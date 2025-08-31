Вы 100 раз видели эти коричневые штуки на советских домах — но никогда не знали зачем они нужны

Помните эти характерные выступающие парапеты красно-коричневого цвета, которые опоясывали практически каждый советский дом? Наверняка многие из нас в детстве использовали их как скамейки или ступеньки для игр, даже не задумываясь, зачем они нужны. А между тем за этим простым архитектурным элементом скрывается целая система инженерных решений, которая защищала здания от разрушения. Мы разобрались в секретах советского строительства и готовы рассказать, почему наши дома до сих пор стоят как крепости.

Всё дело в фундаментных блоках — главная строительная особенность СССР

Секрет советских цоколей: почему все дома были с выступающими элементами. Фото © ТАСС / Павел Максимов

В Советском Союзе многоквартирные дома строились по единому принципу с обязательным цокольным этажом. Туда выводились все коммуникации, там располагались технические помещения, а иногда и полноценные подвалы. Основой служили ФБС-блоки — фундаментные блоки стен, которые имели гораздо большую толщину, чем основные стены здания. Когда на эти массивные блоки укладывались обычные стены, они располагались строго по центру для равномерного распределения нагрузки. В результате по периметру всего здания образовывалась характерная ступенька — именно там, где толстый фундамент переходил в более тонкую стену. Эта конструктивная особенность могла бы стать настоящей головной болью для строителей, ведь на горизонтальной поверхности неизбежно скапливалась бы вода и снег, что привело бы к быстрому разрушению кладки и затоплению подвальных помещений.

Штукатурный парапет как инженерное решение — не просто декор, а защита

Советские строители нашли элегантное решение проблемы: они не просто заштукатурили переходную зону, а создали специальный фигурный парапет с широким выносом. Этот архитектурный элемент выполнял сразу несколько функций — он маскировал конструктивный переход и одновременно работал как мощный отлив. Широкий вынос парапета обеспечивал эффективный водоотвод: дождевая вода не стекала по стене, а сразу сбрасывалась далеко от фундамента на газон или грунт. В те времена асфальтовой отмостки вокруг домов не делали — вместо неё был обычный газон, поэтому вода легко впитывалась в землю и не создавала проблем. Размер парапета тоже был рассчитан не случайно: чем больше вынос, тем дальше от стен здания попадает стекающая вода, что исключает подтопление и защищает фундамент от влаги.

Высота цоколя — строгие нормы против московских снегов

Архитектурные особенности СССР: загадка цокольных парапетов. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Высота цокольной части в советском строительстве регламентировалась строгими нормами и для московского региона составляла не менее 45 сантиметров. Эта цифра была выведена на основе многолетних наблюдений за высотой снежного покрова и особенностями климата. Даже в самых снежных зимах тающий снег не мог добраться до кирпичной кладки и нанести ей урон. На участках с неровным рельефом высота цоколя могла достигать полутора метров, но принцип оставался тот же — максимально защитить основные стены от воздействия влаги. Эта система работала безотказно: вода от растаявшего снега стекала по парапету и уходила в грунт, не задерживаясь у стен здания. Именно поэтому советские дома, построенные 50-60 лет назад, до сих пор не имеют проблем с сыростью в подвалах и разрушением фундамента.

Краска вместо дорогой облицовки — практичность прежде всего

Покраска цокольной части была самым дешёвым, быстрым и при этом эффективным способом защиты штукатурки от внешних воздействий. В условиях масштабного жилищного строительства, когда нужно было обеспечить жильём миллионы людей, экономия на каждом квадратном метре имела принципиальное значение. Краска создавала защитный слой, предотвращающий размывание штукатурки дождями и разрушение от перепадов температур. Интересно, что современные строители возвращаются к этому решению — на рынке снова появляются специальные краски для цоколей с минеральной крошкой на резиновой основе, которые по эффективности превосходят многие дорогостоящие облицовочные материалы. Получается, что советские инженеры на десятилетия опередили своё время, выбрав оптимальное соотношение цены и качества.

Красно-коричневый цвет — не случайность, а система

Почему советские дома строили именно с такими цоколями. Фото © «Шедеврум»

Характерный красно-коричневый цвет или цвет охры был визитной карточкой советской архитектуры неспроста. Этот пигмент был наиболее доступным и дешёвым в производстве, поэтому его использовали повсеместно — от цоколей домов до деревянных полов в квартирах, от лестничных маршей до школьных парт. Существовала и эстетическая логика: тёмный низ и светлый верх создавали визуальную устойчивость здания, делая его более основательным и надёжным на вид. Иногда встречались цоколи, окрашенные в зелёный цвет — вероятно, это была попытка визуально связать здание с окружающим газоном. А вот синих цоколей практически не было, и это понятно — такой цвет не ассоциировался ни с землёй, ни с растительностью, ни с советской символикой.