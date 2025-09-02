Вуди Аллен заявил о желании снять новый фильм с участием Трампа

Американский режиссёр Вуди Аллен выразил желание, чтобы президент США Дональд Трамп снялся в его новом фильме. Об этом четырёхкратный обладатель премии «Оскар» рассказал в подкасте Club Random на YouTube.

Режиссёр напомнил, что Трамп уже появлялся в его фильмах, и с ним было приятно работать на съёмочной площадке. Речь идёт о фильме «Знаменитость» 1998 года, где будущий президент сыграл самого себя.

«Он был очень хорошим актёром. Он проявил вежливость, всё делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу. Если бы он позволил мне режиссировать сейчас, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал Вуди Аллен.

Он также отметил, что на президентских выборах 2024 года голосовал за Камалу Харрис. Аллен не согласен с Дональдом Трампом по «99% вопросов», но подчеркнул, что как актёр Трамп был очень хорош и обладал харизмой.