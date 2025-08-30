Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

То самое лечо из детства! Готовим по старинным рецептам: ГОСТ, 1985 год и легендарный «Глобус»

Оглавление
Как выбрать овощи для лечо
Готовим лечо как в СССР: топ-3 рецепта вкусных домашних заготовок
Вкусное лечо по ГОСТу как в детстве
Советское лечо по рецепту 1985 года
Болгарское лечо «Глобус»
Топ-5 секретов вкусного лечо от опытных кулинаров и поваров

Лечо — одна из самых популярных домашних заготовок, которой можно смело дать статус легенды. Оно как борщ — у каждой хозяйки свой рецепт. Предлагаем вам поностальгировать вместе с Life.ru и приготовить то самое лечо — как у бабушек и мам.

30 августа, 07:01
Лучшие рецепты лечо — как правильно приготовить лечо. Обложка © коллаж © Life.ru, Фото © Freepik / cookie_studio, azerbajian_stockers

Лучшие рецепты лечо — как правильно приготовить лечо. Обложка © коллаж © Life.ru, Фото © Freepik / cookie_studio, azerbajian_stockers

Как выбрать овощи для лечо

Вкусное лечо начинается с правильного выбора овощей. Именно они сделают его ярким, насыщенным и ароматным.

Выбирайте самые спелые, мягкие на ощупь помидоры насыщенного красного цвета. Идеально подходят мясистые сорта — они сделают соус густым и насыщенным и дадут домашней заготовке ту самую богатую основу, сочность и природную сладость без лишнего сахара.

Перец берём свежий и сочный. Красный, жёлтый, зелёный — подойдёт любой. Яркие цвета сделают заготовку не только вкусной, но и красивой.

Чтобы лечо получилось нежным и без лишней горчинки, отдайте предпочтение сладким сортам лука. Он идеально подружится с другими овощами и создаст гармоничный вкус.

Морковку выбираем свежую, твёрдую и сочную. Она добавит лёгкую сладость и сделает вкус нашего лечо более глубоким и насыщенным.

И, конечно, куда же без аромата! Свежий чеснок мы добавляем для той самой пикантной нотки, которая делает домашнее лечо таким узнаваемым и любимым.

Лечо из болгарского перца — проверенные рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pawel Michalowski

Лечо из болгарского перца — проверенные рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pawel Michalowski

Готовим лечо как в СССР: топ-3 рецепта вкусных домашних заготовок

Вкусное лечо по ГОСТу как в детстве

Готовим лечо «как раньше»! Наш план прост: берём свежие овощи, перетираем томаты в нежнейшую основу, а потом делаем аппетитную закуску с кусочками перца. Этот рецепт — гарантия вкуса и ностальгии в каждой ложке.

Ингредиенты:

  • помидоры сорта «сливка» (или других с мясистой мякотью) — 4 кг;
  • болгарский перец — 2 кг;
  • чеснок — 80 г;
  • соль — 30–35 г;
  • сахар — 240 г;
  • растительное масло — 150–200 мл;
  • душистый перец горошком — 2 г;
  • чёрный перец горошком — 10 г;
  • уксус 9% — 8 чайных ложек.

Помидоры освобождаем от плодоножек, нарезаем дольками и измельчаем блендером. Получившуюся массу мы переливаем в кастрюлю (можно взять казан), доводим до кипения и провариваем около десяти минут.

Пока помидоры варятся, займёмся болгарским перцем: очищаем его от семян и нарезаем красивыми ломтиками. Чеснок раздавливаем широкой стороной ножа и затем мелко рубим — это очень важно для аромата!

Перетираем проваренную томатную массу через сито, чтобы отделить чистый сок с мякотью от сухого жмыха. Получившийся ароматный сок снова переливаем в кастрюлю. Туда же мы всыпаем соль, сахар и все виды перца. Снова доводим всё до кипения и варим пять минут.

Затем закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, вливаем масло и добавляем измельчённый чеснок. Снова доводим наше лечо до кипения и варим ещё пять минут.

Вливаем уксус, прогреваем всё вместе пару минут, а затем разливаем горячий соус по стерильным банкам и сразу закатываем. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем тёплым одеялом и оставляем так до полного остывания.

Какие ингредиенты нужны для классического лечо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Какие ингредиенты нужны для классического лечо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Советское лечо по рецепту 1985 года

Настоящая классика! Это лечо мы сделаем по проверенному временем рецепту: густое, ароматное, с нежными кусочками овощей.

