В России предложили ввести кредитные каникулы для семей с детьми до трёх лет

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», предложил ввести в РФ кредитные послабления для семей с детьми до трёхлетнего возраста. Соответствующее обращение направлено председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Предлагаю ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трёх лет», — пояснил Миронов в беседе с 360.ru.

Главным критерием для получения отсрочки по кредитам должно стать падение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по отношению к уровню до появления ребёнка. Парламентарий подчеркнул, что данная мера позволит облегчить финансовое бремя на семьи в период, когда основной доход приносит отец, а мать занята заботой о маленьких детях.

Депутат обратил внимание на то, что в 2024 году естественная убыль населения составила 596,2 тысячи человек. Социологические опросы демонстрируют, что страх перед финансовыми трудностями является одной из основных причин, по которой россияне откладывают рождение детей или отказываются от этой идеи вовсе.

