало.

Школьная форма — это не просто одежда

Школьная форма СССР позволяла по первому взгляду определить хулигана. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Для советских школьников форма была знаком принадлежности к особому ученическому братству. «Мы пионеры, дети рабочих», — всё в этой форме, от кроя до цвета, отражало этот простой факт. Пионеры ходили в школу с повязанным на ворот красным галстуком — это был символ социализма. Хулигана определяли по отсутствию галстука. Октябрята, то есть первоклассники, вешали на форму красные значки. Форма мальчиков походила на милицейскую, форма девочек была похожа на одеяния монахинь Красного Креста, которые до прихода социализма служили врачами на поле боя. В школьной форме СССР был не только стиль, но и множество отсылок на историю нашей страны.