Пушистые малышки: Эти 7 пород миниатюрных кошек до самой старости выглядят как котята

Карликовые породы собак давно всем известны и очень распространены. В одной Москве живут тысячи померанских шпицев, миниатюрные копии доберманов, цвергпинчеры, тоже гуляют по улицам города. О чихуахуа можно даже не говорить. Но сегодня мы отвлечёмся от собак. Оказывается, уже долгое время селекционеры создают миниатюрные породы кошек! Покажем самых прекрасных мини-мурок в материале.

Порода кошек скиф-той-боб — пушистая малютка с большим сердцем

Миниатюрная порода кошек скиф-той-боб — сделано в России! Создательница породы живёт на юге РФ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PolinaBright

Открываем подборку настоящим произведением искусства селекции. В 1980-х годах жительница Ростова-на-Дону Елена Красниченко создала эту породу на основе тайских и сиамских кошек. Получилась восхитительная милашка сиамского окраса с коротким хвостиком, бобом, и голубыми глазами. Взрослые коты весят до двух килограммов. У себя на родине скиф-той-бобы помогают больным детям в Центре фелинотерапии «Кэтс планета доверия».

Порода кошек манчкин — коротколапики из параллельного мира

Породу кошек манчкин никто не создавал. Они сами такими получились. Таксы в мире котов. Фото © Wikipedia / Fedorov078

В мире собак очень популярны коротколапики. Среди них корги, таксы, скотчтерьеры... И много кто ещё. А в мире кошек коротколапики — это манчкины. В результате естественной мутации родились котята с укороченными ножками. Это так всем понравилось, что появилась целая порода, пусть и экспериментальная. Один из представителей породы попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкорослый кот в 2014 году. Весят манчкины до четырёх килограммов.

Порода кошек наполеон — маленькие, как сам император

Порода кошек наполеон — очень пушистые, очень милые, осторожнее с глазками. Их вывели специально. Фото © Wikipedia / William Parker

Не секрет, что Наполеон отличался маленьким ростом. Есть нюансы. Во Франции того времени средняя высота мужчины — это 165 сантиметров. Но в случае Наполеона до сих пор не могут определить, какой у него рост — 158 или 169 сантиметров. Как бы то ни было, а название идеально подходит маленькой кошечке. Породу наполеон получили, скрестив манчкина с персидской кошкой. Допустимо происхождение от гималайских кошечек. В итоге мурки получились пушистые, коротколапые и с характерным персидским выражением мордочки. Средний вес — около трёх или четырёх килограммов.

Порода скукум — натуральная завивка шёрстки

Порода кошек скукум отличается особой курчавостью. Их специально выводили для этого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Linn Currie

Породу кошек скукум вывел американец Рой Галуш. Для того чтобы получить этих кудрявых милашек, скрестили манчкина с ещё одной редкой, но не маленькой породой — лаперм. В результате получились небольшие коротколапики с шикарной вьющейся шерстью и пушистым воротничком. По характеру они очень нежные и весёлые, дружат с другими питомцами. Максимальный вес — 3,6 килограмма.

Порода кошек ламбкин — кошачий барашек

Порода кошек ламбкин — это просто кошачий барашек. Это даже отражено в названии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UW.ART

Если вы кошатник и одновременно аллергик, то сорвали джек-пот. Ведь порода кошек ламбкин считается гипоаллергенной. А всё из-за генетики: при выведении породы что-то произошло — и такие питомцы не распространяют раздражающий человеческий организм гликопротеин Fel d 1. А ещё они очень, очень милые и кудрявые, на ощупь прямо как маленький барашек. Котофеев вывели на основе двух пород — манчкина и скоттиш-фолда. Ламбкины весят до четырёх килограммов.

Порода кошек кинкалоу — умилительные круглые ушки

Порода кошек кинкалоу — тоже экспериментальная. Эти ушки просто завораживают. Фото © Wikipedia / Kirimiti

Порода кошек кинкалоу тоже происходит от манчкина. На этот раз скрещивали с американскими кёрлами. Но на манчкина порода кинкалоу, пожалуй, похожа только коротколапостью. Но и на кёрла эти котейки тоже особо не похожи. У кинкалоу массивное тело, очень длинный хвост, короткие лапки и круглые загнутые ушки, которыми можно любоваться просто бесконечно. Средний вес — до двух с половиной килограммов.

Порода кошек двэльф — самый готичный котик

Порода кошек двэльф подойдёт тем, кто интересуется всем потусторонним или читает фэнтези. Фото © Wikipedia / Kirirmiti

Эту «голую» кошечку выводили не одно поколение. Потребовалось скрестить манчкина, канадского сфинкса и американского кёрла. Гены сфинкса, видимо, очень сильные — двэльфы абсолютно бесшёрстные. Лапки коротенькие, но главное — это ушки. Породу так назвали, потому что кошки напоминают эльфов. А кому-то могут напомнить и вампиров. Весят они максимум три килограмма.