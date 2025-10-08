Котяков: Рекордные новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней

В 2026 году россияне получат самые длинные новогодние выходные за многие годы. Каникулярный период составит 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что Минтруд традиционно старается сделать 31 декабря выходным, перенеся некоторые выходные дни.

Отметим, что прошлые новогодние каникулы длились 11 дней.

Как сообщал Life.ru, последний рабочий день в 2025 году станет вторником, 30 декабря. Согласно постановлению кабмина, 31 декабря россияне будут отдыхать благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января.