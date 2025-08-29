В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для отцов

В России предложили ввести специальные кредитные каникулы для мужчин, ставших отцами. С соответствующей инициативой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов к руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко и главе Банка России Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что многие молодые семьи вынуждены одновременно нести значительные финансовые затраты и выполнять кредитные обязательства, что создаёт серьёзную нагрузку на бюджет. Чернышов просит рассмотреть возможность разработки программы, которая предоставит отцам-заёмщикам право на полную отсрочку платежей по ипотеке, автокредитам и потребительским займам на срок до шести месяцев.

Поясняя свою инициативу, вице-спикер отметил, что в большинстве российских семей основным кормильцем и заёмщиком выступает именно мужчина. Он подчеркнул, что предоставление отсрочки именно отцу позволит разгрузить основной источник финансовой устойчивости семьи в момент её уязвимости, перенаправив средства на помощь жене и новорождённому.

Психолог и социолог Роман Цветков в комментарии для «Постньюс» поддержал данную инициативу, отметив, что она может снизить уровень стресса у родителей и способствовать укреплению семейных отношений. По его мнению, такая мера даст возможность одному из родителей полностью сосредоточиться на уходе за ребёнком в наиболее важный период.

