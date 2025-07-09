Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» найдена мёртвой в Петербурге

Из жизни в 94 года ушла народная артистка России Галина Карелина, она скончалась 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Александринского театра в Петербурге. Дата прощания ещё неизвестна, она будет объявлена позже.

Почти 70 лет своей творческой жизни артистка посвятил служению Александринской сцене. В труппу её приняли в далёком 1956 году, сразу после окончания Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского.

«За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Галина Карелина награждена государственными и профессиональными наградами», — говорится в сообщении.

Карелина известна российскому зрителю благодаря ролям в нескольких кинокартинах: мать Нефёдова («Бандитский Петерубург-10»), наркодилер Екатерина Александровна («Улицы разбитых фонарей-6») и мать Короткова («Улицы разбитых фонарей-4»). Кроме того, Карелина сыграла огромное количество ролей на сцене: Ольга («Годы странствий»), Донна Анна («Маленькие трагедии»), Инга Петерс («Перед заходом солнца»), Юлия Тугина («Последняя жертва») и многие другие.