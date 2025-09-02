6 советских десертов, которые стыдно не уметь готовить, — а вы пробовали хотя бы 3 из них?

Они украшали праздничные столы наших бабушек и мам, создавали атмосферу уюта и домашнего тепла. В советские времена, когда магазинные сладости были редкостью, хозяйки творили настоящие чудеса на своих кухнях, используя самые простые продукты. Мы собрали шесть культовых рецептов, которые должна знать каждая современная женщина. Не только ради ностальгии, но и потому, что эти десерты до сих пор остаются одними из самых вкусных и любимых. Удивительно, но многие из этих рецептов родились из необходимости — когда нужно было накормить большую семью сладким, не потратив при этом много денег.

Трубочки со сгущёнкой: советский рецепт

Электрическая вафельница встречалась во многих домах Советского Союза и не простаивала без дела — рассыпчатые трубочки были невероятно популярны и часто заменяли магазинные пирожные. Самый любимый вариант трубочек — с начинкой из сгущённого молока с орехами: люди использовали грецкий орех, фундук, арахис. У каждой хозяйки был свой секрет приготовления идеального теста — кто-то добавлял больше яиц для эластичности, кто-то немного водки для хрустящей корочки. Главное правило — сворачивать трубочку нужно сразу, пока вафля горячая, иначе она сломается.

Ингредиенты:

Яйца — 3 штуки;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мука — 150 г;

Сгущённое молоко — 1 банка;

Грецкие орехи — 100 г.

Пошаговый рецепт:

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры. Взбейте яйца с сахаром до появления пены. Добавьте растопленное масло и перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замешивая однородное тесто без комочков. Разогрейте вафельницу и выпекайте тонкие вафли по 2–3 минуты. Сразу после выпечки сворачивайте горячие вафли в трубочки с помощью деревянной скалки. Измельчите орехи и смешайте со сгущённым молоком. Наполните остывшие трубочки начинкой с помощью кондитерского мешка или чайной ложки.

Хворост из СССР

Хрустящая поджаренная выпечка причудливой формы — одно из первых кондитерских изделий, приготовление которых на уроках труда и домоводства осваивали школьницы СССР. Хворостом это печенье принято называть за внешнее сходство с опавшими ветвями деревьев, а ещё оно — родственник башкирского и татарского чак-чака. Несмотря на подсолнечное масло для фритюра с характерным запахом и дым на кухне, советские столы часто украшали этим печеньем — простым в приготовлении и неизменно вкусным. Секрет хорошего хвороста — в тонко раскатанном тесте и правильной температуре масла, иначе печенье получится жёстким.

Ингредиенты:

Мука — 300 г;

Яйца — 2 штуки;

Сахар — 2 столовые ложки;

Сметана — 2 столовые ложки;

Водка — 1 столовая ложка;

Соль — щепотка;

Растительное масло для фритюра — 500 мл;

Сахарная пудра для посыпки.

Пошаговый рецепт:

Смешайте яйца, сахар, сметану, водку и соль до однородности. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Оставьте тесто на 30 минут под полотенцем. Раскатайте тесто очень тонко — не толще 2 мм. Нарежьте полоски шириной 3–4 см и длиной 10–12 см. Сделайте продольный надрез посередине каждой полоски. Протяните один конец полоски через надрез — получится бантик. Разогрейте масло до 180 градусов. Жарьте хворост порциями по 1–2 минуты до золотистого цвета. Откиньте на бумажные полотенца и посыпьте сахарной пудрой.

Советский торт «Прага»

Если советские граждане умудрялись приобрести классический торт «Прага» в универсаме, это считалось удачей. Кто не успевал этого сделать, не унывал и готовил любимый десерт самостоятельно — продукты использовались обычные, но шоколадный торт получался изысканным. Домашняя «Прага» часто превосходила магазинную по вкусу, потому что хозяйки не экономили на масле и яйцах. Главная особенность торта — нежные шоколадные коржи и густой абрикосовый конфитюр между слоями, который придаёт кислинку и свежесть насыщенному шоколадному вкусу.

Ингредиенты для коржей:

Мука — 200 г;

Сахар — 150 г;

Яйца — 4 штуки;

Сливочное масло — 100 г;

Какао-порошок — 50 г;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Ингредиенты для крема и начинки:

Сливочное масло — 200 г;

Сгущённое молоко — 1 банка;

Абрикосовый конфитюр — 200 г;

Тёмный шоколад — 100 г.

