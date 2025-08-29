Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 14:58

В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для отцов

Психолог Цветоков: Кредитные каникулы для отцов помогут снизить стресс в семье

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В России предложили ввести специальные кредитные каникулы для мужчин, ставших отцами. С соответствующей инициативой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов к руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и главе Банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что многие молодые семьи вынуждены одновременно нести значительные финансовые затраты и выполнять кредитные обязательства, что создаёт серьёзную нагрузку на бюджет. Чернышов просит рассмотреть возможность разработки программы, которая предоставит отцам-заёмщикам право на полную отсрочку платежей по ипотеке, автокредитам и потребительским займам на срок до шести месяцев.

Поясняя свою инициативу, вице-спикер отметил, что в большинстве российских семей основным кормильцем и заёмщиком выступает именно мужчина. Он подчеркнул, что предоставление отсрочки именно отцу позволит разгрузить основной источник финансовой устойчивости семьи в момент её уязвимости, перенаправив средства на помощь жене и новорождённому.

Психолог и социолог Роман Цветков в комментарии для «Постньюс» поддержал данную инициативу, отметив, что она может снизить уровень стресса у родителей и способствовать укреплению семейных отношений. По его мнению, такая мера даст возможность одному из родителей полностью сосредоточиться на уходе за ребёнком в наиболее важный период.

«Инициатива может дать возможность одному из родителей полностью сосредоточиться на уходе за ребёнком и поддержке семьи в эти важные периоды жизни», — ответил эксперт, подчеркнув, что такие предложения способствуют сплочению общества и позволяют родителям более равномерно распределять семейные обязанности.

В России предложили уравнять в правах многодетных матерей и отцов
Ранее «Отцы рядом» направили документ с инициативой по законодательному закреплению равных прав отцов в семейных отношениях, что устранить гендерную дискриминацию и укрепить институт семьи. Поскольку существующее законодательство не обеспечивает равноправие родителей в вопросах государственной поддержки и защиты прав.

