Бомба замедленного действия: Врач назвал самые коварные осложнения ожирения

Ожирение представляет прямую угрозу здоровью и продолжительности жизни, вызывая тяжёлые сопутствующие заболевания, заявил бариатрический хирург Александр Симаков. Он сослался на статистику Минздрава РФ, согласно которому, проблемы с весом наблюдаются у 20,6% мужчин и 27,4% женщин, при этом особенно тревожной специалист назвал тенденцию к росту детского ожирения, затрагивающую почти 33% несовершеннолетних.

Риски для здоровья напрямую зависят от индекса массы тела: при ожирении I степени (ИМТ 30-35) продолжительность жизни сокращается на 3-5 лет, нагрузка на сердечно-сосудистую систему провоцирует гипертонию, атеросклероз и инсульты. При ожирении II степени (ИМТ 35-40) возникают проблемы с репродуктивной функцией, одышка и апноэ сна, сокращающие жизнь на 5-8 лет.

Наиболее опасная стадия — морбидное ожирение (ИМТ свыше 40) — приводит к резкому ограничению подвижности и развитию сахарного диабета 2 типа. Избыточный вес вызывает системные нарушения: жировая ткань продуцирует женские гормоны у мужчин, ухудшая качество спермы, а повышенный объём крови заставляет сердце работать в режиме постоянной перегрузки.

«Кроме того, доказана связь между ожирением и самыми распространёнными видами рака (в первую очередь, это рак эндометрия, рак печени, рак поджелудочной железы, колоректальный рак). Из-за критически большого веса есть риск умереть на 8-10 лет раньше возможного срока», — предупредил собеседник РИАМО.