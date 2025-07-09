Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» найдена мёртвой в Петербурге
На 95-м году жизни умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Карелина
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Из жизни в 94 года ушла народная артистка России Галина Карелина, она скончалась 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Александринского театра в Петербурге. Дата прощания ещё неизвестна, она будет объявлена позже.
Почти 70 лет своей творческой жизни артистка посвятил служению Александринской сцене. В труппу её приняли в далёком 1956 году, сразу после окончания Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского.
«За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Галина Карелина награждена государственными и профессиональными наградами», — говорится в сообщении.
Карелина известна российскому зрителю благодаря ролям в нескольких кинокартинах: мать Нефёдова («Бандитский Петерубург-10»), наркодилер Екатерина Александровна («Улицы разбитых фонарей-6») и мать Короткова («Улицы разбитых фонарей-4»). Кроме того, Карелина сыграла огромное количество ролей на сцене: Ольга («Годы странствий»), Донна Анна («Маленькие трагедии»), Инга Петерс («Перед заходом солнца»), Юлия Тугина («Последняя жертва») и многие другие.
Ранее сообщалось о смерти известной советской актрисы Татьяны Шелиги. Она скончалась на 77-м году жизни. Артистка родилась 10 декабря 1948 года в Киеве и оставила заметный след в кинематографе, участвуя в создании фильмов как в России, так и на Украине.