1 октября, 08:44

Часть россиян получила право на каникулы по кредитам до 1 млрд рублей

Самозанятые и МСП с 1 октября могут взять у банков кредитные каникулы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fizkes

С 1 октября 2025 года малый и средний бизнес и самозанятые смогут формально приостановить выплаты по льготным займам — до шести месяцев. Соответствующий законопроект опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Отсрочку разрешено брать по каждому кредиту, выданному в рамках программ с преференциями, но не чаще чем раз в пять лет. Это даёт предпринимателям временное послабление при краткосрочных финансовых трудностях. Лимиты по суммам выглядят так: для самозанятых — до 10 млн рублей, для микропредприятий — до 60 млн, для малых — до 400 млн и для средних — до 1 млрд рублей.

Важно, что в период «каникул» проценты не замораживаются — они продолжают начисляться по ставке, прописанной в договоре, и ежемесячно капитализируются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году россияне столкнутся с существенными изменениями на рынке микрозаймов. К примеру, теперь человеку автоматически откажут в выдаче микрокредита, если у него имеется непогашенная задолженность.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
