То самое лечо из детства! Готовим по старинным рецептам: ГОСТ, 1985 год и легендарный «Глобус»
Лечо — одна из самых популярных домашних заготовок, которой можно смело дать статус легенды. Оно как борщ — у каждой хозяйки свой рецепт. Предлагаем вам поностальгировать вместе с Life.ru и приготовить то самое лечо — как у бабушек и мам.
Лучшие рецепты лечо — как правильно приготовить лечо. Обложка © коллаж © Life.ru, Фото © Freepik / cookie_studio, azerbajian_stockers
Как выбрать овощи для лечо
Вкусное лечо начинается с правильного выбора овощей. Именно они сделают его ярким, насыщенным и ароматным.
Выбирайте самые спелые, мягкие на ощупь помидоры насыщенного красного цвета. Идеально подходят мясистые сорта — они сделают соус густым и насыщенным и дадут домашней заготовке ту самую богатую основу, сочность и природную сладость без лишнего сахара.
Перец берём свежий и сочный. Красный, жёлтый, зелёный — подойдёт любой. Яркие цвета сделают заготовку не только вкусной, но и красивой.
Чтобы лечо получилось нежным и без лишней горчинки, отдайте предпочтение сладким сортам лука. Он идеально подружится с другими овощами и создаст гармоничный вкус.
Морковку выбираем свежую, твёрдую и сочную. Она добавит лёгкую сладость и сделает вкус нашего лечо более глубоким и насыщенным.
И, конечно, куда же без аромата! Свежий чеснок мы добавляем для той самой пикантной нотки, которая делает домашнее лечо таким узнаваемым и любимым.
Лечо из болгарского перца — проверенные рецепты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pawel Michalowski
Готовим лечо как в СССР: топ-3 рецепта вкусных домашних заготовок
Вкусное лечо по ГОСТу как в детстве
Готовим лечо «как раньше»! Наш план прост: берём свежие овощи, перетираем томаты в нежнейшую основу, а потом делаем аппетитную закуску с кусочками перца. Этот рецепт — гарантия вкуса и ностальгии в каждой ложке.
Ингредиенты:
- помидоры сорта «сливка» (или других с мясистой мякотью) — 4 кг;
- болгарский перец — 2 кг;
- чеснок — 80 г;
- соль — 30–35 г;
- сахар — 240 г;
- растительное масло — 150–200 мл;
- душистый перец горошком — 2 г;
- чёрный перец горошком — 10 г;
- уксус 9% — 8 чайных ложек.
Помидоры освобождаем от плодоножек, нарезаем дольками и измельчаем блендером. Получившуюся массу мы переливаем в кастрюлю (можно взять казан), доводим до кипения и провариваем около десяти минут.
Пока помидоры варятся, займёмся болгарским перцем: очищаем его от семян и нарезаем красивыми ломтиками. Чеснок раздавливаем широкой стороной ножа и затем мелко рубим — это очень важно для аромата!
Перетираем проваренную томатную массу через сито, чтобы отделить чистый сок с мякотью от сухого жмыха. Получившийся ароматный сок снова переливаем в кастрюлю. Туда же мы всыпаем соль, сахар и все виды перца. Снова доводим всё до кипения и варим пять минут.
Затем закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, вливаем масло и добавляем измельчённый чеснок. Снова доводим наше лечо до кипения и варим ещё пять минут.
Вливаем уксус, прогреваем всё вместе пару минут, а затем разливаем горячий соус по стерильным банкам и сразу закатываем. Банки переворачиваем вверх дном, укутываем тёплым одеялом и оставляем так до полного остывания.
Какие ингредиенты нужны для классического лечо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films
Советское лечо по рецепту 1985 года
Настоящая классика! Это лечо мы сделаем по проверенному временем рецепту: густое, ароматное, с нежными кусочками овощей.
Ингредиенты:
- помидоры — 4 кг;
- морковь — 500 г;
- репчатый лук — 500 г;
- перец болгарский — 2,4 кг;
- сахар — 250 г;
- соль — 70 г;
- чёрный перец горошком — 20 шт.;
- лавровый лист — 10 шт.;
- растительное масло — 100 г;
- уксус 9% — 70 г.