Пошаговый рецепт:

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Растопите масло и остудите. Смешайте муку, какао и разрыхлитель. Соедините взбитые яйца с маслом, затем добавьте сухие ингредиенты. Выпекайте в форме диаметром 22 см при 180 градусах 25–30 минут. Остывший корж разрежьте на 3 слоя. Взбейте масло со сгущённым молоком до пышности. Первый корж промажьте кремом, второй — конфитюром, третий — снова кремом. Покройте торт оставшимся кремом. Растопите шоколад и полейте торт, создавая красивые подтёки.

Орешки со сгущёнкой: тот самый рецепт из СССР

Если электровафельница в СССР могла быть дефицитом, то форма для выпекания орешков со сгущёнкой точно жила на каждой кухне. Сахар, сливочное масло, яйца и мука — вот простой набор ингредиентов для любимого многими десерта с варёной сгущёнкой. Секрет идеальных орешков — в правильной консистенции теста: оно не должно быть слишком жидким, иначе печенье не будет держать форму, и не слишком густым, чтобы хорошо пропекалось. А варёную сгущёнку наши бабушки готовили сами, томя банку в кастрюле несколько часов подряд.

Ингредиенты:

Мука — 300 г;

Сливочное масло — 150 г;

Яйца — 2 штуки;

Сахар — 100 г;

Сода — 0,5 чайной ложки;

Варёная сгущёнка — 300 г;

Ванилин — щепотка.

Пошаговый рецепт:

Размягчите масло до комнатной температуры. Взбейте масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, тщательно взбивая. Всыпьте муку, соду и ванилин, замешайте мягкое тесто. Разогрейте форму для орешков на плите с двух сторон. Смажьте форму растительным маслом. Выложите тесто в углубления формы — по половине чайной ложки. Закройте форму и выпекайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Остудите половинки орешков. Склейте половинки варёной сгущёнкой, формируя целые орешки.

Как приготовить советскую шоколадную колбасу

С порошком какао в советские времена перебоев почти не было, поэтому готовить вместо пышных тортов простую и вкусную шоколадную колбасу можно было даже без шоколада. Хотя, конечно, пара-тройка кусочков тёмного растопленного шоколада придаёт десерту более насыщенный цвет. «Колбасой» торт зовут за его форму — скручивать и замораживать смесь из сливочного масла, печенья, какао и сахара проще в виде колбаски. Кроме того, разрез этого десерта с кусочками печенья напоминает срез советской варёной колбасы с салом. Главное — не переборщить с какао, иначе колбаса получится горькой.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 200 г;

Сахар — 150 г;

Какао-порошок — 50 г;

Печенье (типа «Мария») — 300 г;

Молоко — 2 столовые ложки;

Грецкие орехи — 100 г;

Ванилин — щепотка.

Пошаговый рецепт:

Размягчите масло до комнатной температуры. Смешайте какао с сахаром и ванилином. Взбейте масло с какао-сахарной смесью до однородности. Добавьте молоко и ещё раз перемешайте. Печенье разломайте на крупные кусочки руками. Орехи порубите ножом на средние кусочки. Смешайте масляную массу с печеньем и орехами. Выложите смесь на пищевую плёнку. Сформируйте плотную колбаску диаметром 5–6 см. Заверните в плёнку и поставьте в холодильник на 4 часа. Подавайте, нарезав кружочками толщиной 1 см.

Торт «Муравейник»: рецепт времён СССР

Оригинальный и очень вкусный торт, как и все популярные рецепты, имеет много вариаций: с выпечкой и без, с маслом или маргарином, из теста или печенья, с арахисом, грецкими орехами или вовсе без них, с маком или шоколадом. Самый доступный, дешёвый и простой рецепт «Муравейника» делается без выпечки и всего из трёх ингредиентов — справится даже ребёнок. Название торт получил за свой внешний вид: горка из печенья действительно напоминает муравейник. По тому же рецепту можно приготовить много порционных пирожных, разложив массу в формочки для кексов.

Ингредиенты:

Сгущённое молоко — 1 банка;

Сливочное масло — 200 г;

Песочное печенье — 400 г;

Грецкие орехи — 150 г (по желанию).

Пошаговый рецепт:

Размягчите масло до комнатной температуры. Взбейте масло со сгущённым молоком до пышной массы. Печенье поломайте руками на кусочки размером с грецкий орех. Орехи порубите ножом на крупные кусочки. Смешайте печенье и орехи с масляной массой. Перемешайте всё руками до однородности. Выложите массу на блюдо в форме горки. Разгладьте поверхность ложкой. Уберите в холодильник на 3–4 часа для застывания. Подавайте, нарезав порционными кусочками.