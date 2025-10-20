В Госдуме предложили отправлять молодых отцов в оплачиваемый отпуск

Группа депутатов готовит в Госдуме законопроект, который предусматривает однократный оплачиваемый отпуск до семи календарных дней для отцов в связи с рождением ребёнка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторство принадлежит парламентариям из партий «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и «Родина».

Депутаты отмечают, что ныне трудовое законодательство не так благосклонно к отцам: по статье 128 ТК РФ возможен отпуск без сохранения зарплаты до пяти дней или использование ежегодного отпуска вне графика, но это либо не оплачивается, либо имеет строгие ограничения по времени. Авторы инициативы считают, что их проект улучшит ситуацию.

«Предлагаемый законопроект восполняет данный пробел, устанавливая право работников — отцов новорождённых детей на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — сказано в пояснительной записке.

В заключение авторы инициативы указали, что сейчас государство не выделяет отцам оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребёнка, хотя мужчина в этот важнейший для всей семьи момент должен и наверняка хочет быть рядом с родными.

Ранее в Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для мужчин, у которых родился ребёнок. Депутаты указывают, что сейчас молодым семьям приходится надрываться, чтобы закрыть кредитные обязательства и выполнить все финансовые цели.