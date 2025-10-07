«Отцы России» поддержали мам-шеринг

«Отцы России» поддержали идею создания социальной платформы «мам-шеринг» — сервиса, где семьи смогут бесплатно брать и отдавать детские товары. Руководитель движения Андрей Коченов в беседе с Life.ru заявил, что подобные механизмы могут существенно облегчить жизнь семей, особенно многодетных и нуждающихся.

«Действительно, иногда какие-то вещи — коляски, детские кресла для автомобилей или что-то подобное — необходимы семье только временно, при переездах, командировках родителей, путешествиях. Тратиться на это бывает достаточно накладно потому, что цены сейчас кусаются. Поэтому, конечно, если будет создана такая возможность и государство будет предоставлять такие услуги по аренде необходимых вещей, это будет очень здорово и полезно», — отметил Коченов.