33-летний цикл Солнца и Луны: Как Вселенная исправляет ошибки в космосе и при чём тут Омар Хайям

Число жизни, Вселенной и всего такого... Книга «Автостопом по галактике» считает, что это 42. А мы после 2025 лет христианской веры и сериала «Тьма» считаем, что это 33. Самая надёжная конструкция — это та, у которой три точки опоры. Именно поэтому в Древнем Египте строили пирамиды, а не квадраты, вернее кубы. Расскажем в материале о том, что именно происходит раз в 33 года и как понять, что это реальная научная история.

Почему наши календари неверны

Наши календари... Один ввели за 45 лет до рождения Христа, другой — в XVI веке. Вы ещё спрашиваете, почему они неверны. Фото © «Шедеврум»

Наши календари неверны... Смелое утверждение. Особенно в России. У нас тут действительно два календаря. Для Церкви и верующих — юлианский. Его разработал Созиген Александрийский в честь Юлия Цезаря в 45 году до нашей эры. По следующей причине: традиционный римский календарь к тому времени разошёлся с природой настолько, что в зимние календарные месяцы наступало лето. Юлианский календарь тихо-мирно существовал себе полторы тысячи лет, пока католики не заметили, что в нём тоже есть небольшое расхождение с солнечным циклом, а ещё он слишком запутанный.

Тогда папой римским Григорием XIII был введён григорианский календарь. Разрабатывал его, конечно, не папа римский, просто в честь него назвали. На самом деле циклы высчитывали астрономы и математики Алоизий Лилий и Христофор Клавиус. Новый календарь вступил в силу в 1582 году. Ну и в году даже по нему не 365 дней. Во-первых, на високосные годы дней там 366. Во-вторых, по юлианскому календарю в году 365,25 суток (до пяти мы же округляем в меньшую сторону). Наконец, по григорианскому календарю в году 365,2425 суток. Это тропический год. Период обращения Земли вокруг Солнца.

Что происходит раз в 33 года в лунно-солнечном цикле

Раз в 33 года всё это безобразие начинает с Божьей помощью совпадать с реальным положением дел в космосе. Фото © «Шедеврум»

А что же там на самом деле? На самом деле григорианский календарь расходится с реальным положением дел в космосе. Но, слава богу, не критично. Раз в 33 года Луна и Солнце синхронизируют свои круговые движения. Кроме того, проходит цикл полного оборота лунных узлов. Поэтому за всё время использования юлианского и григорианского календарей ни разу в январе не наступило лето. Если запутались, попробуйте представить себе объёмную мини-модель Солнечной системы, но только с Солнцем, Землёй и Луной. Есть один неподвижный шарик, вокруг которого вращается другой. И ещё один шарик, который вращается вокруг вращающегося шарика. И все они на самом деле эллипсы, а не шарики. Кажется, понятнее не стало.

А началось всё с Омара Хайяма. Во время правления султана Джалал ад-Дина Малик-шаха его группа астрономов в иранском городе Исфахане изобрела новый, точный солнечный календарь. Официально его приняли в 1079 году. За основу взяли древнюю персидскую систему летосчисления. В персидском календаре было восемь високосных годов, они распределялись как раз по 33-летнему циклу.

Где ещё встречается число 33

Число 33 встречается много где. Если три раза сложить 11, например. Фото © «Шедеврум»

Так, ещё примерно раз в 33 года корректируется лунный календарь. На лунном календаре, напомним, основаны исламские праздники. Это тоже наследие персов и Омара Хайяма. Плавно переходим к христианству. Иисусу Христу было 33 года, когда его распяли. Поэтому в православных храмах число куполов — не более 33. У Данте в «Божественной комедии» в каждой части по 33 песни. Но в «Ад» итальянец включил вступление, так что в «Аде» их по факту 34. Получается, по 33 песни только в «Рае» и «Чистилище».

Плавно переходим от христианства к духовным практикам современности. Есть такой стиль жизни, напоминающий религию, — нью-эйдж. Его создали бродячие рейверы в Великобритании в 90-е годы. Потом перевезли вместе с собой в Таиланд, на Гоа и в другие места, любимые белыми экспатами. В нумерологии этого движения число 33 ассоциируется с гуманизмом, состраданием и бескорыстием. Оно там одно из главных, как и 22, а также 11.

Число 33 в математике

В математике 33 — недостаточное число. Обидно, но это всего лишь название для натурального числа, сумма собственных делителей которого меньше самого числа. Ещё это наибольшее число, которое не является суммой различных треугольных чисел. Ещё это третье двенадцатиугольное число. И бразильское число — натуральное число, не равное нулю, которое можно представить в форме n = a * (b^c − 1) / (b – 1), где a < b < n – 1, c >= 2. Ordem e Progresso, можно сказать. То есть «Порядок и прогресс», девиз Бразилии.

Космическое явление, что повторяется раз в 33 года

Раз в 33 года не только синхронизируется лунно-солнечный цикл. Ещё комета прилетает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Каждые 33 года происходит кое-что ещё интересное. Или страшное. Или опасное. Тут как кому нравится. Просто раз в 33 года к Солнцу приближается комета Темпеля – Туттля. Её ещё называют 55P/Темпеля – Туттля. Это комета с коротким периодом, она похожа на комету Галлея. Но менее известна. Комета Галлея посещает нас каждую среднюю человеческую жизнь, 75 или 76 лет. Но комета Темпеля – Туттля зато создаёт интересный узор, похожий на пружинку, когда движется вокруг Земли. Её движение рассчитано до 2180 года.