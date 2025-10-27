Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать зумеры в старости

Молодые люди в России, которые только начинают карьерный путь, могут рассчитывать на страховую пенсию в пределах 25-40 тысяч рублей. Такой прогноз озвучил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнёв.

«Расчёт основан на средней зарплате около 100 тыс. рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет. Таким образом, будущие пенсионеры из поколения зумеров получат выплаты, сопоставимые с нынешними пенсиями, либо немного выше — за счёт отсутствия «провальных» лет, не вошедших в стаж, как это часто было у старших поколений», — отметил Селезнёв в интервью «Газете.ru»

Селезнёв указал на серьёзные финансовые проблемы Социального фонда России, который уже несколько лет функционирует с дефицитом. Разница между взносами (около 12 триллионов рублей) и выплатами (более 17 триллионов рублей) создаёт значительный разрыв. Эксперт считает, что текущие пенсии завышены, учитывая финансовое состояние фонда. Он также спрогнозировал рост нагрузки на систему из-за старения и сокращения трудоспособного населения.

