Часть россиян получила право на каникулы по кредитам до 1 млрд рублей

С 1 октября 2025 года малый и средний бизнес и самозанятые смогут формально приостановить выплаты по льготным займам — до шести месяцев. Соответствующий законопроект опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Отсрочку разрешено брать по каждому кредиту, выданному в рамках программ с преференциями, но не чаще чем раз в пять лет. Это даёт предпринимателям временное послабление при краткосрочных финансовых трудностях. Лимиты по суммам выглядят так: для самозанятых — до 10 млн рублей, для микропредприятий — до 60 млн, для малых — до 400 млн и для средних — до 1 млрд рублей.

Важно, что в период «каникул» проценты не замораживаются — они продолжают начисляться по ставке, прописанной в договоре, и ежемесячно капитализируются.

