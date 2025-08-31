Львам — задержки, Весам — экономить: Рунический гороскоп с 1 по 7 сентября 2025 для всех знаков зодиака
Оглавление
В эксклюзивном руническом гороскопе специально для Life.ru рунолог Игорь Вечерский рассказал, как встретит первая неделя осени представителей разны знаков зодиака.
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / cookie_studio
Знак зодиака Овен — Кено, Перевёрнутый Альгиз, Хагалаз
Неделя откроется вспышкой ясности: Кено зажигает внутренний свет, помогает получить знания и контроль. Перевёрнутый Альгиз подсказывает — защита сейчас ослаблена, но именно это даёт возможность увидеть слабые места и укрепить их. Хагалаз принесёт возможность перемен и освободит дорогу новому. Совет: используйте свет Кено, чтобы пройти через любые перемены осознанно и без страха.
Знак зодиака Телец — Перевёрнутый Райдо, Хагалаз, Лагуз
Перевёрнутый Райдо говорит о задержках и необходимости сменить привычный маршрут. Хагалаз усиливает эффект неожиданности — события могут развиваться резко. Но Лагуз дарит тонкую интуицию и умение плыть по течению, даже если вода бурная. Совет: принимайте изменения спокойно — они выведут вас туда, куда вы не осмелились бы направиться сами.
Знак зодиака Близнецы — Эйваз, Иса, Уруз
Неделя насыщена контрастами. Эйваз — это борьба противоположностей, когда старое и новое сталкиваются, чтобы изменить вашу реальность. Иса учит паузе и выдержке — сейчас важно не торопиться, а сохранять внутреннее равновесие. Уруз даёт мощный поток жизненной силы, если направить энергию правильно. Совет: соедините выдержку с силой — и даже самые трудные конфликты обернутся победой.
Знак зодиака Рак — Перевёрнутый Вунье, Лагуз, Гебо
Мелкие неудобства (Перевёрнутый Вунье) могут слегка испортить настроение, но Лагуз усиливает интуицию и позволяет видеть глубже, находя лучшие пути достижения цели.
Гебо обещает гармонию через союз, партнёрство или поддержку близких. Совет: не обращайте внимания на бытовые мелочи, ищите радость в том, что соединяет вас с другими людьми.
Знак зодиака Лев — Перевёрнутый Вунье, Наутиз, Иса
Неделя может показаться непростой. Перевёрнутый Вунье намекает на раздражающие мелочи, Наутиз говорит о необходимости терпения и работы с ограничениями, а Иса усиливает момент замедления. Но в этом скрыт ключ: вы получаете время, чтобы переоценить цели. Совет: не спешите и не сердитесь на задержки — они даны для того, чтобы вы сохранили силы для настоящего рывка вперёд.
Знак зодиака Дева — Гебо, Альгиз, Отал
Неделя благословлена союзами. Гебо приносит гармонию и помощь через партнёрство, помогая налаживать взаимоотношения, Альгиз усиливает защиту и ощущение безопасности, а Отал напоминает о ценности семьи, дома и традиций. Совет: уделите время близким и укреплению собственных корней — это даст вам невероятное чувство уверенности.
Знак зодиака Весы — Перевёрнутый Уруз, Перевёрнутый Альгиз, Вунье
Перевёрнутый Уруз говорит о том, что силы нужно расходовать экономно и избегать чрезмерных требований к себе. Перевёрнутый Альгиз предупреждает о необходимости внимательности и осторожности в планах, но Вунье обещает радость, лёгкость и достижение гармонии. Совет: берегите себя, избегайте лишних рисков и ищите счастье в простых тёплых моментах.
Знак зодиака Скорпион — Наутиз, Йера, Райдо
Неделя начнётся с испытаний терпением, кроме того, будет полезно позаботиться о своём здоровье (Наутиз).
Но награда придёт обязательно (Йера) — ваши прошлые усилия уже начинают приносить плоды и ваш труд будет востребован и полезен. Райдо открывает движение вперёд, поездки, новые маршруты. Совет: выдержите первый этап, и вскоре дорога сама покажет вам верное направление.
Знак зодиака Стрелец — Ингуз, Хагалаз, Иса
Эмоции закипают: Ингуз приносит страсть, вдохновение и переход на новый уровень во взаимодействии. Но Хагалаз предупреждает о сложностях в планировании, которые могут встряхнуть вас. Иса же советует остановиться, чтобы всё обдумать и не сгореть в этом потоке. Совет: соедините огонь эмоций с холодной ясностью — и преобразите хаос в созидание.
Знак зодиака Козерог — Лагуз, Уруз, Йера
Сильное время. Лагуз открывает поток интуиции и эмоциональной глубины, создавая возможности для решения с помощью мягкой силы, Уруз даёт энергию и здоровье, наполняя силой устремления, а Йера приносит заслуженные плоды ваших трудов, делая ваши усилия эффективными. Совет: соедините силу с чуткостью, и эта неделя станет шагом к стабильному и долгосрочному успеху.
Знак зодиака Водолей — Иса, Альгиз, Тейваз
Иса говорит о необходимости паузы и сохранения энергии, когда появится возможность выстроить стратегию действий.
Альгиз защищает и предупреждает об ошибках, а Тейваз даёт силу борьбы и достижения цели, делая последующие действия продуктивными, если они достаточно решительны. Совет: не спешите, накапливайте силы — вскоре они помогут вам одержать победу там, где важны решимость и смелость.
Знак зодиака Рыбы — Перевёрнутый Тейваз, Иса, Перевёрнутый Перто
Перевёрнутый Тейваз говорит о решении проблем путём накопления сил и средств для будущего, проблем, которых можно избежать, если не рисковать. Иса советует остановиться и сохранить ресурсы, постепенно продолжая начатое, не стремясь к сиюминутным переменам. Перевёрнутый Перто намекает на тайны и скрытые факты, которые вскоре откроются. Совет: проявите мудрость и не спешите с решением — ответы придут сами.
