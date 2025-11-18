В одежде каких цветов нужно встречать 2026 год Красной Огненной Лошади, чтобы её задобрить

Восточный гороскоп на 2026 год уже обещает нам яркое начало: наступает год Красной Огненной Лошади, символа силы, красоты, свободы и необузданной энергии. Это один из самых «капризных» и темпераментных знаков — он любит смелых, стильных и тех, кто не боится сиять во весь рост. Новогодняя ночь в таком контексте станет не просто праздником, а настоящим знакомством с хозяйкой грядущего года.

И чем точнее вы подберёте цвет и стиль, тем благосклоннее Лошадь будет к вам в финансах, отношениях и личной удаче. Life.ru разобрался, какие оттенки стоит выбрать, от каких украшений лучше отказаться и как выглядеть так, чтобы символ года с первого взгляда «выбрал» именно вас.

В каких цветах встречать Новый год 2026

Красная Огненная Лошадь: в каких цветах встречать Новый год 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Астролог и энергопрактик Ирина Березовская напоминает: символ 2026 года — Огненная Лошадь, а значит, должны быть не только мандарины на новогоднем столе, но и яркие, живые цвета в одежде. Она подчеркнула: «Новый, 2026 год следует встречать в красных, оранжевых, жёлтых нарядах. Эти яркие, тёплые, огненные оттенки поддерживают стихию года, и Огненная Лошадь подарит вам удачу в новом году».

По её словам, стихия Дерева также отлично дружит с хозяйкой года. Зелёный — от глубокого изумрудного до мягкого травяного — помогает усилить энергию обновления и роста. Астролог уточняет, что оттенки хаки тоже подойдут: мягкие природные гаммы создают нужный баланс огня и живой силы.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / O. Kalacheva

Березовская добавляет, что и земляные тона — коричневый, бежевый, песочный — поддерживают Лошадь, но их стоит выбирать, только если вы умеете сделать такие оттенки праздничными. Сама она отмечает: такие цвета редко создают эффект праздника, однако при грамотном макияже и аксессуарах выглядят благородно.

Особенно важно учитывать эстетическую природу символа года. Лошадь — одна из самых «красивых» фигур восточного календаря, и астролог в разговоре с «Вечерней Москвой» подчёркивает: «По китайскому гороскопу Лошадь отвечает за красоту, является звездой привлекательности. Соответственно, в ваших новогодних образах должна быть эстетика, яркость, наряды должны быть просто ослепительными».

Украшения: важный нюанс

Украшения и макияж: как задобрить символ 2026 года — Красную Лошадь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Svetlychnaja

Огненная Лошадь не ладит с металлом. Это природная энергетическая несовместимость: металл гасит огонь, а огонь плавит металл. Березовская предупреждает: «Нужно быть осторожными с большим количеством металлических украшений и декора… Хозяйка года не благоволит к стихии Металла, у них есть конфликтность».

Однако полностью отказываться от блеска не нужно. Астролог признаёт, что классические золотистые и серебристые детали — часть российской новогодней культуры. «Можно сделать металлические акценты в минимальных количествах», — уточняет она. Главное — не превращаться в «ходячую дискотеку». Пайетки, полностью покрывающие платье или костюм, могут ослабить энергию праздника. Огненная Лошадь ценит сияние, но в разумных дозировках.

Самая большая ошибка при встрече Нового года 2026

Что нельзя делать при встрече Нового года 2026. Фото © Freepik / KamranAydinov

Березовская уверяет: встречать год Лошади в сером, тусклом или блёклом образе — плохая идея. Символ 2026 года любит смелость, уверенность и лоск. «Яркими должны быть не только новогодние наряды, но макияж и причёска. Это очень важно», — подчёркивает эксперт.