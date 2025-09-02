Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 04:38

Вуди Аллен заявил о желании снять новый фильм с участием Трампа

Вуди Аллен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Team Studio

Вуди Аллен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Team Studio

Американский режиссёр Вуди Аллен выразил желание, чтобы президент США Дональд Трамп снялся в его новом фильме. Об этом четырёхкратный обладатель премии «Оскар» рассказал в подкасте Club Random на YouTube.

Режиссёр напомнил, что Трамп уже появлялся в его фильмах, и с ним было приятно работать на съёмочной площадке. Речь идёт о фильме «Знаменитость» 1998 года, где будущий президент сыграл самого себя.

«Он был очень хорошим актёром. Он проявил вежливость, всё делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу. Если бы он позволил мне режиссировать сейчас, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — сказал Вуди Аллен.

Он также отметил, что на президентских выборах 2024 года голосовал за Камалу Харрис. Аллен не согласен с Дональдом Трампом по «99% вопросов», но подчеркнул, что как актёр Трамп был очень хорош и обладал харизмой.

Вуди Аллен: Топ-7 лучших фильмов режиссёра, которые стоит увидеть
Вуди Аллен: Топ-7 лучших фильмов режиссёра, которые стоит увидеть

Ранее Вуди Аллен допустил, что в будущем планирует снять фильм в России. Такое заявление он сделал на открытии Московской международной недели кино.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Вуди Аллен
  • Дональд Трамп
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar