Майонезный зажор против прогулок: В Госдуме предложили сократить новогодние каникулы ради длинных майских
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил сократить новогодние каникулы ради более длинных майских. По его словам, вместо активного отдыха зимой чаще всего получается «марафон ооливье».
Зимние каникулы — это целая эпопея. С одной стороны, сплошная магия: снег хрустит, морозец щиплет щёки. А на практике выходит «оливьевый марафон». Наш истинный зимний спорт — не лыжи и не коньки, а дисциплинированное, планомерное поглощение салатов. Вместо того, чтобы молодеть на морозе, мы героически «спасаем» тонны еды, заботливо приготовленные к Новому году. Выглядишь после этого, как благородный воин, победивший в битве за холодильник.
Поэтому депутат всей душой за более длинные майские праздники, так как они чаще всего получаются более активными: россияне выбираются на природу, катаются на велосипедах, гуляют.
Польза для фигуры и духа несопоставима: с одной стороны — полезное катание на велосипеде, с другой — стратегическое поедание яиц с майонезом. Как по-вашему, что лучше? Если же говорить совсем начистоту, то праздников у нас, пожалуй, даже многовато. Немного бы их подсократить для всеобщего блага и экономической гармонии.
Напомним, ранее был утверждён график праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, новогодние каникулы у россиян продлятся целых 12 дней, и 31 декабря будет выходным. При этом за счёт такого длинного отдыха будут сокращены майские праздники: по случаю 1 Мая и 9 Мая россияне будут отдыхать по три дня.
