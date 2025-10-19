В Госдуме поддержали идею о скидках для многодетных отцов на спортивные билеты

В Госдуме заинтересовались новой инициативой давать скидку многодетным отцам на билеты на спортивные состязания. Депутаты заявили Life.ru, что это реальный шаг к поддержке семей.

Парламентарий Михаил Романов назвал такую идею достойной и подчеркнул, что готов её поддержать.

«Нужно обратиться к нашему футбольному клубу «Зенит», чтобы рассмотрели возможность льгот для тех граждан, которые хотят в День отца провести семейный отдых на футбольных матчах», — сказал он.

Собеседник Life.ru отметил, что не все спортивные события доступны по цене — билеты на матчи порой стоят слишком дорого.

«Очень важно, что у нас шикарно создана футбольная инфраструктура — к чемпионату мира 2018 года по всей стране. И не только футбольная, у нас каждый вид спорта развит. Семейный отдых — это важный стимул. Это нужно поддерживать и развивать в рамках наших национальных интересов», — добавил он.

По словам депутата, подобные меры могут стать толчком к развитию семейного спорта: отцы будут отдыхать, чаще смотреть спорт, показывать детям пример, а они, возможно, «подтянутся» и тоже начнут заниматься спортом.

Его коллега Андрей Свинцов также поддержал инициативу, отметив, что любые послабления и бонусы для многодетных семей имеют значение. Он уверен, что такие шаги могут стать одним из инструментов для популяризации многодетности.

«Мне кажется, любые льготы, любые скидки для многодетных семей — это всегда положительно. Мы должны везде говорить, что каждая семья в России должна быть многодетной. Но, к сожалению, пока этого достичь не получается», — заключил Свинцов.

Ранее Life.ru писал, что правозащитный центр «Сорок сороков» предложил спортивным лигам России ввести 50-процентную скидку для многодетных отцов на билеты на матчи и турниры. Общественники считают, что это поможет семьям чаще вместе проводить время и станет стимулом для детей заниматься спортом. Такая мера, по их словам, укрепит семейные связи и сделает активный отдых доступнее.