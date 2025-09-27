Озвучены новые данные о продолжительности жизни россиян

Средняя продолжительность жизни в Российской Федерации достигла показателя 73,4 года, что отражено в экспертном докладе для Организации Объединенных Наций. Данную статистику привёл спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Согласно представленным данным, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 71,6 года в 2020 году до текущего значения 73,4 года. Также зафиксировано значительное снижение показателей детской смертности. Дополнительно отмечено сокращение уровня бедности в 1,5 раза до 7,2%, уменьшение масштабов продовольственной неуверенности на 4,1%, а также третье место России в мировом рейтинге по объёмам поставок сельскохозяйственной продукции в 2023 году с результатом 103,5 млн тонн.

Титов уточнил, что представленный документ является экспертной разработкой, подготовленной МГИМО, Российской ассоциацией содействия ООН при поддержке Института экономики роста имени Столыпина. Спецпредставитель отметил положительную международную реакцию на аналитический доклад и сообщил о начале переговоров с правительством относительно подготовки официального национального обзора для презентации в ООН до 2027 года.

«Мы его представили уже в июле в ООН. Это не как официальное представление, добровольный национальный обзор (ДНО). Мы его представили как волонтёрский доклад со стороны экспертного сообщества России», — заявил Титов.

Ранее сообщалось о разработке в Государственной Думе законопроекта, предусматривающего снижение возрастного порога для назначения повышенных выплат к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Инициатива предполагает, что право на получение надбавки за уход будет предоставляться гражданам, достигшим 70-летнего возраста, что на десять лет раньше действующей нормы.