Ингредиенты:

  • помидоры — 4 кг;
  • морковь — 500 г;
  • репчатый лук — 500 г;
  • перец болгарский — 2,4 кг;
  • сахар — 250 г;
  • соль — 70 г;
  • чёрный перец горошком — 20 шт.;
  • лавровый лист — 10 шт.;
  • растительное масло — 100 г;
  • уксус 9% — 70 г.

Берём помидоры, моем их и удаляем плодоножки. Перец моем, чистим от семян, разрезаем на восемь частей — и пока откладываем в сторону.

Помидоры превращаем в однородную массу с помощью блендера или мясорубки, переливаем её в кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения.

Добавляем натёртую на крупной тёрке морковь, перемешиваем и снова доводим до кипения. Добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, перемешиваем и опять доводим до кипения.

Далее закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, перемешиваем. Следом отправляем сахар, соль, чёрный перец горошком, лавровый лист и растительное масло. Всё хорошо перемешиваем. Доводим наше лечо до кипения, убавляем нагрев до среднего. Варим ещё 20 минут, постоянно помешивая.

В самом конце вливаем уксус, перемешиваем, сразу разливаем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.

Лечо из болгарских перцев — какие приправы добавить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minoli

Лечо из болгарских перцев — какие приправы добавить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minoli

Болгарское лечо «Глобус»

Помните овощные консервы торговой марки «Глобус»? Попробуем повторить тот самый вкус в домашних условиях!

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг;
  • болгарский перец — 1,5 кг;
  • острый перец — 1 шт.;
  • лук — 0,5 кг;
  • морковь — 0,5 кг;
  • масло растительное — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • уксус 9% — 30 мл;
  • соль — 3 столовые ложки;
  • лавровый лист — 5 шт.

Моем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем томаты на части. Лук очищаем и тоже нарезаем. Добавляем к ним один острый перчик и перекручиваем всё это вместе через мясорубку.

Получившуюся томатно-луковую массу переливаем в объёмную (не менее пяти литров) кастрюлю с толстым дном, ставим на небольшой огонь и тушим в течение одного часа.

Пока тушатся томаты, натираем морковь на крупной тёрке и припускаем её на сковороде с небольшим количеством растительного масла в течение десяти минут. Очищаем болгарский перец от семян и нарезаем его аккуратными полосками.

К протушенной томатной массе добавляем морковь, болгарский перец, соль, сахар, уксус, оставшееся растительное масло и лавровый лист и тушим ещё 15 минут с момента закипания.

Пока лечо готовится, подготавливаем банки: хорошо моем и стерилизуем их. Готовое лечо раскладываем по банкам в горячем виде, сразу же закрываем стерилизованными крышками и переворачиваем вверх дном. Укутываем их чем-то тёплым и оставляем до полного остывания.

Топ-5 секретов вкусного лечо от опытных кулинаров и поваров

  • Выбирайте «правильные» томаты: мясистые, а не водянистые. В них мало сока и много плотной мякоти, что гарантирует густую, насыщенную текстуру соуса без необходимости долгого уваривания. Если помидоры слишком сочные, после измельчения можно частично отжать массу через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  • Не переваривайте перец — так вы сохраните его текстуру. Болгарский перец добавляйте в самом конце тушения, за 10–15 минут до готовности, чтобы он остался упругим, немного хрустел и сохранил яркий вкус и цвет.
  • Сбалансируйте кислоту и сладость для гармоничного вкуса. Обязательно попробуйте закуску перед тем, как раскладывать по банкам. Часто кислота томатов и уксуса требует компенсации. Добавляйте сахар постепенно, по чайной ложке, и каждый раз пробуйте. Классический баланс: на 2 кг овощей примерно 1–2 столовые ложки сахара и 1–1,5 столовые ложки уксуса 9%.
  • Для пикантности можно добавить щепотку острого перца чили или пару зубчиков чеснока, раздавленных ножом, прямо за пару минут до окончания готовки. Это усилит аромат, не сделав лечо острым.
  • Не бойтесь экспериментировать! Лечо — очень благодарное блюдо. Вы можете добавить в него кабачки, баклажаны, острый перец или любимую зелень и получить собственный уникальный рецепт.
Готовим вкусные домашние заготовки из кабачков на зиму: топ-8 рецептов с фото
Готовим вкусные домашние заготовки из кабачков на зиму: топ-8 рецептов с фото
BannerImage
Авторы
Божена Зажицкая
Божена Зажицкая
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!