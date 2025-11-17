День участкового уполномоченного полиции 2025: Когда отмечаем, история и тёплые поздравления Оглавление Какого числа отмечают День участкового в 2025 году? История праздника: почему 17 ноября? Кто такой участковый уполномоченный полиции? Чем День участкового отличается от Дня полиции? Поздравление с Днём участкового: что сказать в праздник 17 ноября Что можно подарить участковому на День участкового 17 ноября 2025 Когда День участкового уполномоченного полиции в 2025 году? Почему 17 ноября? Как поздравить участкового и как найти подходящие слова, чтобы показать, как вы цените его труд? Краткая история праздника и готовые поздравления для участковых — в материале Life.ru. 17 ноября, 11:23 Участковый — как его найти? Как его поздравить? Что ему сказать? День участкового 2025 — все подробности праздника. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников, © Shutterstock / FOTODOM / pudiq

Участковый — а вы своего в лицо знаете? Общались с ним? У нас распространена была практика, когда на досках объявлений у подъездов вешали фотографии сотрудников МВД, отвечающих за район. Участковый уполномоченный полиции — это ваш шериф. Как на Диком Западе, да и служба у него порой похожа на вестерн. Он имеет дело со всем, что происходит в его части района. От серийных убийств до пропажи домашних тапочек. «Наша служба и опасна, и труда, и на первый взгляд как будто не видна», — это в том числе про них.

День участкового 2025 — какого числа встречать профессиональный праздник самого близкого к народу уполномоченного полиции? Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

День участкового — это праздник для сотрудников полиции, которых служба обязывает следить за порядком в своей части района. Такие центурионы есть в каждом городе, но и в деревнях — тоже. Районные стражи порядка отмечают свой праздник почти что в середине ноября. День участкового уполномоченного полиции проходит в России 17 ноября каждый год. Однажды он менял название, и это было связано с медведевской правоохранительной реформой. В 2025 году 17 ноября приходится на понедельник и является рабочим днём.

Участковому поставили даже памятник в Пензе. День участкового — история его появления в России. Фото © РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

«Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в российской милиции», — вот так было написано в приказе № 868 «Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции» за подписью исполняющего обязанности министра внутренних дел, генерал-полковника милиции Владимира Васильева. Приказ был выпущен 6 сентября 2002 года. Так в России появился День участкового уполномоченного милиции. Но теперь 17-е — День участкового уполномоченного полиции. Дело в том, что нашу родную милицию переименовали в более универсальную «полицию». Это произошло 1 марта 2011 года после принятия нового «Закона о полиции» и соответствующих указов Президента РФ. Поэтому с 17 ноября 2011 года мы отмечаем День участкового полиции. Не путать с Днём полицейского! Он раньше (10 ноября)!

День участкового полиции в ноябре — это мы выяснили. Но кто такой участковый? Похож ли участковый уполномоченный на участкового терапевта? Фото © РИА «Новости» / Александр Кондратюк

Кто такой участковый уполномоченный полиции? Это сотрудник в погонах, который следит за определённым участком вашего района, если вы в городе, и за несколькими деревнями, если вы в сельской местности. В Москве 12 округов, районов в них ещё больше, но и районы — это большие территориальные образования. Обычно нагрузка на участкового в городе не должна превышать 3000 человек на одного. В районе Беговой, например, 43 тысячи человек проживает. А значит, там 14 участковых. Вернее, 14,3333333333 участкового. По состоянию на март 2025 года в России служат 30,6 тысячи участковых. Это 64% от общего состава. В некоторых местах есть кадровый голод. По количеству вызовов на одного участкового полицейского в день статистики нет, поэтому придётся обойтись без цифр.

У участкового уполномоченного полиции обязанностей довольно много. Это не патрульный, который просто ездит по району на пазике, отлавливая правонарушителей и предотвращая крупные драки, грабежи, убийства, изнасилования (порой всё вместе). Участковый — это работник, который отвечает за стабильность своего участка. Чем лучше работает участковый, тем меньше работы остаётся для патрульного.

Смотрите, какие интересные обязанности есть у участковых уполномоченных МВД: Профилактика уголовных преступлений и административных правонарушений.

Работа с мирным населением участка, приём заявлений о кражах или причинении вреда, консультации по правовым вопросам.

Обход территории участка, обход домов и квартир (в последнее время чаще всего — после крупного события террористической направленности).

Контроль за теми, кто находится под надзором. «Двести двадцать восьмая» «альтушка» под домашним арестом с браслетом на ноге, уголовник-рецидивист, который недавно «откинулся» с зоны, семья дерущихся алкоголиков... К ним участковый заглядывает регулярно. Можно сказать, это его основной рабочий круг общения.

Раскрывать преступления. Понимать, что преступление вообще произошло. Искать пропавших без вести.

