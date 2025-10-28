Малоимущим пенсионерам хотят компенсировать стоимость лекарств

Пенсионерам с низким доходом хотят полностью компенсировать стоимость назначенных врачом лекарств. Законопроект фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму 28 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно документу, исследования показывают, что люди старше 70 лет тратят на базовые нужды, включая лекарства и медицинские услуги, более 80% своего дохода. Среди граждан старше 60 лет почти 90% имеют хронические заболевания.

«Законопроект направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и реализацию принципов здравоохранения через механизм полной компенсации стоимости лекарств, назначенных врачом, для пенсионеров, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания», — отмечается в документе.

Депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов подчеркнул, что большинство пенсионеров лишены льгот и дополнительных выплат, за исключением граждан старше 80 лет, которым предоставляется ограниченная поддержка. Остальные вынуждены полагаться на родственников, пенсию или свои силы.

