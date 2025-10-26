Тайна Бенджамина Баттона: Биолог рассказал Life.ru о способе обратить старение вспять

Ожидаемая продолжительность жизни человека в последние десятилетия растёт всё медленнее, и медицина приблизилась к пределу своих возможностей. Об этом Life.ru рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалёв в рамках 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2025».

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалёв о замедлении старения. Видео © Life.ru

«Современная медицина просто не занимается старением как причиной пределов нашей жизни. Но, воздействуя на механизмы старения, можно не только замедлить, но и обратить этот процесс вспять», — отметил Москалёв.

По словам учёного, за последние сто лет продолжительность жизни человека почти удвоилась благодаря улучшению питания, качества воды и внедрению антибиотиков. Однако сегодня эти ресурсы исчерпаны — медицина лишь помогает дожить до 80–85 лет, но не может радикально продлить молодость.

«Но, чтобы более радикально увеличить здоровый период жизни, нужно влиять на причины нашего старения и начинать это делать как можно раньше. Потому что многие процессы старения запускаются ещё в детстве. Есть так называемые первые тысяча дней развития новорождённого, и там формируются те задатки, которые обуславливают будущие хронические заболевания», — подчеркнул он.

Учёный также рассказал о технологиях будущего, которые позволят человеку стать «наследственным долгожителем»: геном каждого можно будет сравнить с геномом идеального долгожителя, а выявленные генетические поломки — исправить с помощью генной терапии.

Ранее стало известно, что ожирение становится одной из ключевых угроз для здоровья россиян. Избыточный вес всё чаще диагностируют не только у взрослых, но и у детей — почти треть несовершеннолетних страдают от нарушений обмена веществ. Врачи предупреждают: при ожирении первой степени продолжительность жизни сокращается на несколько лет, а риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и диабета значительно возрастают.