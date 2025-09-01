Мессенджер MAX
1 сентября, 12:58

Синоптик рассказал, сколько продлится затяжное бабье лето в Москве

Аномально тёплая погода с температурами до +20 градусов сохранится в Москве до середины сентября. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице ожидается значительный дефицит осадков и большое количество солнечных дней.

«Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на пять градусов выше нормы», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.

По словам метеоролога, настоящая метеорологическая осень в столичном регионе наступит лишь во второй половине сентября. Период тёплой и сухой погоды соответствует народному понятию «бабье лето».

Названы регионы России, где наступит затяжное бабье лето
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе ожидается по-летнему тёплая погода, которая сохранится как минимум до середины первой декады сентября. По его словам, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет достигать +19...+24 °С.

Анастасия Никонорова
