В Госдуме предложили обеспечить россиян тринадцатой пенсией к Новому году

Депутат Госдумы и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о дополнительной тринадцатой пенсии для граждан преклонного возраста к Новому году. По его словам, она позволит «бабушкам и дедушкам» купить подарки детям и внукам. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».

Как подчеркнул Миронов, подобная мера укрепит социальную справедливость и признаёт особую роль бабушек и дедушек в семейной жизни. Он отметил, что пожилые люди активно участвуют в воспитании внуков и поддержке родителей, при этом стараются сохранять традиции и создавать дома атмосферу заботы и уюта.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что россиянам, получающим пенсии на банковские карты, ждать январских выплат до праздников не придётся, поскольку деньги придут заранее. Он уточнил, что это связано с длинными новогодними каникулами и особенностями графика выплат. По его словам, те, кто пользуется банковскими картами, увидят поступления уже в конце декабря, а вот пенсионеры, получающие деньги через почту, начнут получать свои выплаты после праздников.