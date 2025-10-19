В России предложили давать многодетным отцам скидку 50% на билеты на спорт

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в спортивные лиги России с просьбой ввести скидку в размере 50% на билеты на матчи футбольного, хоккейного, баскетбольного и волейбольного чемпионатов для многодетных отцов. По мнению общественников, такая мера соответствует национальным приоритетам по стимулированию демографии и продвижению здорового образа жизни.

Правозащитники уточнили, что данная мера поможет многодетным семьям экономить на досуге и принесёт долгосрочные социальные и экономические выгоды для всех сторон. Скидка облегчит финансовую нагрузку, поскольку многодетные семьи часто сталкиваются с ограниченным бюджетом. Возможность посещать матчи, турниры и соревнования по сниженной цене позволит родителям чаще выходить на такие события и брать с собой детей. Это способствует укреплению семейных связей, созданию положительных воспоминаний и мотивирует детей к активному образу жизни.

«С точки зрения общества и государства, такая скидка соответствует национальным приоритетам по стимулированию демографии и продвижению здорового образа жизни. Многодетные семьи играют ключевую роль в демографическом росте, и поддержка их через доступный досуг демонстрирует ценность их вклада. По данным статистики, лишь около 40% населения регулярно занимается физической активностью, и увеличение посещаемости спортивных событий среди молодёжи поможет сформировать более здоровое поколение. В долгосрочной перспективе это снизит нагрузку на систему здравоохранения и увеличит долю граждан, интересующихся спортом и посещающих спортивные мероприятия», — уточнили авторы обращения.

По мнению общественников, организаторы спортивных мероприятий и бизнес в целом также получат преимущества от скидки. Хотя может показаться, что это приведёт к потере дохода, многодетные семьи способны приходить большими группами, что компенсирует снижение цены за счёт увеличения объёма продаж билетов и может повысить общую посещаемость на 5–15%, поясняет центр. Это также усилит лояльность аудитории, так как семьи станут постоянными посетителями и будут делиться своими впечатлениями о мероприятиях в социальных сетях. В результате инициатива укрепит репутацию лиг как социально ответственных организаций и поможет привлечь новых спонсоров и партнёров.

Кроме того, общественники уверены, что многодетные семьи не нуждаются в дополнительном контроле, таком как система Fan ID. Эта система превращает спонтанный семейный поход в сложную бюрократическую процедуру, требующую сдачи биометрических данных. Они считают, что такой контроль подавляет возможность живого эмоционального участия детей в спорте. Многодетные семьи обычно демонстрируют законопослушное поведение, и контроль над ними в целях безопасности представляется неуместным.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили запустить мам-шеринг. Согласно идее, это будет сервис социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе — тех же колясок, мебели, велосипедов. Инициативу поддержали «Отцы России».