Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 01:54

Российские пенсионеры с картами получат январские выплаты до Нового года

Обложка © Life.ru

Россиянам, получающим пенсии на банковские карты, ждать январских выплат до праздников не придётся, поскольку деньги придут заранее, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он уточнил, что это связано с длинными новогодними каникулами и особенностями графика выплат.

«Мы в декабре выплатим две пенсии – декабрьскую и январскую, которую доведём до россиян досрочно. У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году», – объяснил глава Минтруда.

Котяков подчеркнул, что способ получения пенсии играет ключевую роль. По его словам, те, кто пользуется банковскими картами, увидят поступления уже в конце декабря, а вот пенсионеры, получающие деньги через почту, начнут получать свои выплаты после праздников.

«Те, кто получают пенсии через банк, в декабре получат январские пенсии. Отделения почты получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их до получателей по обычному графику, то есть уже с 3 января», – добавил министр в беседе с ТАСС.

Он также напомнил, что в 2026 году страховые пенсии вырастут выше уровня инфляции – на 7,6%, а средний размер выплат по старости превысит 27 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что новогодние выходные в 2026 году станут рекордно длинными и продлятся 12 дней. Как отметил Котяков, такого длительного отдыха не было уже много лет.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Антон Котяков
  • Пенсии
  • Общество
