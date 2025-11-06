Россия и США
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы в школах

Обложка © Life.ru

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о необходимости изучить идею сокращения летних каникул. Однако он подчеркнул, что это не должно касаться начальных классов.

По словам Онищенко, при оценке инициативы важно учесть вопросы, связанные с зарплатами учителей. Он также отметил, что во время летних каникул школы часто проводят ремонтные работы.

«Не будем (этой инициативе) говорить ни да, ни нет, её надо соответствующим образом проработать и поискать решение. Для каких классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал», приводит комментарий Онищенко РИА «Новости».

Академик добавил, что для младших школьников это слишком сложный период, чтобы сокращать каникулы.

Ранее Life.ru сообщал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев. По её словам, в эти три месяца дети часто просто остаются дома.

