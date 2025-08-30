То самое лечо из детства! Готовим по старинным рецептам: ГОСТ, 1985 год и легендарный «Глобус» Оглавление Как выбрать овощи для лечо Готовим лечо как в СССР: топ-3 рецепта вкусных домашних заготовок Вкусное лечо по ГОСТу как в детстве Советское лечо по рецепту 1985 года Болгарское лечо «Глобус» Топ-5 секретов вкусного лечо от опытных кулинаров и поваров Лечо — одна из самых популярных домашних заготовок, которой можно смело дать статус легенды. Оно как борщ — у каждой хозяйки свой рецепт. Предлагаем вам поностальгировать вместе с Life.ru и приготовить то самое лечо — как у бабушек и мам. 30 августа, 07:01 Лучшие рецепты лечо — как правильно приготовить лечо. Обложка © коллаж © Life.ru, Фото © Freepik / cookie_studio, azerbajian_stockers

Как выбрать овощи для лечо

Вкусное лечо начинается с правильного выбора овощей. Именно они сделают его ярким, насыщенным и ароматным.

Выбирайте самые спелые, мягкие на ощупь помидоры насыщенного красного цвета. Идеально подходят мясистые сорта — они сделают соус густым и насыщенным и дадут домашней заготовке ту самую богатую основу, сочность и природную сладость без лишнего сахара.

Перец берём свежий и сочный. Красный, жёлтый, зелёный — подойдёт любой. Яркие цвета сделают заготовку не только вкусной, но и красивой.

Чтобы лечо получилось нежным и без лишней горчинки, отдайте предпочтение сладким сортам лука. Он идеально подружится с другими овощами и создаст гармоничный вкус.

Морковку выбираем свежую, твёрдую и сочную. Она добавит лёгкую сладость и сделает вкус нашего лечо более глубоким и насыщенным.

И, конечно, куда же без аромата! Свежий чеснок мы добавляем для той самой пикантной нотки, которая делает домашнее лечо таким узнаваемым и любимым.

Готовим лечо как в СССР: топ-3 рецепта вкусных домашних заготовок

Вкусное лечо по ГОСТу как в детстве

Готовим лечо «как раньше»! Наш план прост: берём свежие овощи, перетираем томаты в нежнейшую основу, а потом делаем аппетитную закуску с кусочками перца. Этот рецепт — гарантия вкуса и ностальгии в каждой ложке.

Ингредиенты:

помидоры сорта «сливка» (или других с мясистой мякотью) — 4 кг;

болгарский перец — 2 кг;

чеснок — 80 г;

соль — 30–35 г;

сахар — 240 г;

растительное масло — 150–200 мл;

душистый перец горошком — 2 г;

чёрный перец горошком — 10 г;

уксус 9% — 8 чайных ложек.

Помидоры освобождаем от плодоножек, нарезаем дольками и измельчаем блендером. Получившуюся массу мы переливаем в кастрюлю (можно взять казан), доводим до кипения и провариваем около десяти минут.

Пока помидоры варятся, займёмся болгарским перцем: очищаем его от семян и нарезаем красивыми ломтиками. Чеснок раздавливаем широкой стороной ножа и затем мелко рубим — это очень важно для аромата!

Перетираем проваренную томатную массу через сито, чтобы отделить чистый сок с мякотью от сухого жмыха. Получившийся ароматный сок снова переливаем в кастрюлю. Туда же мы всыпаем соль, сахар и все виды перца. Снова доводим всё до кипения и варим пять минут.

Затем закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, вливаем масло и добавляем измельчённый чеснок. Снова доводим наше лечо до кипения и варим ещё пять минут.

Вливаем уксус, прогреваем всё вместе пару минут, а затем разливаем горячий соус по стерильным банкам и сразу закатываем. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем тёплым одеялом и оставляем так до полного остывания.

Советское лечо по рецепту 1985 года

Настоящая классика! Это лечо мы сделаем по проверенному временем рецепту: густое, ароматное, с нежными кусочками овощей.