День участковых уполномоченных и День полиции — чем они отличаются? И при чём тут МВД? Фото © РИА «Новости» / Александр Кряжев

День участкового 2025 приходится на 17 марта. Его не стоит путать с Днём полицейского или Днём полиции потому, что этот праздник отмечают раньше — 10 ноября. «Наша служба и опасна, и трудна», — такое можно сказать и об участковом, и об обычном полицейском. Все эти люди служат в МВД, но задачи у них разные. Мы уже объясняли, насколько сильно они отличаются. Официально праздник 10 ноября называется День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

День участкового — как поздравить уполномоченного МВД по вашему району, чтобы ему точно было приятно? Фото © РИА «Новости» / Александр Кряжев

День участкового — это не просто ещё одна дата в календаре. Это напоминание о людях, которые первыми приходят на помощь, когда в доме шум, в подъезде конфликт, а в районе что-то идёт не так. Участковые знают каждую улицу, каждый двор и половину жителей по именам. Их работа требует терпения, выдержки и настоящей человеческой силы. В праздник 17 ноября появится хороший повод сказать тем, кто стоит на передовой бытовых проблем, простые, тёплые слова уважения. Вот несколько поздравлений с Днём участкового, которые звучат по-человечески и приятно, без сухих фраз из официальных открыток.

Поздравляю с Днём участкового! Пусть на участке будет больше спокойных дней, чем тревожных звонков, а люди встречают не криками, а благодарностью. С праздником! Желаю крепких нервов, спокойных смен и такого же надёжного тыла дома, как и порядок, который вы держите на своём участке. Поздравляю с профессиональным днём! Пусть каждый вызов заканчивается миром, каждая проверка — пониманием, а каждый рабочий день — чувством, что сделал важное дело. С Днём участкового! Пускай на маршруте будет меньше конфликтов, больше человеческой теплоты и уважения. Вы это заслужили. Участковый — это человек, который держит район на своих плечах. Желаю силы, спокойствия и побольше добрых людей вокруг. Поздравляю! Пусть вежливые соседи встречаются чаще, чем проблемные, а удача будет рядом в любой сложной ситуации. С праздником! Спасибо за то, что умеешь разрулить то, где другие пасуют. Желаю здоровья, выдержки и лёгких смен. Поздравляю с Днём участкового! Пусть каждый день проходит без лишней суматохи, а работа приносит ощущение нужности и уважения. С профессиональным днём! Желаю, чтобы участок был спокойным, дом — тёплым, а жизнь — без лишнего стресса. Участковый — это тот, кто держит порядок там, где другие боятся. Желаю, чтобы хаоса было меньше, а благодарных людей больше. Поздравляю с праздником! Пусть все проблемы решаются быстро, конфликты утихают сами, а ваши будни будут легче и светлее. С Днём участкового! Желаю здоровья, внутреннего спокойствия и того самого чистого неба над головой, о котором ты мечтаешь в конце каждой смены. Поздравляю! Пусть жизнь будет добрее к тебе, чем тот район, который ты охраняешь. И пусть удача никогда не сдаёт назад. С праздником! Желаю твёрдой головы, доброго сердца и спокойных людей вокруг. Спасибо, что держишь порядок там, где он нужен больше всего. Поздравляю с Днём участкового! Пусть в работе будет больше доверия, чем раздражения, больше уважения, чем претензий, и больше света, чем тревоги.

День участкового — каким подаркам обрадуется уполномоченный МВД по работе с гражданами? Фото © РИА «Новости» / Алексей Сухоруков

День участкового 2025 — годы идут, а проблемы всё те же. Если вы дружите с участковым и хотите укрепить ваше доверие, то 17 ноября подарите товарищу хорошую тактическую кобуру. Желательно такую, которая существенно повысит скорость оперативного вытаскивания спецсредств. Это спасает жизни. Можно на заказ отлить из бронзы маленькую копию памятника участковым милиционерам, который в оригинале стоит в Пензе. Пресс-папье, простая пирамидка, кристалл с жеодой, другое красивое и/или функциональное изделие из камня тоже будет «в тему». Камни — гематит, малахит, чёрный турмалин, агат, тигровый глаз и обсидиан. Они защищают от краж и убийств не только вашего участкового друга, но и весь район. А если вы — супруга или супруг участкового уполномоченного, подарите ему кота. Каждый сотрудник МВД должен знать, что все котики прекрасны.

«Отчего так в России берёзы шумят...» — профессиональная песня всех участковых РФ потому, что именно с неё начиналась каждая серия «Участка». А это сериал, где Сергей Безруков играет участкового уполномоченного милиции — Павла Сергеевича Кравцова. Кстати, сериал вышел через год после утверждения праздника День участкового 17 ноября в России. А ещё не забудьте поздравить с днём рождения Деда Мороза, на Life.ru есть подробности.

