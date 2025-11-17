Сейчас так делает 50% россиян, а в СССР это называли стриптизом: Какая привычка считалась позором

Славяне и обувь — это долгая история. Мы сменили лапти на кроссовки, онучи на слипоны... Валенки так и не удалось ничем заменить — они просто идеальны. Но есть кое-что, что отличает нас от всего мира. Простая привычка снимать обувь в прихожей. Невозможно понять, как жить иначе, если выросли в славянской среде. Но среди этих обувных предпочтений есть кое-что неочевидное, что появилось только в СССР. И сейчас многие из нас постоянно нарушают этот обычай. В материале расскажем подробнее.

Давно ли у нас появилась привычка снимать обувь

Самая первая славянская обувь, о которой мы знаем, — это поршни. Фото © Wikipedia / Лапоть

Привычка снимать обувь в доме на пространстве, которое было до 1917 года занято Российской империей, появилась относительно недавно. Раньше с обувью особо не церемонились. Самой древней славянской обувью оказываются поршни — они кожаные и напоминают по внешнему виду тапочки. Обувку не шили — её буквально гнули из кожи. А про неотёсанных мужиков говорили так: «Он в поршнях родился». Что-то подсказывает нам, что под такую обувь надевали древние славянские портянки, онучи. Археологи раскапывали новгородские поршни XIII века, в принципе, их сейчас можно было бы носить дома.

Крестьяне и обувь — как это работало

Крестьяне носили обувь не каждый день. И не каждую неделю. Чаще снимали обувь, чем надевали её. Фото © Gemini Nano Banana

Надо понимать, что позволить себе поршни в раннем Средневековье могли относительно состоятельные люди. Новгород всегда был городом купцов (и немножко — пиратов). Крестьяне предпочитали то, что дала им мать сыра земля. Они ходили босиком. При входе в избу после тяжёлых работ могли немного омыть стопы. В холодное время года богачи носили валенки. А бедняки утепляли лапти слоями сена. В избе такую обувь снимали, если становилось жарко. Но пол в крестьянских жилищах всё равно был земляной. Можно было особо не «париться» и не снимать лапти вовсе.

Русские дворяне — никто бы не понял их повадок сейчас

Русские дворяне относились к обуви так, как сейчас никто в России не относится. Фото © Wikipedia / Fyodor Petrovich Tolstoy

В отличие от крестьян, дворяне могли позволить себе обувь, разнообразную и в большом количестве. Дома любили щеголять в начищенных до блеска сапогах. Самые простые стоили где-то пять рублей, но дворянские — целую сотню. В 1830 году на 100 рублей можно было купить 2,5 тонны говядины. Сейчас столько говядины обойдётся в несколько миллионов рублей. А те, кто тогда реально «правил бал», покупали обувь ещё дороже. Привычка носить специальную домашнюю «сменку» появилась в их среде. Это был признак особого шика.

Что происходило в Советском Союзе

В первые годы СССР особо ничего не поменялось. Крестьяне продолжали топать по дому в лаптях. Дворян не стало. Фото © Репродукция ТАСС

Экономическое неравенство порой приводит к довольно жестоким историческим событиям. Так и случилось во времена русской революции. Дворян как класса не стало. Многих дворян также не стало физически. Кто-то из них переехал в Париж, кто-то в Маньчжурию, а кто-то — «на радугу». Крестьяне продолжили носить обувь так, как это делали их деды и прадеды. Но в городе культура начала меняться. Галоши появились ещё в начале XIX века, но в эпоху НЭПа они стали массовым явлением. И, пожалуй, первым предметом обуви, который начали снимать при входе в квартиру те, у кого была такая привилегия — жить в квартире (коммунальной). При этом по дому ходили всё равно в башмаках, снимая их только перед сном.

Обратите внимание: многие вплоть до шестидесятых годов жили в бараках. Каковы были привычки там — одному Богу известно. Можно предположить, что всё зависело от того, какой класс в бараке преобладал. Рабочие могли использовать галоши. Крестьяне... Не всегда. Но вот наступила эпоха хрущёвок, и у советских граждан появились собственные квартиры. Даже не коммунальные. Снимать обувь в прихожей и менять её на тапочки мы стали только тогда, в середине XX века.

Какую обувную привычку в СССР посчитали бы «стриптизом»

Зато уже после смерти Сталина у нас появились те традиции, которые мы любим и уважаем до сих пор. Фото © ТАСС / Владимир Витченко

И как раз в те годы возник обычай, который мы люто нарушаем прямо сейчас. В Российской империи интеллигенцией были городские разночинцы, а в СССР интеллигенцией были те, кто смог поступить в высшее учебное заведение. И среди представителей интеллигенции сложилась традиция: тапочки — это признак высокого класса, высокой культуры и безупречного вкуса. Появиться дома в носках или (упаси Боже!) босым равнялось вселенскому позору. Начинались крик, ругань, оскорбления... Иосиф Бродский, например, рассказывал, как его за отсутствие тапочек ругала мама.

Похожая история была рассказана писателем Владимиром Куниным в повести «Ребро Адама». Героиня повести Нина Елизаровна кричит на героя Евгения Анатольевича: «Эй, эй! Немедленно прекратите этот стриптиз!». Дело в том, что приличная женщина увидела носочки гостя. Елизаровна заставляет мужчину надеть уличную обувь. Он в недоумении: ходить по дому в ботинках — это табу. Но героиня идёт на принцип: в её доме никто не будет показывать свои носочки.