Ингредиенты:

помидоры — 4 кг;

морковь — 500 г;

репчатый лук — 500 г;

перец болгарский — 2,4 кг;

сахар — 250 г;

соль — 70 г;

чёрный перец горошком — 20 шт.;

лавровый лист — 10 шт.;

растительное масло — 100 г;

уксус 9% — 70 г.

Берём помидоры, моем их и удаляем плодоножки. Перец моем, чистим от семян, разрезаем на восемь частей — и пока откладываем в сторону.

Помидоры превращаем в однородную массу с помощью блендера или мясорубки, переливаем её в кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения.

Добавляем натёртую на крупной тёрке морковь, перемешиваем и снова доводим до кипения. Добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, перемешиваем и опять доводим до кипения.

Далее закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, перемешиваем. Следом отправляем сахар, соль, чёрный перец горошком, лавровый лист и растительное масло. Всё хорошо перемешиваем. Доводим наше лечо до кипения, убавляем нагрев до среднего. Варим ещё 20 минут, постоянно помешивая.

В самом конце вливаем уксус, перемешиваем, сразу разливаем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.

Болгарское лечо «Глобус»

Помните овощные консервы торговой марки «Глобус»? Попробуем повторить тот самый вкус в домашних условиях!

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг;

болгарский перец — 1,5 кг;

острый перец — 1 шт.;

лук — 0,5 кг;

морковь — 0,5 кг;

масло растительное — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

уксус 9% — 30 мл;

соль — 3 столовые ложки;

лавровый лист — 5 шт.

Моем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем томаты на части. Лук очищаем и тоже нарезаем. Добавляем к ним один острый перчик и перекручиваем всё это вместе через мясорубку.

Получившуюся томатно-луковую массу переливаем в объёмную (не менее пяти литров) кастрюлю с толстым дном, ставим на небольшой огонь и тушим в течение одного часа.

Пока тушатся томаты, натираем морковь на крупной тёрке и припускаем её на сковороде с небольшим количеством растительного масла в течение десяти минут. Очищаем болгарский перец от семян и нарезаем его аккуратными полосками.

К протушенной томатной массе добавляем морковь, болгарский перец, соль, сахар, уксус, оставшееся растительное масло и лавровый лист и тушим ещё 15 минут с момента закипания.

Пока лечо готовится, подготавливаем банки: хорошо моем и стерилизуем их. Готовое лечо раскладываем по банкам в горячем виде, сразу же закрываем стерилизованными крышками и переворачиваем вверх дном. Укутываем их чем-то тёплым и оставляем до полного остывания.

Топ-5 секретов вкусного лечо от опытных кулинаров и поваров

Выбирайте «правильные» томаты: мясистые, а не водянистые. В них мало сока и много плотной мякоти, что гарантирует густую, насыщенную текстуру соуса без необходимости долгого уваривания. Если помидоры слишком сочные, после измельчения можно частично отжать массу через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Не переваривайте перец — так вы сохраните его текстуру. Болгарский перец добавляйте в самом конце тушения, за 10–15 минут до готовности, чтобы он остался упругим, немного хрустел и сохранил яркий вкус и цвет.

Сбалансируйте кислоту и сладость для гармоничного вкуса. Обязательно попробуйте закуску перед тем, как раскладывать по банкам. Часто кислота томатов и уксуса требует компенсации. Добавляйте сахар постепенно, по чайной ложке, и каждый раз пробуйте. Классический баланс: на 2 кг овощей примерно 1–2 столовые ложки сахара и 1–1,5 столовые ложки уксуса 9%.

Для пикантности можно добавить щепотку острого перца чили или пару зубчиков чеснока, раздавленных ножом, прямо за пару минут до окончания готовки. Это усилит аромат, не сделав лечо острым.

Не бойтесь экспериментировать! Лечо — очень благодарное блюдо. Вы можете добавить в него кабачки, баклажаны, острый перец или любимую зелень и получить собственный уникальный рецепт.

