Синоптик рассказал, сколько продлится затяжное бабье лето в Москве

Аномально тёплая погода с температурами до +20 градусов сохранится в Москве до середины сентября. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице ожидается значительный дефицит осадков и большое количество солнечных дней.

«Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.

По словам метеоролога, настоящая метеорологическая осень в столичном регионе наступит лишь во второй половине сентября. Период тёплой и сухой погоды соответствует народному понятию «бабье лето».