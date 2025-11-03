В России предложили сократить летние каникулы до двух месяцев

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой сократить летние школьные каникулы до двух месяцев. Об этом омбудсмен сообщила в интервью «Говорит Москва».

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трёхмесячного отпуска», — сказала она.

По её словам, дети фактически перестают учиться ещё в апреле: сначала их отвлекают майские праздники, затем — экзамены, а новые темы в это время уже не изучаются. И лишь после этого начинаются сами летние каникулы. При этом перед родителями встаёт вопрос, чем занять ребёнка на всё это время. По словам Ярославской, чаще всего дети в эти три месяца просто сидят дома.

Чтобы занять детей, омбудсмен предложила сделать июнь учебным месяцем для творчества и спорта. Но для этого придётся сдвигать даты ЕГЭ.

Ранее в России предложили ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трёх лет. Главным критерием для получения отсрочки по кредитам должно стать падение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по отношению к уровню до появления ребёнка. Данная мера позволит облегчить финансовое бремя на семьи в период, когда основной доход приносит отец, а мать занята заботой о маленьких детях. В 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тысячи человек. Социологические опросы демонстрируют, что страх перед финансовыми трудностями является одной из основных причин, по которой россияне откладывают рождение детей или отказываются от этой идеи вовсе.