Янтарная кислота — это не просто добавка, а ключ к энергетическим станциям наших клеток. Она запускает цикл Кребса, усиливает синтез АТФ даже при нехватке кислорода и гасит свободные радикалы. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории, врач УЗД, нутрициолог, эксперт по превентивной интегративной медицине Елена Коновалова.

По словам медика, для того, чтобы всегда быть молодой, нужно просто каждый день принимать янтарную кислоту. В то время как западные бренды навязывают нам экзотические суперфуды из Амазонии, отечественные косметологи тихо возвращают в оборот янтарную кислоту — чисто советскую разработку, которая омолаживает кожу на клеточном уровне, рассказала собеседница Life.ru. Забытый эликсир молодости из балтийского янтаря снова на пике популярности.

Эксперт поделилась, что это вещество она регулярно рекомендует пациенткам старше 40 лет. Янтарная кислота улучшает микроциркуляцию, стимулирует фибробласты и восстанавливает кожный барьер.

«С 1947 года Калининградский янтарный комбинат наладил промышленное производство натуральной янтарной кислоты из балтийского сукцинита. Но настоящий бум — в Пущино, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Там профессор Мария Николаевна Кондрашова в 1960-1970-е провела революционные опыты. Кондрашова доказала: янтарная кислота — топливо для митохондрий», — отметила врач.

Коллеги профессора Кондрашовой, включая биохимика Евгения Маевского, разработали конформеры янтарной кислоты — формы со стабильной структурой, максимально приближенной к природной. С 1972 года созданные на их основе препараты начали активно применяться в клинической практике: от коррекции астенических состояний до выведения из тяжёлых интоксикаций.

Современные исследования подтверждают: старение сопровождается оксидативным стрессом, когда свободные радикалы повреждают клеточные структуры и разрушают коллагеновый каркас. Янтарная кислота действует как мощный антиоксидант, нейтрализуя эту угрозу. Она стимулирует микроциркуляцию, активирует фибробласты и укрепляет кожный барьер.

«В моих рекомендациях — кремы и сыворотки с балтийской кислотой из Калининграда. Результат через 2 недели: +30% увлажнения, минус морщины. И никаких ГМО — чистая советская наука», — заключила Коновалова.