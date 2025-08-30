5 заговоров, которые нужно прочесть 31 августа, чтобы ребёнок учился на отлично, — они работают!

Последний день лета — особенное время, когда родители и ученики нервно готовятся к новому учебному году. В народной традиции 31 августа считается магическим днём для проведения ритуалов на успешную учёбу. Это не случайность — наши предки знали, что именно в это время природа переходит от летней расслабленности к осенней сосредоточенности. День святых Флора и Лавра, покровителей трудящихся, становится идеальным моментом для заряжения школьных принадлежностей положительной энергией. Проверенные веками заговоры помогают школьникам и студентам настроиться на получение знаний, а родителям — обрести уверенность в том, что их чадо будет учиться без проблем.

Материнский заговор на школьные принадлежности — самый сильный из всех

Как читать заговоры перед началом учебного года для хороших оценок. Фото © «Шедеврум»

После захода солнца мама должна остаться в комнате одна и разложить на столе все школьные принадлежности ребёнка: тетради, учебники, пенал, портфель. Это древний ритуал, который передавался из поколения в поколение. В центр стола нужно поставить три стакана с чистой водой: в первый добавить щепотку соли, во второй — ложку сахара, третий оставить пресным. Затем взять расчёску ребёнка и поочерёдно обмакивать её в каждый стакан, произнося заговор: «Солёная вода мысли дурные смоет, от зависти защитит, от неприятностей избавит. Сладкая вода ума прибавит, хороших оценок добавит. Пресная вода ученику отдохнуть даст, силами зарядиться, с желанием за учёбу браться». Этой заговорённой расчёской ребёнок должен пользоваться весь учебный год — она будет притягивать удачу в учёбе и отгонять неприятности.

Заговор на отличные оценки — магия списка предметов

Вечером 31 августа возьмите чистый лист бумаги и выпишите все предметы, которые предстоит изучать ребёнку в новом учебном году. Напротив каждого предмета поставьте отличную оценку и при этом читайте заговор: «Учёба гладко стелется, чадо улыбается. В школу с радостью идёт, хорошие отметки в дневнике несёт. Учителя радуются, родители счастливы». Этот простой, но действенный ритуал программирует подсознание на успех. Заговорённый листок спрячьте в укромном месте и каждый месяц во время растущей луны доставайте его и повторяйте заговор. Многие мамы уверяют, что после этого ритуала дети действительно стали приносить домой лучшие оценки, а проблемы с учёбой словно растворились сами собой.

Свечной обряд для концентрации внимания — ритуал при лунном свете

Магические ритуалы 31 августа для успешного обучения детей. Фото © «Шедеврум»

В полночь с 31 августа на 1 сентября зажгите белую свечу и поставьте её на подоконник. Всматриваясь в пламя, родители должны трижды произнести такие слова: «Пламя разгорается, ребёнок к знаниям тянется. Как огонь ярок, так и ум его остр, знания запоминает, на вопросы отвечает. Не бывать оценкам плохим на весь год, не быть моему (имя ребёнка) в числе последних, быть в рядах первых». После этого свечу нужно задуть и спрятать до следующего раза. Повторять этот ритуал рекомендуется три раза за учебный год: на День знаний, в середине зимы и перед последними экзаменами. Огонь символизирует ясность мысли и стремление к знаниям — именно поэтому свечные заговоры считаются особенно эффективными для школьников и студентов.

Заговор на портфель для защиты от завистников — щит от недоброжелателей

Школьная среда полна соперничества, и не все одноклассники радуются чужим успехам. Чтобы защитить ребёнка от сглаза и недоброго слова, проведите специальный ритуал над школьной сумкой. Положите пустой портфель на стол, три раза обойдите вокруг него против часовой стрелки и скажите: «Чадо моё новый год учебный начинает, проблем не знает. Учебники вовремя собирает, задания выполняет, похвалу от учителей получает. Злой глаз портфель не тронет, недобрые слова мимо пройдут, а удача и успех за (имя ребёнка) по пятам следуют». После этого сложите в рюкзак все школьные принадлежности, закройте его и оставьте на ночь в прихожей. Утром 1 сентября ребёнок отправится в школу с заговорённым портфелем, который будет служить магическим оберегом весь учебный год.

Студенческий заговор для преодоления трудностей — ритуал для взрослых учеников

Народные заговоры на учёбу: что читать в последний день лета. Фото © «Шедеврум»

Этот заговор читает сам студент или старшеклассник, способный взять ответственность за свою учёбу в свои руки. Нужно составить список всех дисциплин, которые предстоит изучать, и произнести над ним особые слова: «Школа позади, высшее образование впереди. Как поступил легко, так и с учёбой без проблем справлюсь, на хорошем счету у преподавателей останусь. Не свернуть мне с верного пути, не оставить хвостов. Сколько бы ни задавали — со всем справляюсь, на все вопросы отвечаю, за всё высшие баллы получаю». Заговорённый список нужно постоянно носить с собой — в кармане, кошельке или учебнике. Он будет работать как персональный талисман, придавая уверенности на экзаменах и помогая находить правильные ответы даже на самые сложные вопросы преподавателей.