Берём помидоры, моем их и удаляем плодоножки. Перец моем, чистим от семян, разрезаем на восемь частей — и пока откладываем в сторону.
Помидоры превращаем в однородную массу с помощью блендера или мясорубки, переливаем её в кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения.
Добавляем натёртую на крупной тёрке морковь, перемешиваем и снова доводим до кипения. Добавляем репчатый лук, нарезанный полукольцами, перемешиваем и опять доводим до кипения.
Далее закладываем в кастрюлю нарезанный болгарский перец, перемешиваем. Следом отправляем сахар, соль, чёрный перец горошком, лавровый лист и растительное масло. Всё хорошо перемешиваем. Доводим наше лечо до кипения, убавляем нагрев до среднего. Варим ещё 20 минут, постоянно помешивая.
В самом конце вливаем уксус, перемешиваем, сразу разливаем по стерилизованным банкам и закатываем стерилизованными крышками.
Лечо из болгарских перцев — какие приправы добавить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Minoli
Болгарское лечо «Глобус»
Помните овощные консервы торговой марки «Глобус»? Попробуем повторить тот самый вкус в домашних условиях!
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг;
- болгарский перец — 1,5 кг;
- острый перец — 1 шт.;
- лук — 0,5 кг;
- морковь — 0,5 кг;
- масло растительное — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- уксус 9% — 30 мл;
- соль — 3 столовые ложки;
- лавровый лист — 5 шт.
Моем помидоры, удаляем плодоножки и нарезаем томаты на части. Лук очищаем и тоже нарезаем. Добавляем к ним один острый перчик и перекручиваем всё это вместе через мясорубку.
Получившуюся томатно-луковую массу переливаем в объёмную (не менее пяти литров) кастрюлю с толстым дном, ставим на небольшой огонь и тушим в течение одного часа.
Пока тушатся томаты, натираем морковь на крупной тёрке и припускаем её на сковороде с небольшим количеством растительного масла в течение десяти минут. Очищаем болгарский перец от семян и нарезаем его аккуратными полосками.
К протушенной томатной массе добавляем морковь, болгарский перец, соль, сахар, уксус, оставшееся растительное масло и лавровый лист и тушим ещё 15 минут с момента закипания.
Пока лечо готовится, подготавливаем банки: хорошо моем и стерилизуем их. Готовое лечо раскладываем по банкам в горячем виде, сразу же закрываем стерилизованными крышками и переворачиваем вверх дном. Укутываем их чем-то тёплым и оставляем до полного остывания.
Топ-5 секретов вкусного лечо от опытных кулинаров и поваров
- Выбирайте «правильные» томаты: мясистые, а не водянистые. В них мало сока и много плотной мякоти, что гарантирует густую, насыщенную текстуру соуса без необходимости долгого уваривания. Если помидоры слишком сочные, после измельчения можно частично отжать массу через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- Не переваривайте перец — так вы сохраните его текстуру. Болгарский перец добавляйте в самом конце тушения, за 10–15 минут до готовности, чтобы он остался упругим, немного хрустел и сохранил яркий вкус и цвет.
- Сбалансируйте кислоту и сладость для гармоничного вкуса. Обязательно попробуйте закуску перед тем, как раскладывать по банкам. Часто кислота томатов и уксуса требует компенсации. Добавляйте сахар постепенно, по чайной ложке, и каждый раз пробуйте. Классический баланс: на 2 кг овощей примерно 1–2 столовые ложки сахара и 1–1,5 столовые ложки уксуса 9%.
- Для пикантности можно добавить щепотку острого перца чили или пару зубчиков чеснока, раздавленных ножом, прямо за пару минут до окончания готовки. Это усилит аромат, не сделав лечо острым.
- Не бойтесь экспериментировать! Лечо — очень благодарное блюдо. Вы можете добавить в него кабачки, баклажаны, острый перец или любимую зелень и получить собственный уникальный рецепт.