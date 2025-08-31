Зумеры сошли с ума по кассетам и винилу: Как молодёжь спасается от стресса в атмосфере 80-х Оглавление Кассеты, авоськи и Буланова: во что влюбилось поколение Z Их не было, а они ностальгируют. Что зумеры нашли в эпохе детства и юности родителей? Бунт против подписок: как MP3-плеер и винил экономят деньги и лечат тревогу У зумеров новый тренд — они скупают артефакты времён, когда их самих ещё даже не было в планах родителей. Зачем им вдруг понадобились кассеты, CD-диски, настольные игры и MP3-плееры — в материале Life.ru. 30 августа, 22:01 Их не было в 80-х, но они туда рвутся. Почему молодёжь помешалась на ретро? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / drobotdean, lookstudio, © ТАСС / Юрий Самолыго

Кассеты, авоськи и Буланова: во что влюбилось поколение Z

Зумеры с упоением роются на блошиных рынках, разбирают чуланы родителей и заказывают на eBay ту самую старую магию, которую нельзя скачать. Они хотят прочувствовать ту самую «тёплую аналоговую романтику» 70–80-х, когда любимый альбом был не безликой иконкой в плейлисте, а предметом, который можно было подержать в руках, вставить в магнитофон или поставить на проигрыватель и спокойно дослушать до конца, не перескакивая треки. Когда можно поиграть с друзьями в настольную игру с живыми спорами и смехом, когда фотографию можно распечатать, вставить в рамку и поставить на стол, чтобы она напоминала лучшие моменты. Зумеры в восторге от старых джинсов клёш и сумок-авосек, они теперь отплясывают и подпевают на концертах Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

Маркетологи подтверждают, что представители поколения Z изголодались по вкусу доцифровой эпохи. Продажи винила, неожиданное возвращение магнитофонных кассет и интерес к физическим носителям — это не ностальгия по их детству, потому что этих предметов уже не было. Это теперь осознанный выбор зумеров, которые росли в цифровом мире.

Их не было, а они ностальгируют. Что зумеры нашли в эпохе детства и юности родителей?

Эксперты считают, что фантомная ностальгия по предметам 70–80-х стала для зумеров источником спокойствия, романтики и вдохновения. Всего несколько минут, проведённых за разглядыванием старого фотоальбома или прослушиванием песни из детства их родителей, могут улучшить настроение и придать жизни новый смысл.

Исследовательская группа в США проанализировала культурные тренды зумеров и изучила, что они говорят в соцсетях, блогах и на форумах о доцифровых продуктах, хобби и медиа.

Результаты анализа поразили экспертов. Оказалось, что зумеры обращаются к прошлому, чтобы испытать ценность офлайн-жизни. Например, один молодой человек в соцсетях поделился историей о том, как его глубоко тронул семейный альбом его бабушки. Он увидел не просто карточки, а историю, тактильный опыт, ритуал. Это вдохновило его купить большой фотоальбом и качественный принтер. Он захотел повторить этот ритуал и физически собрать историю своей жизни, чтобы потом листать её с семьёй и друзьями на кухне.

Согласно опросу, большинство зумеров — 68% — сообщили, что испытывают ностальгию по эпохам, которые предшествовали их рождению. 73% признались, что их так или иначе тянет к медиа, стилю или хобби тех лет, а почти 80% считают, что новые технологии и продукты должны включать в себя идеи и элементы дизайна прошлых времён. Молодёжь говорит, что такие артефакты помогают справляться со стрессом современности и тревогой о будущем.

Бунт против подписок: как MP3-плеер и винил экономят деньги и лечат тревогу

Бросили Spotify ради MP3-плееров. Шоковая правда о новой привычке зумеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konektus Photo

Конечно, не только ностальгия движет этим бумом. Есть и вполне себе приземлённые, практические причины. Возьмём, к примеру, неожиданный возврат MP3-плееров. Казалось бы, абсурд! Зачем нужен отдельный девайс, если у тебя в кармане смартфон с доступом к любой музыке мира?

А ответ простой: экономика и цифровая гигиена. Зумеры вдруг сообразили, что одноразовый платёж за плеер с памятью на 64 Гб (а туда влезает до 12 000 песен!) — это гораздо выгоднее, чем ежемесячно отваливать за подписку на Spotify или Apple Music. Раз заплатил — и он твой навсегда. Музыка, которую ты скачал, никуда не денется, её не удалят из каталога по лицензионным соображениям, её не будет прерывать реклама.

Но дело не только в деньгах. Владея плеером, ты владеешь своим вниманием. Зумер создаёт свою медиатеку, закачивает её в устройство и отключается от сети. Никаких уведомлений, никаких соблазнов переключиться на ленту «Тиктока». Только ты и музыка. Это тоже ценная аналоговая романтика, только в более современном формате.

То же самое с вечерами настольных игр. Это же чистый цифровой детокс. Ты общаешься с друзьями, смотришь им в глаза, держишь в руках карточки и фишки, слышишь смех не через динамик, а в реальности. Это и есть живое общение, которого так не хватает в современном цифровом мире.

Прослушивание виниловой пластинки целиком — это не просто эстетство. Винил нельзя перемотать или слушать короткими фрагментами. Это ценное упражнение на развитие постоянного внимания и погружения, которому не учат в школах. Потом этот навык становится полезным в других сферах жизни: возможность долго гулять на природе, не проверяя телефон, или способность быть полностью поглощённым беседой с другом.

Фантомная ностальгия зумеров — это не временный хайп, а осознанное стремление объединить лучшее из прошлого и настоящего, чтобы вернуть в жизнь романтику, спокойствие, человечность.

Авторы Екатерина Субботина